Fit Night Out: Sport und Lifestyle für Frauen

Am 15. August in Berlin und am 29. August in Hamburg trafen sich weit über 1000 Frauen, um gemeinsam eine ganz besondere Fitness-Experience zu erleben: Sport, Inspiration und Lifestyle – exklusiv für Frauen und mit jeder Menge Gänsehautmomenten. Der Start der neuen Event-Serie von Women's Health, Fit Night Out.

Wer noch in diesem Jahr dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen, Women's Health Fit Night Out am 05.09. in Dresden und am 26.09. in Köln zu genießen.

Berlin macht den Anfang, über 1000 Frauen in Hamburg Während Berlin indoor in der Uber Eats Music Hall mit rund 500 Teilnehmerinnen für energiegeladene Stimmung sorgte, verwandelte Hamburg bei bestem Sommerwetter die Outdoor-Location Galopprennbahn Hamburg-Horn in eine wahre Fitness-Party mit über 1.000 Frauen. Unterschiedliche Rahmenbedingungen, doch ein gemeinsames Fazit: pure Euphorie, geballte Frauenpower und ein Event, das noch lange in Erinnerung bleibt.

Jasmin Walter Ausnahmsweise indoor: Die Uber-Arena entpuppt sich als perfektes Fitnessstudio

Der perfekte Einstieg Der Nachmittag startete in beiden Städten mit Impulsvorträgen, die zum Nachdenken und Inspirieren einluden – von Ernährung, Trainingsimpulsen und Jobsharing bis zu mentaler Stärke und Empowerment. Ein Auftakt, der den perfekten Bogen spannte für das, was noch folgen sollte: ein vierstündiges Fitnessprogramm voller Energie und Abwechslung.

Sport, Schweiß und Strahlen Von sanften Yoga-Einheiten, über elegante Barre-Workouts bis hin zu kraftvollem Cardioboxing, von Zumba® bis zum mitreißenden Pound®-Workout – das Programm brachte die Teilnehmerinnen ins Schwitzen, zum Lachen und immer wieder an ihre eigenen Grenzen. Head Coach Susi Horschig Gök und ihr Team schafften es, eine Atmosphäre zu kreieren, in der jede Frau Teil einer großen Community wurde – egal, ob Einsteigerin oder erfahrene Sportlerin.

PR Spaß ist die beste Motivation, um in Bewegung zu kommen

Community & Lifestyle Neben den sportlichen Highlights bot das Lifestyle Village Raum für Austausch, Inspiration und Entdeckung. Die Goodie Bags, das Meet & Greet und der entspannte Ausklang machten die Fit Night Out zu mehr als nur einem Fitness-Event: Es war ein Abend voller Begegnungen, Gespräche und gemeinsamer Erlebnisse.

Professionell organisiert Hinter der Women’s Health Fit Night Out steht die Clubspo11 AG – eine Eventagentur, die seit über zehn Jahren zusammen mit Women’s Health erfolgreiche Formate wie die Women’s Health Camps realisiert. Mit der Fit Night Out hat die Clubspo11 AG ein Event geschaffen, das Sport, Lifestyle und Empowerment auf einzigartige Weise verbindet – und das für Frauen in ganz Deutschland zu einem Fixpunkt im Eventkalender wird.

PR Von Frauen, für Frauen: Fit Night Out wartet auch auf dich - komm vorbei, das wird grandios!