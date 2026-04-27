Warum du im Frühling schneller schwitzt – und wieso das gut so ist

Die erste warme Frühlingsluft lockt dich nach draußen. Du läufst los – und bist nach wenigen Minuten außer Atem, verschwitzt und schwer in den Beinen.

Klingt nach schlechter Form? Ist es nicht.

Wenn du im Frühling schneller schwitzt, zeigt das, dass dein Körper gerade wieder lernt, mit Wärme umzugehen. Keine Sorge also, dein winterliches Sportprogramm im Gym ist nicht umsonst gewesen, im Gegenteil: Der Schweißausbruch beim Training im Frühjahr ist ein gutes Zeichen.

Darum schwitzen Sportler und Sportlerinnen im Allgemeinen Um zu verstehen, warum du beim Frühlingstraining stärker schwitzt, ist es wichtig zu wissen, dass Schweiß der Temperaturregulation dient. Wird es dem Körper zu heiß, produziert er Feuchtigkeit, um sich abzukühlen.

Diese Thermoregulation setzt bei Trainierten schneller ein, wie die Studie Effects of Heat Adaptation on Physiology, Perception, and Exercise Performance in the Heat auf der Basis von Hitze-Trainingsprotokollen belegt. Schwitzen ist also kein Zeichen von Überforderung, sondern zeigt, dass dein Thermoregulationssystem arbeitet.

Darum schwitzt du nach dem Winter schneller Mit den steigenden Temperaturen im Frühling muss sich dein Körper erst wieder daran gewöhnen, mit Wärme umzugehen. Nach dem Winter ist dein Temperatur-System schlicht aus der Übung. Deshalb startet im Frühling ein biologisches Programm, das Sportwissenschaftler "Heat-Akklimatisation" nennen.

Laut der Studie Sweat rate and sweat composition during heat acclimation kann bereits ein geringer Temperaturanstieg dazu führen, dass dein Körper überhitzt und mit der Temperaturregulation beginnt – das heißt, er produziert Schweiß.

Dein Körper "vergisst" Hitze im Winter Im Winter trainierst du meist bei kühlen Temperaturen. Für den Körper bedeutet das, dass er weniger Wärme abführen muss. Das System – Schweißproduktion, Hautdurchblutung und Flüssigkeitshaushalt – wird kaum gefordert.

Kommt die erste warme Trainingsphase, fühlt sich der Körper überfordert. Herzfrequenz und Belastung steigen schneller, obwohl die Intensität gleichbleibt. Hier setzt Hitzeanpassung an. Studien zeigen, dass sich der Organismus in wenigen Tagen bis Wochen an höhere Temperaturen anpasst. Hitze-Training im Frühjahr kann diesen Prozess gezielt beschleunigen.

Was beim Hitze-Training im Körper passiert Die große Meta-Analyse aus dem Journal of Science in Sport and Exercise mit 135 Studien zur Hitzeanpassung zeigt, welche Veränderungen dabei stattfinden. Bereits nach wiederholten Trainingseinheiten in warmen Bedingungen sinken Herzfrequenz und Körperkerntemperatur. Gleichzeitig steigt die Schweißrate und das Blutplasmavolumen nimmt zu. Die Heat-Akklimatisation hat ein klares Ziel: den Körper effizienter zu kühlen.

Info-Box Diese Effekte lassen sich bei Hot Yoga-Fans und bei regelmäßigen Saunagängern gut beobachten: Während Neulinge beim Hot Yoga oder in der Sauna weniger bis gar nicht schwitzen, läuft den Liebhabern der heißen Räumlichkeiten und regelmäßigen Saunagängern, bereits nach wenigen Sekunden der Schweiß in Strömen herab.

So unterstützt du deinen Körper bei der Hitzeanpassung Du musst nichts „wegtrainieren“ – sondern deinen Körper unterstützen. Diese 3 Dinge helfen dir, dich schneller an die Wärme zu gewöhnen:

Belastung langsam steigern: Geh die ersten Einheiten im Frühling bewusst ruhiger an

Geh die ersten Einheiten im Frühling bewusst ruhiger an Ausreichend trinken: Dein Flüssigkeitshaushalt passt sich erst an – gib ihm Zeit

Dein Flüssigkeitshaushalt passt sich erst an – gib ihm Zeit Regelmäßig draußen trainieren: Konstanz beschleunigt die Hitzeanpassung So wird aus dem anstrengenden Start schnell ein spürbarer Leistungsvorteil.

FAQ: Die häufigsten Fragen zur Thermoregulation durch Schwitzen im Frühling Warum schwitze ich im Frühling schneller als im Winter? Nach dem Winter ist der Körper weniger an Wärme gewöhnt. Mit steigenden Temperaturen beginnt die sogenannte Hitzeakklimatisation: Dein Körper startet früher mit dem Schwitzen, um sich effizienter zu kühlen. Schwitzen im Frühling ist deshalb ein normales Anpassungssignal. Ist Schwitzen im Frühling ein Zeichen für schlechte Fitness? Nein. Im Gegenteil: Frühes Schwitzen zeigt, dass dein Thermoregulationssystem aktiv arbeitet. Der Körper passt Herz-Kreislauf-System, Blutvolumen und Schweißproduktion an, um Hitze besser zu tolerieren. Warum gilt das Frühjahr als Hitze-Training? Wenn du im Frühling regelmäßig draußen trainierst, gewöhnt sich dein Körper schrittweise an höhere Temperaturen. Dieses natürliche Frühjahr als Hitze-Training kann das Belastungsempfinden reduzieren und deine Ausdauerleistung bei warmem Wetter verbessern.