Maren Schwarz

Seit ihrem 3. Lebensjahr verbrachte Maren die meiste Zeit in Turnhallen und auf Tennisplätzen. Das jahrelange Leistungsturnen brachte ihr nicht nur ein ausgezeichnetes Gespür für ihren Körper, sondern auch die nötige Köperspannung für viele weitere sportliche Experimente. So hält sich Maren heute am liebsten mit Akrobatik-Yoga, Kundalini und Movement fit. Wenn sie so richtig Druck ablassen muss, hilft am besten ein 9 Kilometer Lauf durch ihren Lieblingspark.

Neben dem Sport hat Maren ein großes Faible für Essen und Reisen. Ihre Spezialgebiete? Kuchen und Asien.