Rundrücken vom vielen Sitzen? Diese 5 Übungen helfen deiner Haltung

Laptop auf, Schultern vor. Handy raus, Kopf runter. Abends aufs Sofa und wieder zusammenfalten. Unser Alltag kennt erstaunlich viele Varianten derselben Position. Kein Wunder, wenn sich Aufrichten irgendwann fast wie eine eigene Übung anfühlt.

Rundrücken wegdehnen? Warum Kraft ins Spiel kommt Der klassische Reflex? Brust raus, Schultern zurück und ab jetzt "besser sitzen". Klingt logisch, hält nur selten bis zum Feierabend. Deine Haltung braucht keine Dauer-Ermahnung. Denn aufrechte Haltung ist weniger eine Position, die du dir merken musst, als eine Position, die dein Körper einnehmen und kontrollieren können muss. Dafür braucht er Bewegung und Kraft.

Wichtig dabei: Runde Schultern oder ein nach vorne geschobener Kopf nach langen Stunden am Schreibtisch sind nicht automatisch ein medizinischer Rundrücken. Haltung ist veränderlich, und darin liegt die Chance.

Wer sich nach einem langen Schreibtischtag gekrümmt fühlt, landet schnell beim Brust-Stretch. Angenehm? Absolut. Als alleinige Strategie offenbar nicht der große Haltungs-Hack.

Eine 2024 in Sports Medicine – Open veröffentlichte Meta-Analyse wertete 23 Studien mit insgesamt 969 Teilnehmenden aus. Das interessante Ergebnis: Für längerfristiges Stretching allein zeigte sich keine signifikante Verbesserung der untersuchten Haltungsparameter. Kräftigungsprogramme schnitten insgesamt besser ab.

Eine weitere Meta-Analyse aus demselben Jahr zeigte ebenfalls, dass gezielte Übungsprogramme eine nach vorne verlagerte Kopfhaltung, runde Schultern und eine verstärkte Krümmung der Brustwirbelsäule verbessern können.

Übersetzt auf deinen Alltag: Zieh dich nicht nur für 30 Sekunden in die Gegenrichtung. Gib deinem Körper auch die Kraft und Beweglichkeit, mit der er sich anschließend selbst wieder aufrichten kann. Dafür kombinieren die folgenden Übungen Mobilität, Schulterblattkontrolle und Kräftigung des oberen Rückens.

Diese 5 Übungen helfen deiner Haltung 1. Wall Angels: Anlehnen und Flügel bewegen

Lehne dich mit dem Rücken locker an eine Wand, die Arme bilden ein V. Halte den Kopf entspannt und schiebe sie langsam nach oben und wieder zurück. Bleibe dabei so weit wie möglich an der Wand, ohne dich ins Hohlkreuz zu mogeln.

Wall Angels verbinden Schulterbeweglichkeit mit Kontrolle rund um die Schulterblätter und Brustwirbelsäule – eine gute Gegenbewegung zum nach vorn orientierten Bildschirmalltag.

Zum Einstieg: 8 bis 12 kontrollierte Wiederholungen.

2. Band Rows: Ziehe dich aus der Bildschirmhaltung

Befestige ein Widerstandsband sicher etwa auf Brusthöhe und nimm je ein Ende in die Hände. Stelle dich aufrecht hin, strecke die Arme nach vorne und ziehe die Ellenbogen anschließend dicht am Körper nach hinten. Kurz kontrollieren, dann langsam wieder nach vorne.

Hier bekommt der obere Rücken den Kraftreiz, der einem reinen Stretching fehlt. Die Ruderbewegung fördert unter anderem die Muskulatur rund um deine Schulterblätter.

Darauf kommt es an: Ziehe nicht die Schultern zu den Ohren und mache kein Hohlkreuz, um das Band irgendwie nach hinten zu bekommen. Wird es zu leicht, nimm ein stärkeres Band oder vergrößere die Vorspannung.

Zum Einstieg: 10 bis 15 Wiederholungen.

3. Y-Raises: Kleine Bewegung, großer Job

Lege dich auf den Bauch und streck die Arme schräg nach vorne, sodass sie ein Y bilden. Hebe die Arme nur wenige Zentimeter vom Boden ab, ohne den Kopf in den Nacken zu werfen. Kurz halten, langsam wieder ablegen.

