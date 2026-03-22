Leg Curls richtig machen: Definierte Beinrückseite

Frauen konzentrieren sich im Training häufig auf die Vorderseite der Beine oder auf den Po. Der Beinbeuger gerät dabei oft in den Hintergrund. Dabei ist er für eine harmonische, stabile und kraftvolle Silhouette unverzichtbar. Egal, ob du deine Haltung verbessern, Verletzungen vorbeugen oder einfach straffe Beine formen möchtest: Leg-Curl-Training gehört dazu.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Fortgeschrittene

Anfänger bis Fortgeschrittene MET-Wert: 3,5–,5

3,5–,5 Hauptregion: Beine

Beine Equipment/Hilfsmittel: Leg-Curl-Maschine (sitzend oder liegend)

Was sind Leg Curls und warum ist der Beinbeuger so effektiv? Leg Curls sind eine Kraftübung, bei der du deine Beinrückseite (Hamstrings) trainierst, indem du die Fersen kontrolliert Richtung Gesäß ziehst – meist an einer speziellen Beinbeuger-Maschine.

Gerade Frauen ziehen einen besonderen Nutzen aus dieser Übung: Da oft eher der Po und der vordere Oberschenkel trainiert werden, entstehen schnell muskuläre Dysbalancen. Ein gezieltes Beinbeuger-Training mit Leg Curls gleicht diese Unterschiede aus, sorgt für gesunde Knie und bringt die Oberschenkel in eine harmonische, straffe Form.

Der Begriff Beinbeuger fasst die Muskelgruppe an der Rückseite des Oberschenkels zusammen, die fachlich als Hamstrings bezeichnet wird. Ein kräftiger Hamstring wirkt wie eine Sicherung für Knie und Hüfte und schützt dich vor Überlastungen.

Eine der bekanntesten und effektivsten Übungen, um die Beinbeuger gezielt zu trainieren, ist der Leg Curl (Beinbeugen an der Maschine). Dabei liegt der Fokus direkt auf der Funktion der Hamstrings: dem Anziehen der Ferse Richtung Gesäß. Durch die geführte Bewegung an der Maschine kannst du den Muskel isoliert ansprechen, die Technik leicht erlernen und dich Schritt für Schritt an höhere Gewichte herantasten. Gerade Einsteigerinnen profitieren davon, weil der Leg Curl ein bewusstes Muskelgefühl für die hintere Oberschenkelmuskulatur vermittelt. Ein idealer Einstieg ins Beinbeuger-Training.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Beinbeuger (Leg Curl).

Der Beinbeuger ist kein Einzelmuskel, sondern ein Team aus mehreren Teilen mit unterschiedlichen Aufgaben. Der Beinbeuger (Hamstrings) ist ein Team aus diesen 3 Muskelteilen:

Biceps femoris: Verantwortlich für die Kniebeugung und Hüftstreckung.

Verantwortlich für die Kniebeugung und Hüftstreckung. Semitendinosus und Semimembranosus: Unterstützen die Beugung und stabilisieren das Kniegelenk von innen.

Unterstützen die Beugung und stabilisieren das Kniegelenk von innen. Synergisten (Unterstützer): Die Wadenmuskulatur hilft bei der Kniebeugung. MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 3,5–4,5 gehören Beinbeuger-Übungen zu den moderaten Kraftübungen. In einer 10-minütigen Trainingseinheit kannst du etwa 35–45 kcal verbrennen.

Funktionale Alltagsvorteile Ein starker Beinbeuger erleichtert dir nicht nur dein Training, sondern macht den Alltag leichter und sicherer. Ob beim Tragen von schweren Taschen, beim schnellen Sprint zum Bus oder beim kontrollierten Herbeiführen der Beugung, deine Beinrückseite arbeitet überall mit.

Durch ein gezieltes Beinbeuger-Training verringerst du zudem das Risiko für Zerrungen oder Kreuzbandverletzungen, die besonders bei Frauen häufiger auftreten. Gleichzeitig verbessern sich deine Haltung und die Stabilität deines unteren Rückens.

