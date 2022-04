Po-Training RABATT! Dieser Po-Trainingsplan macht einen knackigen Hintern

Du hast einen Po und eine Jeans? Super, dann Hose an und fertig ist dein Jeans-Po! Easy. Doch vielleicht hast du noch nicht ganz das Gefühl vom perfekten Match. Auch kein Problem. Denn wir hätten da eine Idee, wie bald jede Hose deinen persönlichen Traumhintern optimal betont. Der wird nämlich mit Hilfe unseres Plans schon in 2 Wochen richtig knackig sein.

Vom 4. bis zum 10. April 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Po-Training!

Welche Vorteile hat ein gut trainierter Po?

Er ist nicht nur ein optischer Hingucker: Auch aus gesundheitlichen Gründen lohnt es sich sehr, das Sitzfleisch in Form zu bringen. Du regst deinen Stoffwechsel an, wenn du deine Po- und Oberschenkel-Muskulatur trainierst – die vom Volumen her größte Muskelgruppe des menschlichen Körpers. Der große Gesäßmuskel sorgt außerdem für eine gesunde, gerade Körperhaltung und verhindert ein Hohlkreuz, indem er auf die Hüftmuskulatur einwirkt und zusammen mit der Bauchmuskulatur das Becken stabilisiert.

Falls du abnehmen willst oder einfach definierter werden möchtest, gibt es auch noch einen tollen Nebeneffekt: Je fester dein Gesäß, desto mehr Fett verbrennst du. So verringerst du also deinen Körperfettanteil und gleichzeitig verbesserst du mit unseren gezielten Workouts auch noch deine Haltung.

Dieser Plan sorgt für einen knackigen straffen Po:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Aufbau der Gesäßmuskulatur in 8 Wochen Trainingsplan

Home-Gym nötig

52 Übungen in Bild und Video

24 effektive Workouts

42 Seiten PDF, auf alle Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Aufbau der Gesäßmuskulatur in 8 Wochen Trainingsplan

Home-Gym nötig

52 Übungen in Bild und Video

24 effektive Workouts

Du wünscht dir einen knackigen Po für deine neue Jeans? Dann bist du bei diesem intensiven Gesäßmuskel-Trainingsplan genau an der richtigen Adresse! In acht Wochen erwarten dich 52 verschiedene Übungen die alle das gleiche Ziel haben: Sie sollen deinem Po die bestmögliche Belastung bieten. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittene: Für jede ist hier gesorgt – variiere einfach die Anzahl der wöchentlichen Workouts. Zum optimalen Muskelaufbau tragen die Übungen bei, die in Bild und Video für dich erklärt sind. Zu Durchführung benötigst du allerdings einiges an Equipment: Eine Langhantel und einen Gymnastik-Ball. Kurzhanteln kannst du durch gefüllte Wasserflaschen ersetzen. Auf dem Weg zu einem knackigen Hintern sollte dieser Gesäßmuskel-Trainingsplan nicht fehlen – überzeuge dich selbst und klicke auf Download!

Wie bekommt man einen definierten Po?

Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Mit erprobten Übungen bringt dich dieser clevere Trainingsplan in 8 Wochen an dein Straff-Ziel. Klar kann das Ganze nur funktionieren, wenn du dranbleibst. Und das lohnt sich wirklich enorm, versprochen!

Was erwartet mich im Plan?

Ein ausgeklügeltes Rundum-Paket: Die wichtigsten Tipps für dein Fitness-Ziel erfährst du natürlich direkt zu Beginn. Dann gibt es eine Übersicht über deine Trainingswochen und die Workouts – die einzelnen Übungen mit Video, Bildern und Beschreibungen – und natürlich das richtige Warm-up für dein Training.

Nachdem du die Übungen in den ersten 4 Wochen im Einzelnen kennenlernst, kommen in der zweiten Hälfte des Trainingsplans Supersätze hinzu. Heißt: Du machst ab Woche 5 manche Übungen direkt hintereinander und pausierst dementsprechend erst bevor du deinen nächsten Übungssatz beginnst. Das bringt deine Muskeln ans Limit und sorgt für noch mehr Fatburning. Und so steigern die effektiven Workouts deinen Trainingsfortschritt enorm.

Wie trainiere ich mir einen knackigen Jeans-Po an?

Im Optimalfall natürlich unterstützt vom Profi: Natascha Wilms hat diesen Plan geschrieben. Sie ist Personal-Trainerin und Bikini-Athletin und weiß aus ihrer Coaching- und Trainings-Erfahrung exakt, mit welchen Methoden dein Po straff und knackig wird. Wie man auch bei ihr selbst sieht.

Jasmin Tanique Hilse Coachin Natascha Wilms kennt die besten Trainingsmethoden für einen definierten Po

Bei den meisten Übungen des Jeans-Po-Plans, den sie speziell für uns geschrieben hat, kommst du übrigens ohne Geräte aus. Für andere brauchst du wiederum einzelne Tools wie beispielsweise einen Stuhl, ein Miniband oder ein Tube. Ob du im Fitnessstudio oder zu Hause trainierst, ist ganz dir überlassen.

Der Plan von der Expertin richtet sich an Einsteigerinnen und Fortgeschrittene, die ihren Po mit gezieltem Training straffen möchten. Die Workouts sind also auf dein persönliches Trainingslevel abgestimmt. Für ein stimmiges Gesamtbild werden selbstverständlich auch andere Körperpartien direkt mittrainiert.

Du kannst es kaum erwarten deinen trainierten Hintern endlich in kurzen Shorts zu präsentieren? Mit unserem 2-Wochen-Plan ist das Ziel in greifbarer Nähe. Mit diesem clever konzipierten Po-Programm kannst du bereits in 14 Tagen sichtbare Ergebnisse erzielen.

Genug Tritt in den Hintern? Dann gönn deinem Allerwertesten die optimale Straffung. Jetzt Plan downloaden und los geht's!