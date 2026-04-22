Du trainierst regelmäßig, schläfst gut und fühlst dich fit. Doch deine Smartwatch zeigt seit 2 Tagen eine erhöhte Ruheherzfrequenz und schlechtere Schlafwerte. Zufall? Vielleicht.Vielleicht aber auch ein früher Hinweis darauf, dass dein Immunsystem gerade auf Hochtouren läuft. Wir erklären dir, wie deine Uhr Vorhersagen über deine Gesundheit treffen kann.Was deine Uhr wirklich misstModerne Wearables wie Apple Watch, Garmin oder Oura Ring erfassen rund um die Uhr biometrische Daten. Die wichtigsten Parameter im Überblick:Ruheherzfrequenz (RHR): Der Herzschlag in Ruhephasen. Steigt er ohne erkennbaren Grund, kann das auf Stress oder eine beginnende Infektion hinweisen.Herzratenvariabilität (HRV): Die Messung der Heart Rate Variability erfasst die Schwankung des zeitlichen Abstands zwischen zwei Herzschlägen. Eine niedrige HRV gilt als Zeichen von Belastung oder Krankheitsabwehr.Schlafqualität: Veränderte Schlafmuster, etwa häufigeres Aufwachen oder weniger Tiefschlaf, sind typische frühe Reaktionen des Körpers auf Infektionen.Aktivitätslevel: Wer unbewusst weniger Schritte macht, obwohl kein Ruhetag geplant ist, zeigt damit oft eine erste körperliche Reaktion.Herzfrequenzmessung: Dein Schlüssel zum TrainingserfolgWas die Forschung sagtFür eine Studie in Nature Medicine wurden über 30.000 Personen untersucht und Wearable-Daten von Fitbit-Geräten sowie Apple HealthKit ausgewertet. Das Ergebnis: Die Kombination aus Sensor-Daten und selbstgemeldeten Symptomen erkannte COVID-19-Infektionen deutlich zuverlässiger als Symptome allein. Wer Wearable-Daten und Symptome kombinierte, erzielte eine deutlich höhere Vorhersagegenauigkeit als mit Symptomen allein: 80 Prozent gegenüber 71 Prozent.Besonders aufschlussreich: Veränderungen in Schlaf und Aktivität zeigten sich bereits, bevor die Betroffenen überhaupt Symptome bemerkten. Der Körper reagiert auf Infektionen physiologisch, lange bevor Husten, Fieber oder Abgeschlagenheit einsetzen. Das deckt sich mit Erkenntnissen aus dem Leistungssport: Im Profi-Sport wird die HRV schon lange eingesetzt, um Übertraining und Erschöpfung zu erkennen. Ein Körper, der gegen Krankheitserreger kämpft, zeigt ähnliche Muster wie ein überlasteter Sportler.Was das für dein Training bedeutetPredictive Fitness bedeutet nicht, dass deine Uhr dir morgen eine konkrete Diagnose stellt. Sie kann aber als Frühwarnsystem dienen. Diese Signale solltest du ernst nehmen:Ruheherzfrequenz um mehr als 5–7 Schläge erhöht ohne erkennbaren GrundHRV deutlich unter deinem persönlichen Durchschnitt über mehrere TageSchlafqualität merklich schlechter trotz normaler SchlafdauerDu bist weniger aktiv als gewohnt, ohne dass du weißt, warumWenn mehrere dieser Werte gleichzeitig abweichen, ist das ein guter Moment, eine Trainingseinheit zu streichen und deinem Körper Erholung zu gönnen, bevor du wirklich krank wirst.\n\t\t\t,\n\t\t