Muskelaufbau in 8 Wochen Dieser Trainingsplan schenkt dir schöne, gesunde Muskeln

Sichtbar fitter: Mit unserem effektiven Bodyweight-Plan baust du attraktive Kurven in deinen eigenen 4 Wänden auf. Let's go!

Warum du als Frau Muskeln aufbauen solltest? Ganz einfach: Weil's gesund ist und verdammt gut aussieht. Schließlich sorgen Diäten und Ausdauertraining nur für den Abbau von Körperfett. Sportlich-schöne Kurven bekommst du erst mit planvollem Krafttraining. Und: Je mehr Muskeln du aufbaust, desto mehr Kalorien verbrennst du, sogar schon beim Sitzen, wie Studien zeigen.

Ein definierter Körper ist auch ein gesunder Körper. Starke Muskeln beugen nämlich Studien zufolge Verletzungen vor, schützen deine Gelenke vor Verschleiß und sorgen für eine aufrechte Haltung. Außerdem zeigen Studien, dass eine stabile Muskulatur vor Schmerzen schützt.

Unser brandneuer Plan zeigt dir, wie auch du deine Traumfigur erreichst. Und das Beste: Eigentlich kannst du gleich loslegen. Das Einzige, was du brauchst, ist schließlich das einzige Workout-Tool, das du immer bei dir hast: dein eigenes Körpergewicht. Also, auf geht's!

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Muskelaufbau-Kombi in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig

29 Übungen in Bild und Video

8 Wochen lang leckere Gerichte

94 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainings- und Ernährungsplan Muskelaufbau-Kombi in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig

29 Übungen in Bild und Video

8 Wochen lang leckere Gerichte

94 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbarMuskelaufbau-Trainingsplan Du möchtest auf die effektivste Art und Weise deine Muskeln aufbauen? Dann brauchst du neben einem optimierten Trainingsplan auch eine durchweg strukturierte Ernährungsweise – dieser Kombi-Plan bietet dir beides. Lasse dich darauf ein, acht Wochen lang deinen Muskeln beim Wachsen zuzuschauen. Konkret wirst du mehrmals die Woche Ganzkörper-Workouts durchführen, die dich Stück für Stück an dein Fitness-Ziel bringen. Vor jedem Training erwartet dich ein gezieltes Aufwärmprogramm, mit dem du deinen gesamten Body auf die Belastung vorbereitest. Und das Beste daran ist: Du brauchst kein Equipment. Stellst du dich der Herausforderung? Unser Ernährungsplan für den Muskelaufbau ist die perfekte Ergänzung für dein hartes Training. Freue dich darauf, dich selbst mit köstlichen Gerichten für deine Arbeit zu belohnen und geichzeitig einen wichtigen Beitrag zu deinem Muskelwachstum zu leisten. Die erwarten neben drei täglichen Mahlzeiten auch lecker Snack-Ideen für Zwischendurch. Muskelaufbau kommt selten allein: Nur zu trainieren, bringt nicht den gewünschten Effekt. Es ist die Kombination mit proteinreicher, gesunder Ernährung, die deine Muskeln wachsen lässt. Starte jetzt! mehr Infos nur 19,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Was erwartet dich im Trainingsplan?

Unser Plan eignet sich perfekt für Krafttrainings-Neulinge. Du steigst also clever dosiert mit 3 Ganzkörper-Workouts pro Woche ein. Damit setzt du regelmäßig einen neuen Wachstums-Reiz, ohne zu viel Zeit aufs Training zu verwenden. Viele Einsteigerinnen machen nämlich den Fehler, am Anfang viel zu viel zu wollen. Doch in diesem Fall ist weniger mehr.

Beim Muskelaufbau ist auch wichtig, auf genügend Erholung zu achten. Mit 3 Einheiten pro Woche hast du immer mindestens einen Tag Zeit, dich und deinen Körper zu regenerieren. Im nächsten Workout kannst du so wieder Vollgas geben.

Und wenn du dann nach 4 Wochen eine gute Basis gelegt hast und dein Körper mehr verkraftet, kommt eine weitere Einheit sowie andere Übungen dazu. So setzt du einen neuen Reiz und sorgst für mehr Spaß und Abwechslung.

Heißt mehr Muskeln auch weniger Fett?

Richtig gelesen! Muskelaufbau-Training hilft dir nämlich auch beim Abnehmen. Leider verbinden immer noch viele Frauen mit dem Krafttraining uralte Bodybuilding-Begriffe wie die Massephase, auf die nach wie vor einige Männer schwören. Doch der damit anvisierte Zuwachs an Kilos lässt sich größtenteils auf eine kalorienreiche Ernährung zurückführen.

Das Krafttraining allein, vor allem in cleverer Ausgestaltung, hat auf deinen Körperfettanteil einen gegenteiligen Effekt. Zum einen verbrennst du in deinen Workouts nämlich reichlich Kalorien und zum anderen erhöht der dadurch erzielte Gewinn an Muskulatur deinen Grundumsatz. Heißt konkret: Du verbrennst sogar beim Nichtstun mehr Fett als zuvor. Besser geht's nicht, oder?

Wie wichtig ist ein Coach für den Muskelaufbau?

Es schadet jedenfalls nicht, wenn ein Profi dir die Grundlagen liefert. Auch dafür ist gesorgt: Konzipiert hat unseren Plan Juliane Hemmerling, Head of Fitness hier bei Women's Health. Als Jugendliche machte sie einen weiten Bogen ums Krafttraining. Doch bald erkannte sie: ein Fehler! Denn durch den Sport wurde sie fitter, baute attraktive Muskeln auf und kam zu mehr Selbstbewusstsein.

Ihre neue Leidenschaft machte sie dann zum Beruf. Mit über 10 Jahren Erfahrung in der Fitness-Welt hat sie schon unzählige Trainingspläne geschrieben und vielen Frauen zur Traumfigur verholfen. Bleibt nur noch die Frage: Wann startet dein Weg dorthin?

Weibliche Muskeln schauen nicht nur verdammt gut aus, sondern schützen deinen Körper auch vor Verletzungen und Verschleiß. Unser hocheffektiver Plan zeigt dir, wie auch du wertvolle Muskulatur aufbauen kannst. Die einzigen Dinge, die du für die Umsetzung brauchst, sind dein eigenes Körpergewicht und Lust auf Veränderung. Worauf wartest du also noch?

Dein Trainingsplan Trainingsplan Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen Trainingsplan

Kein Equipment nötig

29 Übungen in Bild und Video

26 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen Trainingsplan

Kein Equipment nötig

29 Übungen in Bild und Video

26 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Straffe Arme und Beine sowie ein flacher Bauch gelten oftmals als sexy. In diesem 8-wöchigen Muskelaufbau-Trainingsplan lernst du, deine Muskulatur an ihre Grenzen zu bringen. Mithilfe von insgesamt 29 Übungen wirst du eigenständig dafür sorgen, dass andere deine Muskeln als sexy beschreiben! Konkret warten 28 Workouts auf dich, die auf Ganzkörper-Training ausgelegt sind. Jeder Session ist ein Warm-Up vorangestellt, um dich ausreichend auf die harte Belastung vorzubereiten. Und das Beste kommt erst noch: Außer deinem eigenen Körpergewicht benötigst du keinerlei Equipment. Sexy Muskeln erfordern harte Arbeit – doch: Es lohnt sich! Schnapp dir diesen 8-Wochen-Trainingsplan zum Muskelaufbau und leg direkt los mit deinem ersten Workout! mehr Infos nur 14,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.