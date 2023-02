Sport-Trends Das sind die 6 heißesten Fitnesstrends 2023

Du willst sportlich up to date sein und wissen, was in der Fitness-Szene gerade angesagt ist? Dann bist du hier richtig – wir zeigen die Fitness-Trends 2023!

Das neue Jahr gilt für viele als Motivationskick: Mehr Sport, mehr Bewegung, mehr Action. Doch nicht allen fällt das so leicht. Den inneren Schweinehund von heute auf morgen zu besiegen, ist keine einfache Aufgabe. Es gibt aber etwas, was dabei helfen kann: Etwas Neues Ausprobieren. Neue Reize und Herausforderungen machen nicht nur Spaß, sie bringen dich auch in Schwung und sorgen für Abwechslung und längerfristige Motivation.

Das Jahr 2023 hat hier einige Vorschläge zu machen, denn an sportlichen Trends mangelt es nicht. Wir erklären, was die Sportwelt in diesem Jahr bewegt und haben 6 Beispiele parat, wie du in diesem Jahr aktiv und topfit werden kannst.

Was sind die Sport- und Fitnesstrends 2023?

Die Welt erholt sich von der Coronapandemie, die eindeutig die Sport- und Fitnesstrends der letzten Jahre geprägt hat. Home Gym, virtuelle Sportangebote sowie Outdoorsport erlebten einen regelrechten Boom. Klar, denn während des Ausnahmezustands inklusive Social Distancing mussten schließlich Wege her, um außerhalb von Gym und Sporthalle fit zu bleiben. Inzwischen belegen Studien jedoch ein Abebben des Booms rund um virtuellen Sport. Obwohl Workouts für zu Hause nach wie vor beliebt sind, da sie Flexibilität und individuelles Training erlauben, sind auch Fitnessstudios sowie Teamsport-Angebote wieder gut besucht.

Die Wissenschaftler vom ACSM Health & Fitness Journal beschreiben außerdem einen starken Fokus auf einen allgemein gesunden Lebensstil. Dabei stehen nicht etwa nur Muskelaufbau und maximale Leistung im Mittelpunkt, sondern ein körperliches Gleichgewicht, das sich neben Sport auch auf Faktoren wie mentale Gesundheit und gesunden Schlaf bezieht. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Sport auch bei diesen Punkten einfach nur gut tut.

Neben Trends, die mehr oder weniger direkt die Folgen der Sportwelt nach der Pandemie sind, überrascht 2023 aber auch mit unerwarteten Neuheiten – warst du zum Beispiel schonmal in einem Boutique-Fitnessstudio? Im Folgenden erfährst du, was es mit diesem Trend auf sich hat, und was im Jahr 2023 noch an Fitness-Neuheiten auf uns zukommt.

Was bedeutet das konkret? Das hier sind die Sport- und Fitnesstrends 2023:

1. Krafttraining mit freien Gewichten

Mireya Acierto/ iStockphotos Sich ordentlich pushen: Das geht mit freien Gewichten besonders gut, da du die Belastung immer wieder erhöhen kannst.

Ein Trend, der 2023 auf dem Vormarsch ist, ist das Training mit freien Gewichten. Das bedeutet: Übungen, die mit Tools ausgeführt werden, anstatt an einer Maschine im Gym. Studien belegen, dass diese Form des Trainings in Sachen Muskelaufbau gerade besonders beliebt ist. Aus gutem Grund, denn die freien Gewichte verlangen dir einiges ab und machen das Training hocheffektiv. Während dir an einer Maschine im Gym nämlich der genaue Bewegungsablauf schon vorgegeben wird, bist du bei freien Tools mehr gefordert. Hier sind Mobilität, Koordination und Gleichgewicht gefragt. Es ist wichtig, dass du die Übungen sehr sauber ausführst, da kleine Unstimmigkeiten in einer schädlichen Belastung resultieren könnten. Ein Squat mit einer Kettlebell wird so zur regelrechten Power-Übung, die deinen ganzen Körper fordert.

Optionen an freien Gewichten gibt es genug: Wenn du Anfängerin bist, kannst du mit leichten Kurzhanteln oder Kettlebells starten und dich später an Langhantel und Co. wagen. Praktisch: Wenn du in einem Gym trainierst, hast du sowieso Zugriff auf freie Tools, der Trend funktioniert mit der richtigen Ausstattung aber auch im Home Gym. Ein Beispiel gefällig? In diesem Artikel zeigen wir, worauf es beim Training mit der Kettlebell ankommt.

In unserem Trainingsplan für einen stabilen Rücken in 2 Wochen lernst du, wie du Kurzhanteln nutzt, um deinen Rücken richtig fit zu machen.