Nachteile von Leg Curls Geringe funktionelle Übertragbarkeit: Da die Bewegung isoliert an der Maschine erfolgt, ist der Transfer auf komplexe Alltagsbewegungen begrenzt.

Da die Bewegung isoliert an der Maschine erfolgt, ist der Transfer auf komplexe Alltagsbewegungen begrenzt. Kaum Rumpfbeteiligung: Der Core arbeitet nur minimal mit, wodurch die Ganzkörperstabilität kaum trainiert wird.

Der Core arbeitet nur minimal mit, wodurch die Ganzkörperstabilität kaum trainiert wird. Begrenzter Bewegungsablauf: Die geführte Maschine lässt wenig Spielraum für natürliche Bewegungsvariationen.

Die geführte Maschine lässt wenig Spielraum für natürliche Bewegungsvariationen. Geringerer Trainingseffekt für Gesäßmuskeln: Im Vergleich zu Übungen wie Deadlifts oder Hip Thrusts wird der Po deutlich weniger beansprucht. Die richtige Ausführung Die gängigste Variante ist das Training an der Beinbeuger-Maschine. Damit du diese richtig benutzen kannst, solltest du dieser einfachen Anleitung folgen (hier für die liegende Variante):

Wichtig zu beachten Set-up: Lege oder setze dich in die Beinbeuger-Maschine. Platziere die Polsterrolle direkt oberhalb der Fersen (Achillessehne/unterer Wadenansatz), nicht direkt auf den Fersen oder Gelenken. Dein Kniegelenk sollte auf Höhe des Drehpunkts liegen. Achte darauf, dass deine Kniescheiben 'frei' über der Kante schweben oder in der Polsteraussparung liegen, um unnötigen Druck auf das Gelenk zu vermeiden.

Beugung: Aktiviere deinen Core. Beuge die Knie kontrolliert und ziehe die Rolle Richtung Gesäß. Halte die maximale Kontraktion für eine Sekunde.

Atmung: Atme beim Beugen (konzentrische Phase) aus und beim Strecken ein.

Dos und Don'ts Dos:

Starte mit moderatem Gewicht, um die Technik zu festigen.

Trainiere regelmäßig, um Balance zwischen Vorder- und Rückseite der Beine aufzubauen.

Integriere sowohl Maschinen- als auch freie Varianten. Don'ts:

Kein Schwung! Vermeide hastige Bewegungen.

Vermeide zu schwere Gewichte – Technik geht vor.

Überspringe nicht das Aufwärmen, da der Beinbeuger verletzungsanfällig ist. Die häufigsten Probleme und deren Lösung Die meisten Fehler bei Leg Curls entstehen durch eine falsche Geräteeinstellung, zu hohe Gewichte oder eine unkontrollierte Bewegungsausführung – so löst du sie:

Checkliste für Anfängerinnen Wärm dich vor dem Training 5–10 Minuten auf (z. B. leichtes Cardio).

Wähle ein moderates Gewicht, bei dem du die Bewegung kontrolliert ausführen kannst.

Trainiere den Beinbeuger regelmäßig, um ein Gleichgewicht zur Vorderseite der Beine aufzubauen.

Achte während der Übung auf eine stabile Körperhaltung und aktive Core-Spannung.

Stoppe die Übung bei stechenden Schmerzen und überprüfe deine Technik. Athletik-Coach zum Leg-Day: Die besten Übungen für schöne, starke Beine

Varianten der Leg Curl Der Beinbeuger lässt sich auf unterschiedliche Arten trainieren. Im Fitness-Studio hast du die Wahl zwischen Maschinenübungen und freien Varianten:

Beinbeuger-Maschine liegend: Isolationsübung für maximale Konzentration auf die Hamstrings.

Isolationsübung für maximale Konzentration auf die Hamstrings. Beinbeuger-Maschine sitzend: Durch die sitzende Position (gebeugte Hüfte) wird der Muskel bereits in der Startphase auf Dehnung gebracht, was den Trainingsreiz erhöht.

