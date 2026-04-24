Mind-Body-Training: Wie Yoga und Meditation Stress, Hormone und Alterung beeinflussen

Lange Zeit wurden körperliche Fitness und mentale Gesundheit getrennt betrachtet: Training stärkt Muskeln, Entspannung beruhigt den Geist. Tatsächlich arbeiten Körper und Psyche jedoch als eng vernetztes System zusammen – ein Ansatz, der als Mind-Body-Concept beschrieben wird. Gedanken, Emotionen und körperliche Prozesse beeinflussen sich gegenseitig und prägen gemeinsam Gesundheit, Energielevel und Wohlbefinden. Wie du dir das zunutze machen kannst, liest du hier.
Körper und Geist funktionieren nicht getrennt
Dein Körper ist kein isoliertes System. Mentale Zustände wirken direkt auf physiologische Prozesse wie Nervensystem, Hormonausschüttung und Regeneration – genauso wie körperliche Belastungen unsere Stimmung und Stressverarbeitung beeinflussen....