Was ist wichtiger, Kraft oder Cardio? Darum sollten Frauen auf beides setzen

Montag Krafttraining, Mittwoch Pilates, Freitag eine Runde joggen. Klingt nach einem ziemlich runden Trainingsplan – wäre da nicht die alte Frage: Braucht dein Körper wirklich beides, oder reicht eines davon?

Cardio bremst deine Kraft nicht aus Wer Muskeln aufbauen will, sollte sich mit Cardio besser zurückhalten. Diese Warnung hält sich im Gym erstaunlich hartnäckig. Ganz aus der Luft gegriffen ist sie nicht. Dahinter steckt der sogenannte Interferenzeffekt: Treffen Kraft- und Ausdauerreize aufeinander, könnten sich bestimmte Trainingsanpassungen gegenseitig abschwächen.

Jetzt wird es interessant: Ausgerechnet bei Frauen fällt dieser gefürchtete Effekt bislang deutlich unspektakulärer aus. Ein Forschungsteam verglich dafür die Ergebnisse von 59 Studien zum kombinierten Kraft- und Ausdauertraining. Bei Männern zeigte sich tatsächlich ein kleiner Nachteil: Ihre Beinkraft legte etwas weniger zu als mit reinem Krafttraining. Bei Frauen? Kein signifikanter Unterschied.

Das ist die eigentliche Überraschung: Die alte Gym-Regel "Zu viel Cardio kostet Kraft" lässt sich nicht einfach auf Frauen übertragen. Ein Marschbefehl für endlose Cardio-Einheiten ist das allerdings nicht. Für eine speziell weibliche Aussage zum Muskelwachstum gibt es bislang zu wenig Daten. Eine große Umbrella-Review von 2026 nimmt der alten Cardio-Angst trotzdem weiter den Wind aus den Segeln: Kombiniertes Training brachte vergleichbare Fortschritte bei Muskelmasse, Kraft und Power wie reines Krafttraining. Nur bekamen sie etwas obendrauf: bessere Ausdauer.

Kurz: Cardio "frisst" nicht automatisch deine Muskeln. Stark werden und Kondition aufbauen schließen sich nicht aus.

Zwei Trainingsreize können mehr als einer allein Der eigentliche Gewinn liegt ohnehin nicht darin, ob Kraft oder Cardio einen imaginären Fitness-Wettbewerb gewinnt. Beide setzen an unterschiedlichen Stellen an. Beim Krafttraining müssen Muskeln gegen Widerstand arbeiten, stärker werden und sich an steigende Belastungen anpassen. Gleichzeitig setzt die Belastung wichtige mechanische Reize für deine Knochen.

Cardio übernimmt einen anderen Job: Herz und Kreislauf arbeiten über längere Zeit, deine aerobe Fitness steigt und dein Körper wird besser darin, Sauerstoff bereitzustellen und zu nutzen. Oder einfacher: Die Langhantel kann nicht alles, was deine Laufschuhe können, und umgekehrt. Deshalb lohnt sich beides.

Warum die Kombi gerade in den Wechseljahren zählt Spätestens rund um die Menopause bekommt dieser Mix noch einmal zusätzliches Gewicht. Denn jetzt rücken mehrere Trainingsziele gleichzeitig in den Fokus: Muskeln erhalten, Knochen belasten und Herz und Kreislauf fit halten. Widerstandstraining kann dabei nachweislich auch die Knochendichte postmenopausaler Frauen positiv beeinflussen.

Und was bringt die Kombination konkret? Eine aktuelle Auswertung von 23 Studien mit mehr als 1.000 postmenopausalen Frauen liefert darauf eine ziemlich praktische Antwort: Kombiniertes Kraft- und Ausdauertraining verbesserte unter anderem die aerobe Fitness und verschiedene Stoffwechselwerte; auch bei der Körperzusammensetzung zeigten sich kleinere positive Veränderungen. Wie relevant einzelne Effekte langfristig gesundheitlich sind, muss allerdings noch genauer untersucht werden.

Rund um und nach der Menopause wird damit sichtbar, warum "entweder Kraft oder Cardio" zu kurz greift: Muskel- und Knochengesundheit bleiben wichtig, während Herz-Kreislauf-Fitness nicht plötzlich Nebensache wird. Der Nutzen beginnt aber nicht erst mit der Menopause. Fitness besteht schließlich nicht aus einer einzigen Fähigkeit.

So passen Kraft und Cardio in eine Trainingswoche Keine Sorge: Du brauchst jetzt nicht plötzlich 6 Workouts im Kalender. Viel entscheidender ist, dass beide Trainingsreize regelmäßig vorkommen.

