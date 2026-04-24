Mind-Body-Training: Wie Yoga und Meditation Stress, Hormone und Alterung beeinflussen

Lange Zeit wurden körperliche Fitness und mentale Gesundheit getrennt betrachtet: Training stärkt Muskeln, Entspannung beruhigt den Geist. Tatsächlich arbeiten Körper und Psyche jedoch als eng vernetztes System zusammen – ein Ansatz, der als Mind-Body-Concept beschrieben wird. Gedanken, Emotionen und körperliche Prozesse beeinflussen sich gegenseitig und prägen gemeinsam Gesundheit, Energielevel und Wohlbefinden. Wie du dir das zunutze machen kannst, liest du hier.