Fitness-Hype oder echter Gamechanger? Was Vibrationsplatten wirklich können

Vibrationsplatten sind derzeit überall. Diese ungewöhnlichen Fitnessgeräte bestehen meist aus motorisierten Plattformen, auf denen du stehst, sitzt oder eine Plank hältst, während sie sich in schnellen Bewegungen nach vorn und hinten bewegen.

Die Versprechen sind vielfältig: bessere Durchblutung und Lymphdrainage, schnellere Regeneration oder sogar ein höherer Kalorienverbrauch und somit Gewichtsabnahme. Preislich reicht die Spanne dabei von rund 80 Euro bis hin zu mehreren Tausend. Aber was ist dran am Trend? Das erfährst du hier.

Was bringen Vibrationsplatten wirklich? Unterm Strich können die wackelnden Platten durchaus kleine Vorteile bringen. Zum Beispiel um Dehnübungen zu intensivieren oder Planks anspruchsvoller zu machen, erklärt Physiotherapeutin Winnie Yu. Ganz neu ist das Konzept allerdings nicht. Formen der Vibrationstherapie gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert, als ein schwedischer Arzt entsprechende Geräte entwickelte, um Menschen mit Bewegungseinschränkungen zu unterstützen.

Heute feiern Vibrationsplatten ihr Comeback und sollen vor allem die Durchblutung, Regeneration und mehr verbessern. Doch was steckt wirklich hinter dem Trend – und können die Geräte dein Training tatsächlich auf das nächste Level bringen? Schauen wir mal genauer hin.

So simpel funktionieren Vibrationsplatten Wie der Name schon sagt, beginnen die Platten zu vibrieren, sobald sie eingeschaltet werden und schaffen damit eine instabile Trainingsfläche. Genau das macht jede Übung etwas anspruchsvoller, weil dein Körper zusätzlich daran arbeiten muss, das Gleichgewicht zu halten.

"Durch die Vibration werden mehr Muskeln aktiviert, wodurch die gesamte Muskelarbeit während des Trainings steigt", erklärt Physiotherapeutin Winnie Yu. Neben den stabilisierenden Muskeln werden so auch die Zielmuskeln der jeweiligen Übung stärker gefordert als ohne Vibration.

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Welche Vorteile Vibrationsplatten haben können Bessere Durchblutung und Lymphfluss Vibrationsplatten können die Durchblutung anregen und damit auch den Lymphfluss unterstützen, erklärt Sportwissenschaftlerin Rachelle Reed. Sobald Muskeln aktiviert werden, steigt automatisch die Durchblutung. Genau das passiert auch auf der Vibrationsplatte: Sie bringt dein Blut in Bewegung.

"Der Blutfluss wird gezielt in die arbeitenden Muskeln gelenkt, was die Durchblutung verbessert", ergänzt Physiotherapeutin Winnie Yu. Da das Lymphsystem eng mit dem Blutkreislauf verbunden ist, profitiert auch die Lymphdrainage davon.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 im Medicine & Science in Sports & Exercise zeigt, dass bereits 3 Minuten Ganzkörpervibration die Durchblutung der Muskeln deutlich steigern können. Allerdings ist klassisches Training in der gleichen Zeit noch effektiver. Heißt konkret: Wer sich regelmäßig bewegt, braucht keine Vibrationsplatte für bessere Durchblutung. Als Ergänzung kann sie jedoch einen zusätzlichen kleinen Boost liefern.

Schnellere Regeneration Durch die verbesserte Durchblutung können Vibrationsplatten auch die Regeneration unterstützen, erklärt Physiotherapeutin Winnie Yu. Mehr Blutfluss bedeutet, dass Nährstoffe schneller in die Muskeln gelangen – was Muskelkater potenziell reduzieren kann.

Auch beim Dehnen können sie hilfreich sein: Die erhöhte Durchblutung kann dazu beitragen, tiefer in die Stretch-Position zu kommen und Verspannungen zu lösen. Trotzdem gilt: Der Nutzen ist eher begrenzt. Für den Preis und die Größe gibt es viele Alternativen, die ähnlich oder sogar besser funktionieren – etwa Massagepistolen, Faszienrollen, Kompressionsboots, Saunagänge oder klassisches Stretching.

Bessere Balance Vibrationsplatten können deine Balance und Stabilität leicht verbessern, allerdings sind die Effekte laut Studien eher gering. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023 im Journal of Chiropractic Medicine zeigt, dass die Kombination aus Vibrationstraining und Bewegung zwar vielversprechend ist, klare Ergebnisse aber noch fehlen.

Der mögliche Effekt ist logisch: Auf einer instabilen Fläche müssen deine stabilisierenden Muskeln stärker arbeiten, um das Gleichgewicht zu halten, erklärt Yu. Wenn du gezielt an deiner Balance arbeiten willst, bieten sich vor allem Übungen im Stand oder einbeinige Varianten auf der Platte an.

Stärkere Knochen Vibrationsplatten können sich leicht positiv auf die Knochendichte auswirken. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2016 zeigte, dass Ganzkörpervibration die Knochendichte an Hüfte und Wirbelsäule bei postmenopausalen Frauen um etwa 2 bis 5,5 Prozent steigern kann.

Allerdings sind die Ergebnisse uneinheitlich, und es gibt bislang keinen klaren Konsens darüber, welche Intensität oder Dauer am effektivsten ist.

Kaum Effekt beim Abnehmen Wenn es ums Abnehmen geht, liefern Vibrationsplatten keine überzeugenden Ergebnisse. Eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2019 im Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions zeigt zwar leichte Veränderungen der Gesamtfettmasse, aber keine signifikanten Effekte auf den Körperfettanteil.

Heißt: Ein kleiner Gewichtsverlust ein bis zwei Kilo ist möglich, verändert aber nicht wirklich das Verhältnis von Fett zu Muskelmasse. "Ganzkörpervibration allein scheint keine effektive Methode zur Gewichtsabnahme zu sein", so Rachelle Reed. Was die möglichen Effekte auf die Gewichtsabnahme angeht, ging man früher davon aus, dass Vibrationsplatten die Bildung von Fettzellen hemmen, den Energieverbrauch erhöhen oder den Muskelaufbau fördern könnten. Eine Studie aus dem Jahr 2013 konnte diese Mechanismen jedoch nicht eindeutig bestätigen.

Unterm Strich sind mögliche Abnehm-Effekte eher gering, erklärt Yu. Durch das Training auf der Platte wird die Belastung zwar etwas erhöht, was den Kalorienverbrauch leicht steigern und den Muskelaufbau unterstützen kann. Das kann indirekt beim Abnehmen helfen – ersetzt aber kein effektives Training.