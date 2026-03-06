Mountain Climber richtig machen: Bauch, Beine und Kondition

Diese Übung fordert Core, Beine und Ausdauer gleichermaßen und bringt ordentlich Puls in dein Training.

Summary Schwierigkeitsgrad: Anfänger bis Profis

Anfänger bis Profis MET-Wert: 8–10

8–10 Hauptregion: Rumpf

Rumpf Equipment/Hilfsmittel: Keine Was ist Mountain Climber und warum ist die Bergsteiger-Übung so effektiv? Mountain Climbers sind eine der dynamischsten Übungen im Bodyweight-Training, eine Kombination aus Core-Stabilität, Ausdauertraining und funktionellem Kraftaufbau. Du befindest dich dabei in einer hohen Plank-Position (Liegestütz-Haltung) und ziehst die Knie abwechselnd Richtung Brust.

In der klassischen Variante ziehst du die Knie gerade unter den Oberkörper Richtung Brust. Diagonale Bewegungen zum gegenüberliegenden Ellenbogen gehören zu den fortgeschrittenen Varianten.

Die Bewegung erinnert an das Klettern an einer steilen Wand, nur dass du sie horizontal am Boden ausführst – daher der Name. Genau diese Kombination macht Mountain Climbers so effektiv: Sie verbinden die Vorteile von klassischem Bauchmuskeltraining mit einem intensiven Cardio-Effekt.

Besonders spannend: Mountain Climbers trainieren nicht nur isolierte Muskeln, sondern ganze Muskelketten. Während der Core für Stabilität sorgt, übernehmen Beine und Arme die dynamische Bewegung, und dein Herz-Kreislauf-System arbeitet auf Hochtouren. Damit vereinen sie in einer einzigen Übung Krafttraining, Bauchmuskeltraining, Ausdauer und Koordination.

Zudem bringen Mountain Climbers Tempo ins Spiel. Das macht sie nicht nur fordernd, sondern auch vielseitig. Du trainierst gleichzeitig Kraft, Beweglichkeit und Herz-Kreislauf-Fitness.

Diese Muskeln werden beansprucht

Beanspruchte Muskeln beim Bergsteiger (Mountain Climber).

Mountain Climbers gehören zu den effektivsten Ganzkörperübungen, weil sie gleichzeitig Kraft, Stabilität und Ausdauer ansprechen.

Im Vordergrund arbeiten die Bauchmuskeln, insbesondere der gerade Bauchmuskel (Rectus abdominis) und die schrägen Bauchmuskeln (Obliques). Sie stabilisieren den Rumpf, halten die Hüfte in Position und sorgen dafür, dass dein Oberkörper nicht einknickt.

Auch die tiefen Core-Schichten, vor allem der Transversus abdominis, werden intensiv aktiviert, was die Übung besonders wertvoll zur Rumpfstabilisierung und zur Vorbeugung von Rückenschmerzen macht.

Darüber hinaus beanspruchen Mountain Climbers die Schulter- und Brustmuskulatur, da die Arme im gestreckten Stütz die gesamte Zeit dein Körpergewicht halten. Die Hüftbeuger arbeiten dynamisch, um die Knie schnell Richtung Brust zu ziehen, während die Gesäßmuskeln und Oberschenkel die Bewegung stabilisieren. Selbst die Unterarm- und Handgelenksmuskulatur wird trainiert, weil sie permanent für die Stabilität sorgen muss.

Durch diese Muskel-Kombination entsteht ein Trainingseffekt, der deutlich über „nur Bauch“ hinausgeht. Mountain Climbers sind ein echtes Full-Body-Workout.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 8–10 gehören Mountain Climbers zu den intensivsten Bodyweight-Übungen. Je nach Gewicht und Intensität kannst du 80–100 kcal in 10 Minuten verbrennen. Das macht sie perfekt, wenn du wenig Zeit hast, aber maximale Wirkung willst.

Funktionale Alltagsvorteile des Bergsteigers Mountain Climbers sind nicht nur eine Fitnessübung, sie sind ein echtes Training fürs Leben. Durch die Kombination aus Rumpfstabilität, Schulterkraft und dynamischer Beinbewegung schulst du Bewegungsmuster, die du in vielen Alltagssituationen brauchst.

