Abnehmen mit Spaß: Diese Tanz Workout Trends gehen gerade viral

Wer fitter werden möchte, muss sich regelmäßig ins Fitnessstudio quälen? Im Gegenteil! Abnehmen und Sport treiben darf auch Spaß machen und sich einfach anfühlen. Wenn du kein Fan von Gewichten und Laufbändern bist, gibt es viele tolle Alternativen, die dich zum Schwitzen bringen. Besonders beliebt sind aktuell Tanz-Workouts, bei denen du zu deinen Lieblingssongs trainierst. Wir zeigen dir hier unsere drei Lieblings-Kanäle für Gute-Laune-Training und verraten, warum ein Dance-Workout mit jedem Fitnessstudio mithalten kann.

Warum Dance-Workouts gerade viral gehen Der Gedanke an ein volles Fitnessstudio und komplizierte Geräte schreckt viele Anfängerinnen ab. Vor allem zu Beginn des Trainings ist es wichtig, dass du eine Sportart findest, an der du Spaß hast. Nur so kannst du eine Routine etablieren und deinen Körper an die neue Belastung gewöhnen.

Genau hier kommen Tanz-Workouts ins Spiel: Die Videos auf Youtube brauchen kein Equipment oder Studio und die Musik sorgt für Motivation und Durchhaltevermögen. Mit jedem Tanz-Video trainierst du deine Ausdauer, Koordination und aktivierst verschiedene Muskelgruppen. Und keine Sorge: Die Videos sehen nach Spaß aus, bringen dich aber garantiert auch ins Schwitzen.

Dance-Workouts auf Youtube: Das sind unsere 3 Favoriten 1. Pamela Reif Pamela Reif gehört international zu den größten Fitness-Influencern und bringt Menschen auf der ganzen Welt zum Schwitzen. Neben klassischen Trainings-Videos hat sie auch einige Tanz-Workouts auf ihrem Kanal, die eine Mischung aus Dance Moves und funktionellem Training enthalten. Hier schwingst du die Hüfte, machst aber auch ein paar Squats. Von ruhigeren Workouts bis intensiven HIIT-Tänzen ist hier alles dabei.

Unsere Empfehlung: 12 Min Happy Cardio Workout

Perfekt für: Klassische Gym-Girls, die etwas mehr Schwung ins Training bringen wollen

2. Madfit Hinter diesem Account versteckt sich die kanadische Fitnessbloggerin Maddie Lymburner. Auch auf ihrem Kanal findet man neben klassischen Trainingseinheiten mehrere Tanzvideos – manche nur zu einem einzelnen Song, andere mit mehreren Hits oder zu einem bestimmten Artist. Im Gegensatz zu Pamela Reif bekommt man hier etwas mehr Choreografie, sowie Low Impact Versionen für gelenkschonendes Training.

Unsere Empfehlung: 15 Min Throwbacks Dance Party Workout

Perfekt für: Tanzmäuse, die ein Workout zu ihrem Lieblingshit suchen

3. Growwithjo Johanna Sophia, besser bekannt als Growwithjo, steht für Workout-Videos, bei denen jedes Fitnesslevel auf seine Kosten kommt. Unter ihren Tanzworkouts sind Videos mit einfacher Choreo, aber auch Versionen bei denen hauptsächlich marschiert oder gegangen wird – die sogenannten „Walking Workouts“. Wenn du keine große Dancing Queen bist, aber in Bewegung kommen willst, ist dieser Kanal perfekt für dich.

Unsere Empfehlung: Pussycat Dolls Dance Party Workout

Perfekt für: Anfängerinnen oder Wiedereinsteigerinnen, die ihren Beat finden wollen

Was bringt ein Dance Workout wirklich? Auch wenn die Videos vielleicht zunächst nach „Rumhüpfen im Wohnzimmer“ aussehen, solltest du ihren Trainingseffekt nicht unterschätzen. Wir haben dir die Vorteile von Tanz-Workouts zusammengefasst:

Hoher Kalorienverbrauch durch kontinuierliche Bewegung und Cardioeffekt

Training von Ausdauer, Koordination und Körperspannung gleichzeitig

Musik aktiviert das Belohnungssystem und steigert die Trainingsmotivation

Geringere mentale Hürde als klassische Workouts

Ideal zum Stressabbau, was indirekt beim Abnehmen hilft Wenn du regelmäßig tanzt, wirst du schon nach 1 bis 2 Wochen mehr Leichtigkeit und eine bessere Kondition bemerken. Nach 3 bis 4 Wochen bemerkst du erste sichtbare Veränderungen an Taille, Beinen oder Armen und langfristig darfst du dich über eine verbesserte Körperhaltung, mehr Rhythmusgefühl und ein positives Körpergefühl freuen.

Häufige Fragen zu Dance-Workouts Kann man mit Dance-Workouts wirklich abnehmen? Ja. Dance-Workouts erhöhen den Kalorienverbrauch, bringen den Kreislauf in Schwung und fördern die Fettverbrennung. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung. Wie oft sollte man Dance-Workouts pro Woche machen? Optimal sind 3 bis 5 Einheiten pro Woche. Kürzere Workouts lassen sich auch täglich integrieren, vor allem wenn sie Spaß machen und nicht überfordern. Sind Dance-Workouts auch für Anfänger geeignet? Absolut. Viele Formate setzen auf einfache Bewegungen ohne Sprünge. Besonders Einsteiger profitieren vom niedrigen Leistungsdruck und dem leichten Einstieg. Ersetzen Dance-Workouts klassisches Krafttraining? Nein. Dance-Workouts sind vor allem Cardio. Für langfristige Straffung und Muskelaufbau empfiehlt sich eine Ergänzung durch Kraftübungen. Wann sieht man erste Ergebnisse? Viele spüren bereits nach 1 bis 2 Wochen mehr Kondition und bessere Stimmung. Sichtbare Veränderungen zeigen sich meist nach 3 bis 4 Wochen bei regelmäßigem Training.