2. Boutique-Fitness-Studios

Thomas Barwick/ Stone RF/ iStockphotos Training in familiärer Atmosphäre und mit Expertise: Das sollen kleine Boutique-Studios bieten.

Du hast noch nie von Boutique-Studios gehört? Dann wird es jetzt Zeit, denn die kleinen Gyms liegen dieses Jahr voll im Trend. Boutique-Studios sind genau genommen zwar auch Fitnessstudios, sie haben aber einen etwas anderen Fokus. Ihr wichtigstes Merkmal ist nämlich die Spezialisierung auf ein bestimmtes thematisches Gebiet. Das kann zum Beispiel Yoga oder Pilates sein, aber auch Cycling oder Kampfsport. Die meist kleineren Studios bieten innerhalb dieses Kernbereichs ein vielfältiges Angebot und setzen auf familiäre Atmosphäre, enge Betreuung und Expertise. Oft sind Gruppenangebote unter Anleitung hochqualifizierter Trainer:innen Teil des Leistungsspektrums.

Während du also in einem regulären Gym ein sehr breites Angebot an Geräten (und meist Kursen) bekommst, profitierst du im Boutique-Studio dafür von professioneller Betreuung und in der Regel hochwertiger Ausstattung. Außerdem sind Boutique-Studios eine gute Alternative für alle, die sich im Rummel der größeren Gyms nicht ganz wohl fühlen. Denn Boutique-Studios setzen ganz auf eine heimelige Wohlfühl-Atmosphäre, sodass du immer wieder gerne zum Training kommst. Wenn du dir deine Mädels schnappst, könnt ihr im Boutique-Studio auch zusammen als Gruppe trainieren.

3. Fitness für ältere Erwachsene

Marko Geber/ Digital Vision/ iStockphotos Fitness kennt kein Alter: Spezielle Programme helfen dabei, fit durchs Leben zu gehen.

Fitness ist etwas für die junge Generation? Von wegen. Eine weltweite Studie belegt wachsende Aufmerksamkeit für spezielle Trainingspläne für ältere Sportbegeisterte. Die Autoren der Studie stellen fest, dass Menschen immer länger leben und immer länger arbeiten – deshalb steige auch das Interesse daran, langfristig gesund und fit zu bleiben.

Inwiefern sich diese Trainingspläne von denen "für Jüngere" unterscheiden? Ganz einfach: im Alter verändert sich der Körper, und zwar auch wenn es um Muskelaufbau und dauerhafte Fitness geht. Im Alter ab 40 ist es gar nicht so leicht, kontinuierlich Muskelmasse aufzubauen. Auch der Stoffwechsel verlangsamt sich mit der Zeit. Fett setzt sich vermehrt an Bauch, Po und Hüften an. Auch im Ausdauersport wird es schwieriger, den Fitnesstand zu halten.

Aber was schwierig ist, ist nicht unmöglich: Trainingsprogramme für Ältere sind besonders gut auf deren Bedürfnisse abgestimmt und helfen dabei, schonend Muskeln aufzubauen und gesund zu bleiben. 2023 setzt sich fort, was sich in den letzten Jahren schon abzeichnete: Bewegung und Fitness spielen in allen Generationen eine Rolle und machen vor allem in jedem Alter Spaß. Auch mit unserem Trainingsplan für den Muskelaufbau ab 40:

4. Smartes Training mit Wearables

Westend61/ iStockphotos Sportuhren geben genaue Auskunft über die eigene Fitness.

Technische Gadgets im Sportbereich sind erst einige Jahre alt, seitdem aber ohne Unterbrechung auf dem Vormarsch. Digitale Tools messen Herzfrequenz, Schritte, Ruhe- sowie Bewegungszeiten und teilweise noch vieles mehr. Meist sind es Sportuhren am Handgelenk, die beim Training unterstützen. Die smarten Tools können inzwischen so einiges, denn neben sehr genauen Messungen sind sie in der Regel mit Apps gekoppelt, in denen du deine Fortschritte und Trainingsziele festhalten und beobachten kannst. Das sorgt nicht nur für Motivation beim Sport, es kann auch dabei helfen, typische Trainingsfehler zu vermeiden. So trainierst du leichter bei passender Herzfrequenz, wenn dich ein Surren erinnert, etwas langsamer zu machen. Oder die Uhr pusht dich, die letzten Liegestütze noch zu rocken, um dein Trainingsziel zu erreichen.

Die cleveren Begleiter messen aber nicht mehr nur Daten während deiner Trainingszeiten: Sie können je nach Modell auch deinen Schlaf und deine Regeneration tracken. So achtest du auch vor und nach dem Sport mehr auf dich und tust etwas für dein allgemeines Wohlbefinden. Inzwischen gibt es allerdings so viele Sportuhren und Tracker, dass die Auswahl gar nicht so leicht ist. Welche Uhr passt zu deinen Training und deinen Fitnesszielen? Finde es hier heraus: Wir zeigen die 8 beliebtesten Sportuhren für Frauen.