Ein starker Core sorgt dafür, dass du beim Tragen schwerer Taschen, beim Heben deiner Kinder oder beim Treppensteigen stabil bleibst und Rückenschmerzen vorbeugst. Die dynamische Hüftarbeit macht dich beweglicher und schützt vor Verspannungen im unteren Rücken, die viele Frauen durch langes Sitzen kennen.

Auch die Kondition profitiert: Da Mountain Climbers dein Herz-Kreislauf-System herausfordern, wirst du im Alltag leistungsfähiger. Sei es beim Sprint zur Bahn, beim Wandern oder wenn du einfach den ganzen Tag aktiv und wach bleiben möchtest.

Nicht zuletzt verbessern sie deine Koordination: Arme, Beine und Core arbeiten im Einklang, was dein Körpergefühl stärkt. Dieses Zusammenspiel hilft dir überall dort, wo Balance, Reaktionsfähigkeit und Dynamik gefragt sind. Von sportlichen Freizeitaktivitäten bis hin zum sicheren Auftreten im Alltag.

Nachteile des Mountain Climbers Durch die dauerhafte Stützposition werden Handgelenke und Schultern stark belastet. Bei bestehenden Beschwerden oder Instabilitäten kann die Übung unangenehm sein oder Symptome verstärken.

Zudem ist die Bewegung technisch anspruchsvoller, als sie auf den ersten Blick wirkt. Wer über wenig Rumpfstabilität verfügt, ermüdet schnell, wodurch die Qualität der Ausführung leidet und der Trainingseffekt sinkt.

Die richtige Ausführung Du willst Mountain Climber in dein Workout integrieren? Dann lernst du hier die perfekte Ausführung. So vermeidest du Verletzungen und sorgst dafür, dass die Übung effektiv ist.

Wichtig zu beachten:

Setup: Hände direkt unter den Schultern, Arme gestreckt, der Körper bildet eine gerade Linie von Kopf bis Fersen. Spreize deine Finger weit auf und drücke die Fingerkuppen aktiv in den Boden. Das entlastet deine Handgelenke.

Hände direkt unter den Schultern, Arme gestreckt, der Körper bildet eine gerade Linie von Kopf bis Fersen. Spreize deine Finger weit auf und drücke die Fingerkuppen aktiv in den Boden. Das entlastet deine Handgelenke. Nutze das Core Bracing : Spanne deine Mitte fest an, als ob du dich gegen einen Widerstand stemmst. Das verhindert, dass dein Becken bei den Beinbewegungen unkontrolliert mitschwingt. Halte deine Ellenbogen minimal 'entriegelt' (Mikrobeuge), um die Last auf die Muskulatur statt auf die Gelenke zu legen.

: Spanne deine Mitte fest an, als ob du dich gegen einen Widerstand stemmst. Das verhindert, dass dein Becken bei den Beinbewegungen unkontrolliert mitschwingt. Halte deine Ellenbogen minimal 'entriegelt' (Mikrobeuge), um die Last auf die Muskulatur statt auf die Gelenke zu legen. Bewegung: Während du abwechselnd die Knie Richtung Brust ziehst, ist wichtig, dass deine Hüfte stabil bleibt und nicht nach oben ausbricht oder durchhängt.

Während du abwechselnd die Knie Richtung Brust ziehst, ist wichtig, dass deine Hüfte stabil bleibt und nicht nach oben ausbricht oder durchhängt. Tempo: Wenn die Technik sitzt, erhöhe das Tempo. Die Bewegung sollte flüssig sein, während der Oberkörper stabil bleibt.

Wenn die Technik sitzt, erhöhe das Tempo. Die Bewegung sollte flüssig sein, während der Oberkörper stabil bleibt. Atmung: Atme rhythmisch und tief. Versuche nicht, die Atmung an jede einzelne Beinbewegung zu koppeln, sondern behalte einen stetigen Atemfluss bei, um die Sauerstoffversorgung zu sichern. Dos und Don'ts

Die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest Mountain Climbers wirken simpel, doch kleine Technikfehler können den Trainingseffekt deutlich mindern oder unnötige Belastungen verursachen. Achte deshalb besonders auf diese Punkte:

Checkliste für Anfänger Halte deinen Körper in einer stabilen Plank, Schultern über den Hä

Spanne den Core aktiv an, um Hohlkreuz zu vermeiden.

Ziehe die Knie kontrolliert nach vorn, nicht zu hektisch.

Atme bewusst und bleibe bei der Bewegung gleichmäßig im Rhythmus.

