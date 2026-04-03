Farmers Walk richtig machen: Verbessere deine Rumpfstabilität

Beim Farmer's Walk geht es darum, schwere Gewichte seitlich am Körper zu tragen und dabei eine stabile Haltung zu bewahren. Klingt simpel, ist aber eine Herausforderung für den gesamten Körper.

Genau diese Einfachheit macht den Farmer's Walk zu einer unschlagbaren Übung für Frauen, die Kraft, Funktionalität und Selbstvertrauen entwickeln möchten.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Profis

Anfänger bis Profis MET-Wert: 6,5–7

6,5–7 Hauptregion: Ganzkörper

Ganzkörper Equipment/Hilfsmittel: Kettlebell oder Kurzhantel Was ist der Farmer's Walk und warum ist der Farmer's Carry so effektiv? Der Farmer's Walk, auch Farmer's Carry genannt, hat seinen Namen aus der einfachen Bewegung des Tragens schwerer Lasten – etwa Eimer oder Werkzeuge auf einem Bauernhof. Heute ist die Übung fester Bestandteil vieler Trainingsformen und spielt besonders im Strongman-Sport und bei Hyrox-Wettkämpfen eine wichtige Rolle.

Beim Farmer's Walk hältst du schwere Gewichte, meist Kurzhanteln oder Kettlebells, seitlich am Körper und gehst damit eine bestimmte Strecke. Das klingt simpel, fordert aber den gesamten Körper. Weil du gleichzeitig gehen, tragen und stabilisieren musst, arbeiten viele Muskelgruppen zusammen – besonders Griffkraft, Rumpfmuskulatur und Haltung profitieren.

Der Farmer's Walk ist damit weit mehr als nur "Gewichte tragen". Er vereint Kraft, Stabilität und Ausdauer in einer einzigen Bewegung und hat einen enormen Übertrag in den Alltag. Vor allem Frauen profitieren davon: Einkaufstaschen tragen, Kinder hochheben oder längere Strecken gehen fällt spürbar leichter. Gleichzeitig entwickelst du eine starke Ganzkörperkraft, die dich im Training und im Alltag stabiler und leistungsfähiger macht.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Farmer's Walk (Farmer's Carry).

Der Farmer's Walk gehört zu den wenigen Übungen, die nahezu den gesamten Körper gleichzeitig fordern. Damit trainierst du Kraft, Stabilität und Ausdauer in einer einzigen Bewegung.

Besonders aktiv sind:

Rumpfmuskulatur (Bauch und unterer Rücken): Stabilisiert die Wirbelsäule und hält den Oberkörper aufrecht.

Stabilisiert die Wirbelsäule und hält den Oberkörper aufrecht. Schultern und oberer Rücken: Sorgen dafür, dass die Gewichte nicht nach vorn ziehen.

Sorgen dafür, dass die Gewichte nicht nach vorn ziehen. Griffkraft und Unterarme: Halten die Gewichte sicher und verbinden Körper und Last.

Halten die Gewichte sicher und verbinden Körper und Last. Beine und Po: Stabilisieren den Körper bei jedem Schritt und treiben die Bewegung nach vorn. MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 6,5–7 liegt der Farmer's Walk im Bereich von funktionellen, hochintensiven Übungen. Der Kalorienverbrauch liegt bei etwa 65–70 kcal pro 10 Minuten, je nach Gewicht, Distanz und Tempo. Damit ist er eine ideale Ergänzung für alle, die Fett verbrennen und gleichzeitig Kraft aufbauen möchten.

Funktionale Alltagsvorteile Der Farmer's Walk ist eine funktionelle Ganzkörperübung, bei der Kraft, Stabilität und Ausdauer zusammenarbeiten. Statt einzelne Muskeln isoliert zu trainieren, fordert die Übung den gesamten Körper gleichzeitig und stärkt besonders Griffkraft, Rumpf und Haltung.

Der Effekt zeigt sich direkt im Alltag: Tragen, Heben oder längeres Gehen fallen leichter, weil dein Körper lernt, Lasten stabil zu kontrollieren. Besonders Frauen profitieren von der verbesserten Griffkraft und Rumpfstabilität –Fähigkeiten, die häufig unterschätzt werden, aber entscheidend für eine gute Haltung und einen starken Rücken sind.

