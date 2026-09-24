Cardio und Kraft: Dieser Fehler bremst deinen Fortschritt

Eigentlich machst du alles richtig: Du gehst laufen, fährst Rad oder besuchst den HIIT-Kurs, und zusätzlich stemmst du Gewichte. Trotzdem hält sich hartnäckig der Verdacht: Bremst all das Cardio ausgerechnet deine Fortschritte im Gym?

Die Forschung streitet über diesen sogenannten Interference-Effect seit Jahrzehnten. Eine neue Auswertung macht aus dem vermeintlichen Trainingskonflikt etwas deutlich Entspannteres.

Das Problem ist nicht Cardio Die Sorge klingt zunächst logisch: Krafttraining soll Muskeln wachsen und stärker werden lassen, Ausdauertraining trimmt den Körper auf lange Belastungen. 2 ziemlich verschiedene Anforderungen, und angeblich funken sie sich gegenseitig dazwischen.

Ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht. Der Interference-Effect beschreibt mögliche Einbußen bei bestimmten Trainingsanpassungen, wenn Kraft und Ausdauer parallel trainiert werden. Nur funktioniert der Körper offenbar weniger nach Entweder-Oder, als die alte Gym-Regel „Cardio kills Gains“ vermuten lässt.

Ein aktueller Umbrella Review im Fachjournal Sports Medicine (Held et al., 2026) bündelte 17 Meta-Analysen mit insgesamt 144 Einzelstudien und 1.492 gesunden Teilnehmern. Untersucht wurde Concurrent Training – also genau das, was viele von uns längst machen: Kraft- und Ausdauertraining innerhalb desselben Trainingsplans kombinieren.

Und siehe da: Laufband und Langhantel vertragen sich besser als ihr Ruf. Im Vergleich zu reinem Krafttraining brachte die Kombination zusätzlich Fortschritte bei der Ausdauer, während sich Kraft, Power und Muskelaufbau insgesamt vergleichbar entwickelten.

Kurz: Dein Körper kann beides. Du musst dich nicht zwischen stark und ausdauernd entscheiden.

Für Frauen bekommt die Sache noch einen interessanten Dreh. Eine Meta-Analyse von Huiberts et al. wertete 59 Studien mit 1.346 Erwachsenen aus. Bei Männern zeigten sich durch kombiniertes Training kleine Einbußen bei der Entwicklung der Unterkörperkraft, bei Frauen dagegen nicht.

Für Oberkörperkraft, Power und VO₂max fand das Forschungsteam keine entsprechenden Geschlechtsunterschiede; für Muskelwachstum reichten die Daten für eine solche Aussage nicht aus.

Wenn 2 Workouts direkt aufeinanderprallen Ganz egal ist das "Wie" trotzdem nicht. Vor allem dann nicht, wenn du 2 anspruchsvolle Einheiten dicht hintereinander packst.

Stell dir vor, du kommst aus einem knackigen HIIT, die Beine sind schwer, der Puls hat gerade erst wieder Normalbetrieb aufgenommen und jetzt sollen ausgerechnet deine Squats Bestleistung liefern. Kann funktionieren. Ideale Voraussetzungen sehen anders aus.

Intensive Ausdauereinheiten vor dem Krafttraining können Ermüdung erhöhen und die akute Kraftleistung drücken. Auf lange Sicht verliert die Reihenfolge allerdings viel von ihrer vermeintlichen Macht: Der Umbrella Review fand keinen signifikanten Vorteil einer Variante. Lediglich ein Trend deutete darauf hin, dass Kraft vor Ausdauer günstiger sein könnte, wenn du stärker werden oder Muskeln aufbauen möchtest.

Für deinen Trainingsplan darf es unkompliziert bleiben. Mach aus der Reihenfolge keine Religion. Wenn du stärker werden oder Muskeln aufbauen möchtest, erledige dein Krafttraining im Zweifel zuerst – schlicht, damit du dort frisch bist, wo du Fortschritte machen willst. Liegt dein Fokus auf einem Laufziel, darf die Priorität entsprechend anders aussehen.

Was ist mit der viel zitierten Trainingspause dazwischen? Mehr Abstand kann bei harten Einheiten sinnvoll sein. Die magische Stundenzahl, ab der sich Kraft und Cardio garantiert nicht mehr in die Quere kommen, gibt es aber bislang nicht.

Dein Wochenplan zählt mehr als ein einzelnes Workout Montag Krafttraining, Dienstag Intervalllauf, Mittwoch Cycling, Donnerstag wieder Gewichte und irgendwo dazwischen soll dein Körper bitte stärker werden. Wer gern trainiert, tappt leicht in eine ziemlich sympathische Falle: Viel Motivation produziert nicht automatisch mehr Fortschritte.

Nicht die eine Cardio-Einheit ist deshalb das Problem. Interessanter ist, was sich drumherum stapelt: Trainingsumfang, Intensität und Erholung bestimmen mit, wie gut Kraft und Ausdauer nebeneinander Platz finden. Eine lange oder hochintensive Ausdauereinheit kann schließlich ganz andere Spuren in den Beinen hinterlassen als 30 lockere Minuten auf dem Rad.

Gleichzeitig fanden die Forscher:innen über alle untersuchten Protokolle hinweg keine pauschalen Nachteile allein dadurch, dass beide Trainingsformen am selben Tag lagen.

Wenn deine Fortschritte stocken, lohnt deshalb der Blick aus der Vogelperspektive: Wo liegen die wirklich harten Einheiten? Wann fühlen sich deine Beine wieder leistungsfähig an? Bleibt zwischen all den Reizen überhaupt Platz für Anpassung?

Manchmal fehlt deinem Trainingsplan keine weitere Einheit. Sondern eine Lücke.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Kraft- und Ausdauertraining Sollte ich Krafttraining oder Cardio zuerst machen? Wenn Kraft oder Muskelaufbau dein Hauptziel sind, bietet es sich an, zuerst die Gewichte zu nehmen. Einen eindeutigen langfristigen Vorteil dieser Reihenfolge fand der aktuelle Umbrella Review zwar nicht, die Ergebnisse deuten aber darauf hin, dass Kraft vor Ausdauer günstig sein könnte. Verhindert Cardio den Muskelaufbau? Nein. Im aktuellen Umbrella Review entwickelte sich die Muskelmasse bei kombiniertem Kraft- und Ausdauertraining insgesamt ähnlich wie bei reinem Krafttraining. Cardio ist also kein automatischer Gains-Killer. Wie viel Abstand sollte zwischen Kraft und Cardio liegen? Eine allgemeingültige Stundenzahl gibt es nicht. Nach einer besonders harten Ausdauereinheit kann mehr Erholung sinnvoll sein, vor allem wenn du anschließend beim Krafttraining Leistung bringen möchtest. Wie viel Abstand optimal ist, lässt sich bislang nicht pauschal sagen.