Starte langsam und steigere erst das Tempo, wenn du die Technik sicher beherrschst. Varianten des Bergsteigers Mountain Climbers sind unglaublich vielseitig. Je nach Trainingsziel kannst du sie anpassen – sei es, um den Fokus stärker auf die Bauchmuskeln zu legen, die Ausdauer zu steigern oder Abwechslung ins Workout zu bringen. Jede Variante fordert dich ein wenig anders heraus und hilft, Plateaus im Training zu durchbrechen.

Klassische Mountain Climbers: Die Standardvariante im Plank, bei der die Knie dynamisch nach vorn gezogen werden.

Die Standardvariante im Plank, bei der die Knie dynamisch nach vorn gezogen werden. Cross-Body Mountain Climbers: Hier führst du das Knie diagonal Richtung gegenüberliegender Ellenbogen, perfekt für die schrägen Bauchmuskeln.

Hier führst du das Knie diagonal Richtung gegenüberliegender Ellenbogen, perfekt für die schrägen Bauchmuskeln. Slow-Motion Mountain Climbers: besonders langsam ausgeführt, um die Tiefenmuskulatur zu aktivieren und die Kontrolle zu verbessern

besonders langsam ausgeführt, um die Tiefenmuskulatur zu aktivieren und die Kontrolle zu verbessern Plyometric Mountain Climbers: explosive Ausführung mit viel Tempo, ideal für Kondition und Fettverbrennung

explosive Ausführung mit viel Tempo, ideal für Kondition und Fettverbrennung Elevated Mountain Climbers: Hände auf einer Bank oder Box, um die Belastung zu reduzieren und die Übung einsteigerfreundlicher zu machen. Progressionsweg Damit du dich Schritt für Schritt steigerst und Mountain Climbers optimal in dein Training einbauen kannst, hilft dir dieser dreistufige Plan:

Level 1 – Technik aufbauen

Starte mit langsamen Mountain Climbers. Zieh die Knie bewusst und kontrolliert vor, halte die Spannung im Core. Fokussiere dich auf Qualität, nicht auf Geschwindigkeit. Ziel: 3 Sätze à 10–12 Wiederholungen pro Bein.

Level 2 – Dynamik steigern

Wenn du dich sicher fühlst, steigere das Tempo. Arbeite jetzt fast laufend, aber immer noch sauber und ohne die Hüfte wackeln zu lassen. Baue Intervalle ein, z. B. 20 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Ziel: 6–8 Intervalle in einer Einheit.

Level 3 – Intensität erhöhen

Für Fortgeschrittene gibt es Variationen wie Cross-Body Mountain Climbers (Knie diagonal zum gegenüberliegenden Ellenbogen) oder Slow-Motion Climbers mit längerem Halten in der Endposition. Auch Plyo-Climbers, bei denen du explosiv die Knie vorziehst, sind möglich. Ziel: 30–45 Sekunden am Stück mit hoher Core-Spannung.

Häufige Fragen zu Mountain Climbers Sind Mountain Climbers eher Cardio oder Krafttraining? Beides! Sie erhöhen die Herzfrequenz und trainieren gleichzeitig die Core-Muskulatur sowie Schultern und Beine. Dadurch sind sie perfekt für HIIT-Workouts geeignet. Wie lange sollte man Mountain Climbers machen? Einsteigerinnen starten mit 15–20 Sekunden Intervallen. Mit steigender Fitness kannst du bis zu 45–60 Sekunden pro Satz trainieren. Wichtig ist, dass die Form nicht leidet. Sind Mountain Climbers für Anfängerinnen geeignet? Ja, solange du langsam beginnst und die Technik sauber aufbaust. Wer Probleme mit den Handgelenken hat, kann die Hände auf einer erhöhten Fläche abstützen. Welche Muskeln trainieren Mountain Climbers am stärksten? Vor allem Bauch- und Core-Muskeln, aber auch Schulter, Brust, Beine und Hüftbeuger arbeiten intensiv mit. Kann ich Mountain Climbers jeden Tag machen? Als kurze Aktivierung oder Cardio-Einheit ja, solange keine Schmerzen entstehen. Für intensives Training empfiehlt sich 2- bis 3-mal pro Woche mit Pausentagen. Sind Mountain Climbers schlecht für den Rücken? Nur, wenn die Hüfte absackt oder der Core nicht angespannt ist. Mit sauberer Technik sind sie sogar sehr gut für die Rückengesundheit, da sie die Stabilität im Rumpf verbessern.