Nachteile des Farmer's Walk Hohe Belastung für die Griffkraft: Gerade Anfänger müssen das Gewicht oft früh absetzen, obwohl Beine und Rumpf noch Kraft hätten.

Gerade Anfänger müssen das Gewicht oft früh absetzen, obwohl Beine und Rumpf noch Kraft hätten. Starker Druck auf Schultern und Handgelenke: Bei bestehenden Beschwerden kann die Übung unangenehm oder ungeeignet sein.

Bei bestehenden Beschwerden kann die Übung unangenehm oder ungeeignet sein. Begrenzter Bewegungsumfang: Da du hauptsächlich gehst und trägst, werden einzelne Muskeln weniger isoliert trainiert als bei klassischen Kraftübungen. Die richtige Ausführung Du willst den Farmer's Walk in dein Training integrieren, aber weißt nicht wie? Dann folge dieser einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Wichtig zu beachten Stelle dich hüftbreit hin und greife 2 gleich schwere Hanteln oder Kettlebells.

Hebe die Gewichte unbedingt mit geradem Rücken aus einer tiefen Kniebeuge (Deadlift-Position) an. Halte sie seitlich am Körper, die Arme hängen gerade nach unten, der Oberkörper ist aufrecht. Spanne deine Bauchmuskeln an, ziehe die Schulterblätter leicht zurück und blicke geradeaus.

Achte darauf, in gleichmäßigen Schritten zu gehen, und darauf, dass dein Oberkörper nicht nach vorn kippt oder zur Seite schwankt. Dein Core bleibt die ganze Zeit stabil.

Gehe eine vorher festgelegte Strecke, stelle die Gewichte vorsichtig ab, vermeide dabei, den Rücken zu runden. Core-Training für Frauen: Starker Rumpf, gesunder Rücken

Dos und Don'ts

Die häufigsten Fehler und deren Lösung Viele unterschätzen den Farmer's Walk – diese Fehler kannst du leicht vermeiden:

Checkliste für Anfänger Gerade am Anfang ist es wichtig, auf ein paar Punkte besonders zu achten:

Starte mit moderatem Gewicht und kurzer Strecke

Fokus zuerst auf Haltung, nicht auf Tempo

Griffkraft langsam aufbauen

Zwischen den Durchgängen kurze Pausen machen Varianten Auch beim Farmer's Walk gibt es spannende Variationen, mit denen du dein Training abwechslungsreich gestalten kannst:

Klassischer Farmer's Walk mit Kurzhanteln: Der Standard für Studio und zu Hause.

Der Standard für Studio und zu Hause. Farmer's Walk mit Kettlebells: Etwas instabiler, dadurch zusätzliche Core-Aktivierung.

Etwas instabiler, dadurch zusätzliche Core-Aktivierung. Einarmiger Farmer's Walk: Auch als Suitcase Carry bekannt. Du trägst das Gewicht nur auf einer Seite.

Auch als Suitcase Carry bekannt. Du trägst das Gewicht nur auf einer Seite. Trap-Bar Farmer's Walk: Hier trägst du das Gewicht mit einer Trap Bar (Hex Bar). Durch die mittige Gewichtsverteilung ist diese Variante besonders stabil und erlaubt meist höhere Gewichte. Sie eignet sich gut, um Griffkraft und Ganzkörperkraft progressiv zu steigern. Progressionsweg mit Tipps Der Farmer's Walk sieht zwar einfach aus, doch gerade beim Einstieg und bei der Steigerung ist ein kluger Aufbau wichtig. Der Progressionsweg orientiert sich an Gewicht, Distanz und Variationsgrad.

Am Anfang solltest du dich darauf konzentrieren, die richtige Haltung zu stabilisieren. Ein zu schweres Gewicht oder zu lange Distanzen führen schnell zu Rundrücken oder Kontrollverlust. Erst wenn Technik und Körperspannung stimmen, solltest du steigern.