Hier gibt es drei Topmodelle auf einen Blick:

5. Hyrox

HYROX Der Ski-Ergometer simuliert den Armschwung beim Ski-Langlauf. Ausführung: Griffe über dem Kopf festhalten und mit Schwung daran ziehen, bis die Hände fast die Knie berühren. Oberkörper folgt. Dabei leicht in die Knie gehen. Wieder in den Stand kommen. Bis eine Distanz von einem Kilometer erreicht wurde.

Hinter der Bezeichnung Hyrox versteckt sich ein Indoor-Sport-Event, das längst nicht mehr unbekannt ist, aber auch 2023 voll im Fokus steht. Die Teilnehmer:innen des Wettkampfes laufen 8 Mal genau einen Kilometer und absolvieren zwischen den Intervallen kurze Workouts. Und die haben es in sich: Vom Sled Push über Burpees bis hin zu Wall Balls ist alles dabei. klingt anstrengend? Ist es auch! Hyrox verbindet drei hocheffektive Trainingsrichtungen, indem es klassischen Ausdauersport, High Intensity Interval Training (HIIT) und funktionellen Kraftsport kombiniert.

Außerdem machen die Events einfach Laune, denn mit teilweise hunderten von Teilnehmer:innen powerst du dich in großen Hallen mit Musik und Zuschauern komplett aus. Der erste Hyrox-Wettkampf fand übrigens erst 2018 in Hamburg statt. Inzwischen tourt das Event durch internationale Städte und reißt Sportler:innen auf jedem Level mit sich.

Du willst dabei sein diesem 2023-Trend? Wenn du für ein Hyrox-Event trainierst, solltest du dein Training breit aufstellen und sowohl Ausdauer- als auch intensive Krafteinheiten integrieren. Hier erfährst du, wie du nach 8 Wochen 10 Kilometer am Stück läufst. Vor allem musst du aber auch konsequent sein, denn ein Hyrox-Event erfordert einen stabiles Fitnesslevel. Falls du dir ein komplettes Rennen noch nicht zutraust, kannst du auch mit einer Freundin teilnehmen – oder als Team, zum Beispiel mit Leuten aus deinem Gym. Hier findest du alle Infos zum Hyrox-Event und welche Teilnahme-Möglichkeiten es gibt.

6. Ab nach draußen: Outdoor ist wieder angesagt

Jordan Siemens/ Stone RF/ iStockphotos In der Natur entspannen Körper und Geist.

Outdoorsportarten waren und bleiben im Trend. Die Studie aus dem ACSM's Health & Fitness Journal zeigt einen nach wie vor anhaltenden Boom bei Sportangeboten in der Natur. Wandern, Biken, Kajaken, Klettern, Paddeln, Segeln – unsere Umwelt bietet unzählige Möglichkeiten für Aktivität. Und in der Natur können Körper und Geist gleichermaßen entspannen.

Du weißt nicht, welcher Outdoorsport für dich geeignet ist? Da hilft nur eins: Ausprobieren. Wie wäre es zum Beispiel mit Trailrunning? Hier bist du abseits von Straßen und Parkwegen unterwegs, läufst durch atemberaubende Landschaften und deine Ausdauer wird so richtig gefordert. Starte mit langsamen, kurzen Runden und steigere dich langsam. Equipment brauchst du kaum, vor allem ist aber ein strapazierfähiges Paar Trailschuhe wichtig, wie etwa dieses Allrounder-Modell von Brooks oder dieses wasserfeste Modell von Icebug. Wenn du schließlich auf längeren Touren unterwegs bist, solltest du außerdem einen Trailrucksack für Wasser und Zusatzausrüstung dabeihaben.

Für Wasserfreundinnen ist Stand-Up-Paddling eine tolle Alternative: Auf dem stabilen Board kannst du entspannt übers Wasser paddeln oder richtig Tempo machen, trainiert wird auf jeden Fall der ganze Körper und das Gleichgewicht. Die Boards lassen sich ganz einfach zusammenfalten und an der Einstiegsstelle aufpumpen. So kannst du immer und überall zu einem kleinen Abenteuer aufbrechen. Wenn du in ein SUP-Set investierst, hast du direkt alles, was du an Zubehör benötigst.

Ganz egal, auf welche Weise du in der Natur unterwegs bist, du liegst damit voll im Trend. Also los: Auf geht's vor die Tür.

Das Jahr ist noch jung, aber an Aktiv-Trends zum Ausprobieren mangelt es nicht. Das Jahr 2023 verspricht also, absolut sportlich zu werden – gilt das auch für dich? Dann los!