Eine alltagstaugliche Woche könnte beispielsweise so aussehen:

2-mal Ganzkörper-Krafttraining: große Muskelgruppen trainieren und die Belastung mit der Zeit steigern

große Muskelgruppen trainieren und die Belastung mit der Zeit steigern 1-mal lockeres Cardio: etwa Joggen, Radfahren oder Schwimmen in einem Tempo, das du länger halten kannst

etwa Joggen, Radfahren oder Schwimmen in einem Tempo, das du länger halten kannst 1-mal zusätzliche Ausdauer-Einheit: etwas länger oder intensiver, passend zu deinem Trainingsstand

etwas länger oder intensiver, passend zu deinem Trainingsstand dazwischen Bewegung sammeln: zügig gehen, Rad fahren, Treppen nehmen Als gesundheitliche Orientierung kombiniert auch die WHO beide Bereiche. Erwachsene sollten pro Woche 150 bis 300 Minuten moderat oder 75 bis 150 Minuten intensiv aerob aktiv sein – oder beides entsprechend mischen. Zusätzlich empfiehlt sie an mindestens 2 Tagen muskelkräftigende Aktivität für alle großen Muskelgruppen.

Dabei muss nicht jede Minute wie ein Workout aussehen. Zügige Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad können ebenfalls zur Ausdaueraktivität beitragen, sofern die Intensität entsprechend hoch ist.

sturti, Getty Images Ausdauer in deinen Kraft-Trainingsplan einzubauen ist gar nicht so schwer. Schon ein paar Minuten auf dem Crosstrainer, Bike oder Laufband sind eine gute Ergänzung.



Kraft und Cardio am selben Tag? Kein Drama Manchmal gibt der Kalender keine getrennten Trainingstage her. Dann dürfen Langhantel und Laufband auch am selben Tag dran sein. Die aktuelle Forschung zeigt insgesamt keinen eindeutigen Vorteil einer bestimmten Reihenfolge. Liegt dein Schwerpunkt auf Kraft oder Muskelaufbau, ist es trotzdem pragmatisch, zuerst die Gewichte einzuplanen – solange deine Muskulatur noch frisch ist.

Eine magische Zahl an Stunden, die zwingend zwischen beiden Einheiten liegen muss, gibt es ebenfalls nicht. Wichtiger ist, was du miteinander kombinierst: Ein lockerer 30-Minuten-Lauf nach dem Krafttraining belastet dich anders als harte Intervalle direkt nach schweren Squats. Intensität, Umfang, Trainingszustand und Erholung entscheiden mit. Für die Praxis heißt das: Nicht Cardio an sich ist das Problem. Am Ende zählt, wie hoch deine Gesamtbelastung ist und ob dein Körper genug Gelegenheit bekommt, sich davon zu erholen.

FAQ: Kraft und Cardio clever kombinieren Wie oft sollte ich Kraft und Cardio pro Woche trainieren? Als gesundheitliche Orientierung empfiehlt die WHO mindestens 2 Tage Muskelkräftigung sowie 150 bis 300 Minuten moderate oder 75 bis 150 Minuten intensive aerobe Aktivität pro Woche. Wie du das auf deine Woche verteilst, hängt von Trainingsstand, Alltag und Ziel ab – einen einzig richtigen Wochenplan gibt es nicht. Verhindert Cardio bei Frauen den Muskelaufbau? Nach aktuellem Forschungsstand nicht grundsätzlich. Bei Frauen fand eine Meta-Analyse keinen signifikanten Nachteil des kombinierten Trainings für die Unterkörperkraft. Für eine speziell weibliche Aussage zum Muskelaufbau reichen die Daten bislang nicht aus. Über beide Geschlechter hinweg zeigen größere Analysen jedoch vergleichbare Muskelzuwächse zwischen kombiniertem und reinem Krafttraining. Welches Cardio lässt sich gut mit Krafttraining kombinieren? Das hängt von deinem Ziel und deiner übrigen Belastung ab. Lockere Einheiten beim Joggen, Radfahren oder Schwimmen lassen sich häufig unkompliziert ergänzen. Je länger und intensiver dein Cardio wird, desto wichtiger werden Belastungssteuerung und Erholung – besonders rund um schwere Bein-Einheiten. Muss ich Kraft und Cardio an verschiedenen Tagen trainieren? Nein. Beide Trainingsformen können auch am selben Tag stattfinden. Wenn Kraft oder Muskelaufbau Priorität haben, kannst du zuerst die Gewichte einplanen. Wichtiger als eine starre Regel ist jedoch, Intensität und Gesamtbelastung so zu wählen, dass du dich ausreichend erholst. Warum wird die Kombination in und nach der Menopause besonders interessant? In dieser Lebensphase gewinnen Muskel- und Knochengesundheit ebenso an Bedeutung wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselgesundheit. Kraft- und Ausdauertraining setzen hier unterschiedliche Reize. Deshalb spricht einiges dafür, nicht die eine Trainingsform gegen die andere auszuspielen.