Y-Raises fordern die Muskulatur, die deine Schulterblätter kontrolliert. Die Bewegung sieht einfach aus – dein oberer Rücken dürfte anderer Meinung sein.

Zum Einstieg: 8 bis 12 saubere Wiederholungen. Werden sie irgendwann mühelos, kannst du sehr leichte Hanteln oder kleine Wasserflaschen ergänzen.

4. T-Raises: Jetzt sind die Schulterblätter dran

Bleib auf dem Bauch und streck die Arme seitlich aus wie ein T. Heb sie wenige Zentimeter an und führe die Schulterblätter kontrolliert zusammen. Du brauchst dafür weder Hanteln noch eine spektakuläre Flughöhe.

Damit nimmst du vor allem den oberen Rücken und die hinteren Schultern mit – genau die Bereiche, die beim ständigen Tippen und Scrollen wenig gefordert werden.

Zum Einstieg: 8 bis 12 Wiederholungen. Wird das zu leicht, kannst du auch hier mit sehr kleinen Gewichten steigern.

5. Thoracic Extension: Gegenbewegung zum Laptop

Setz dich auf einen stabilen Stuhl, leg die Hände locker hinter den Kopf und lehn deine Brustwirbelsäule kontrolliert über die Rückenlehne nach hinten. Nicht einfach den unteren Rücken durchdrücken – die Bewegung soll aus dem oberen Rücken kommen.

Nach all der Arbeit gegen Widerstand darf deine Brustwirbelsäule jetzt noch in die Gegenrichtung zum zusammengesunkenen Sitzen: in die Streckung.

Zum Einstieg: 6 bis 10 langsame Wiederholungen.

Dein Mini-Plan für eine stärkere Haltung Du musst daraus kein tägliches 30-Minuten-Projekt machen. Entscheidend ist Regelmäßigkeit: Die Studien, in denen sich Haltungsparameter verbesserten, arbeiteten mit Trainingsprogrammen über mehrere Wochen.

Für den Einstieg kannst du alle 5 Übungen nacheinander absolvieren:

2 bis 3 Durchgänge

etwa 30 bis 60 Sekunden Pause nach Bedarf

2- bis 3-mal pro Woche Je nach Pausen und Anzahl der Durchgänge bist du damit in etwa 10 bis 20 Minuten durch. Wenn eine Übung nach einigen Wochen kaum noch fordert, darf sie mit dir wachsen: Mehr Widerstand, ein paar kontrollierte Wiederholungen zusätzlich oder eine anspruchsvollere Variante. Haltungstraining muss nicht für immer gleich leicht bleiben.

Noch wichtiger: Bleibe auch dazwischen in Bewegung. Mal zurücklehnen, mal aufstehen, mal die Position wechseln. Die beste Haltung ist selten die, in der du stundenlang verharrst.

FAQ: Was du über Rundrücken und Haltung wissen solltest Kann man einen Rundrücken wegtrainieren? Haltungsbedingte Veränderungen können sich durch gezieltes Training verbessern. Eine ausgeprägte oder strukturell bedingte Kyphose lässt sich dagegen nicht einfach mit fünf Übungen wegtrainieren und sollte fachlich beurteilt werden. Welche Muskeln sollte ich bei einem Rundrücken trainieren? Je nach Ursache spielen unter anderem die Muskulatur des oberen Rückens, die Muskeln rund um die Schulterblätter und der Rumpf eine Rolle. Statt nur einen Muskel zu trainieren, ist ein ausgewogenes Programm sinnvoll. Ist viel Sitzen automatisch schlecht für die Haltung? Nicht jede Sitzposition ist problematisch, und es gibt nicht die eine perfekte Haltung. Ungünstig kann vor allem sein, sehr lange in derselben Position zu bleiben. Regelmäßige Bewegung und Positionswechsel bringen Abwechslung in den Sitzalltag. Wie lange dauert es, bis sich die Haltung verbessert? Erwarte eher Wochen als Tage. Auch die Trainingsprogramme in Studien liefen über mehrere Wochen. Wie schnell du Veränderungen bemerkst, hängt unter anderem von deiner Ausgangslage, der Ursache und davon ab, wie regelmäßig du trainierst.