Durch die sitzende Position (gebeugte Hüfte) wird der Muskel bereits in der Startphase auf Dehnung gebracht, was den Trainingsreiz erhöht. Nordic-Hamstring-Curls: Eine Profi-Übung mit dem eigenen Körpergewicht zur Verletzungsprävention.

Eine Profi-Übung mit dem eigenen Körpergewicht zur Verletzungsprävention. Resistance-Band Leg Curls: Eine gelenkschonende Variante mit Widerstandsband. Das Band wird an einem festen Punkt befestigt und um die Fersen gelegt, während du auf dem Bauch liegst und die Fersen Richtung Gesäß ziehst. Ideal für Home-Workouts oder als Ergänzung zum Maschinentraining.

Progressionsweg Ein strukturierter Aufbau ist wichtig, um die verletzungsanfälligen Hamstrings (Beinbeuger) sicher zu stärken. Steigere dich erst zum nächsten Level, wenn du die Technik im aktuellen Level perfekt beherrschst. Nach intensiven Hamstring-Einheiten solltest du der Muskulatur mindestens 48 Stunden Regeneration geben.

Level 1 – Bewusstsein und Körpergewicht (Einsteigerinnen)

Bevor du an schwere Maschinen gehst, solltest du lernen, den Muskel isoliert anzusteuern.

Übung: Leg Curls auf dem Boden (mit Socken auf glattem Boden oder einem Handtuch). Du liegst auf dem Rücken, hebst das Becken leicht an und ziehst die Fersen kontrolliert zum Gesäß.

Ziel: 3 Sätze à 12–15 Wiederholungen. Fokus auf die „Mind-Muscle-Connection“ – spüre, wie die Beinrückseite arbeitet.

Level 2 – Die Maschine und Stabilität (Fortgeschrittene)

Jetzt wechselst du an die Leg-Curl-Maschine (sitzend oder liegend), um kontrolliert Last hinzuzufügen.

Übung: Klassische Leg Curls an der Maschine.

Ziel: 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen. Das Tempo ist entscheidend: 2 Sekunden anziehen, 1 Sekunde halten, 3 Sekunden kontrolliert strecken. Achte darauf, dass dein Becken fest am Polster bleibt und du nicht ins Hohlkreuz fällst.

Level 3 – Einbeiniges Training und Exzentrik (ambitioniert)

Um muskuläre Dysbalancen (ein Bein stärker als das andere) auszugleichen und die Sehnenausdauer zu erhöhen.

Übung: Einbeinige Leg Curls an der Maschine.

Ziel: 3 Sätze pro Bein à 8–10 Wiederholungen. Integriere „negative Wiederholungen“: Ziehe das Gewicht mit beiden Beinen an, aber lasse es ganz langsam (4–5 Sekunden) mit nur einem Bein wieder herab.

Level 4 – Die Königsdisziplin (Profi)

Hier forderst du die maximale Kraft und Reißfestigkeit deiner Hamstrings.

Übung: Nordic Hamstring Curls. Hierbei kniest du am Boden (Fersen fixiert) und lässt deinen Oberkörper langsam nach vorne Richtung Boden sinken, während deine Beinbeuger dein gesamtes Körpergewicht halten.

Ziel: 3 Sätze à 5–8 Wiederholungen. Dies ist die effektivste Übung zur Verletzungsprävention und für maximale Kraft.

FAQ – Häufige Fragen zum Beinbeuger Wie oft sollte ich den Beinbeuger trainieren? 2- bis 3-mal pro Woche sind optimal, entweder isoliert oder in Kombination mit Bein- und Po-Training. Welche Übungen sind am effektivsten? Maschinen-Curls für gezielte Aktivierung und Nordic Curls für Prävention. Kann ich den Beinbeuger auch ohne Geräte trainieren? Ja, mit Bridges, Bändern oder Bodyweight-Varianten. Damit erreichst du ebenfalls gute Ergebnisse. Warum ist der Beinbeuger für Frauen besonders wichtig? Er bildet die ästhetische Basis direkt unter dem Po und sorgt für einen definierten Übergang sowie eine aufrechte Körperhaltung.