Level 1 – Technik lernen: Starte mit moderatem Gewicht (z. B. 2 Kurzhanteln à 8–12 kg). Laufe 10–15 Meter, lege das Gewicht vorsichtig ab und wiederhole 3–4 Durchgänge. Achte auf eine aufrechte Haltung und angespannten Core.

Starte mit moderatem Gewicht (z. B. 2 Kurzhanteln à 8–12 kg). Laufe 10–15 Meter, lege das Gewicht vorsichtig ab und wiederhole 3–4 Durchgänge. Achte auf eine aufrechte Haltung und angespannten Core. Level 2 – Distanz und Kontrolle: Wenn du die Technik sicher beherrschst, erhöhe die Strecke auf 20–30 Meter. Jetzt liegt der Fokus darauf, länger die Spannung zu halten und eine gleichmäßige Schrittfolge zu entwickeln.

Wenn du die Technik sicher beherrschst, erhöhe die Strecke auf 20–30 Meter. Jetzt liegt der Fokus darauf, länger die Spannung zu halten und eine gleichmäßige Schrittfolge zu entwickeln. Level 3 – Mehr Gewicht, weniger Strecke: Nun kannst du das Gewicht steigern. Nimm schwerere Hanteln oder Kettlebells, reduziere dafür die Strecke auf 10–15 Meter. So trainierst du maximale Kraft und Griffstärke.

Nun kannst du das Gewicht steigern. Nimm schwerere Hanteln oder Kettlebells, reduziere dafür die Strecke auf 10–15 Meter. So trainierst du maximale Kraft und Griffstärke. Level 4 – Einarmige und instabile Varianten: Um die Core-Stabilität zu fordern, integriere Suitcase Carries (Gewicht nur auf einer Seite). Dein Körper muss stärker gegen Rotationskräfte arbeiten, perfekt für die seitliche Bauchmuskulatur.

Um die Core-Stabilität zu fordern, integriere Suitcase Carries (Gewicht nur auf einer Seite). Dein Körper muss stärker gegen Rotationskräfte arbeiten, perfekt für die seitliche Bauchmuskulatur. Level 5 – Overhead und komplexe Varianten: Fortgeschrittene können die Gewichte über Kopf halten oder mit Kettlebells arbeiten, die zusätzlich durch ihre Form instabil sind. Dies bringt maximale Herausforderung für Rumpf und Schultern. Diese fortgeschrittene Form gehört streng genommen zu den Loaded Carries und fordert Schultern und Core noch intensiver.

FAQ – Häufige Fragen zum Farmers Walk Wie oft sollte ich den Farmers Walk trainieren? 1–2 Einheiten pro Woche sind ideal. Da die Übung den ganzen Körper beansprucht, solltest du ausreichend Erholung einplanen. Wie schwer sollten die Gewichte sein? Wähle ein Gewicht, das du mindestens 15–20 Meter sauber tragen kannst, ohne Haltung zu verlieren. Für viele Frauen bedeutet das 8–12 kg pro Hand als Einstieg, später auch deutlich mehr. Was trainiert der Farmers Walk am meisten? Die Übung stärkt deine Griffkraft, den Core (Rumpfmuskulatur), Beine, Po und die aufrichtende Rückenmuskulatur. Zudem wird das Herz-Kreislauf-System gefordert, da viele Muskelgruppen gleichzeitig aktiv sind. Ist der Farmers Walk auch für Frauen sinnvoll? Absolut! Gerade Frauen profitieren von der Stärkung der Griffkraft und der Rumpfstabilität. Beides wirkt sich positiv auf den Alltag (z. B. beim Tragen von Einkaufstaschen) und auf andere Trainingsformen (z. B. Deadlifts, Planks) aus. Kann man Farmers Walks auch zu Hause machen? Ja, problemlos. Schwere Wasserflaschen, Rucksäcke oder Einkaufstaschen eignen sich perfekt als Ersatz für Hanteln oder Kettlebells. Wichtig ist, dass die Gegenstände sicher zu greifen sind. Wie steigere ich mich am besten? Erhöhe zuerst die Distanz (von 10 auf 20–30 Meter). Wenn das problemlos klappt, steigere das Gewicht. Erst wenn du sicher bist, baue anspruchsvollere Varianten wie Suitcase Carries oder Overhead Carries ein.