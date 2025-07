Isabella Schoof

Ferne Länder begeistern Isabella seit ihrer frühsten Kindheit, deshalb schmiss sie ihren RTL-Job hin und eroberte mit ihrem Mann die Welt.

In Namibia rannte sie über die höchsten Dünen Afrikas, in Neuseeland bewältigte sie den Milford Track, in Australien surfte sie fantastische Wellen und in Thailand schnorchelte sie in kristallklarem Wasser. Schließlich blieb Isabella in Südafrika hängen.

In Kapstadt zeigt sie ihren Gästen als Boutique-Reiseführerin die schönsten Plätze zum Wandern, Staunen und Entspannen. Jede von Isabellas Touren endet mit einem exklusiven Wellnessprogramm. Sie selbst liebt gesunde Ernährung, Yoga-Festivals und ihre drei Töchter – sowie Hund und Mann, natürlich.

Weitere Berichte, Ideen und Tipps der Reiseexpertin und Autorin findest du bei HolidayCheck und momondo .