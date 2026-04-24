Russian Twist richtig machen: Training für starke Bauchmuskeln

Gerade für Frauen ist der Russian Twist eine spannende Übung: Er formt nicht nur Taille und Bauch, sondern verbessert auch Haltung, Balance und Kraft im Alltag.

Summary Schwierigkeitsgrad: Fortgeschrittene bis Profis

Fortgeschrittene bis Profis MET-Wert: 4–5

4–5 Hauptregion: Bauch

Bauch Equipment/Hilfsmittel: keine; optional: Kurzhantel, Kettlebell oder Medizinball Was ist Russian Twist und warum ist die Bauch-Übung so effektiv? Beim Russian Twist setzt du dich auf den Boden, lehnst dich leicht nach hinten und drehst den Oberkörper abwechselnd nach links und rechts. Mit oder ohne Gewicht trainierst du dabei nicht nur die geraden Bauchmuskeln, sondern vor allem die seitlichen (Obliques).

Die Übung ist deshalb so effektiv, weil sie gleich mehrere Bereiche kombiniert: Rumpfstabilität, Balance, Drehbewegungen und eine koordinierte Atmung. Anders als einfache Crunches ist der Russian Twist also ein funktionelles Core-Training, das deine gesamte Mitte kräftigt.

Der Russian Twist ist weit mehr als eine klassische Bauchübung, er stärkt gezielt die tiefliegenden Rumpfmuskeln, die für Stabilität und Balance unverzichtbar sind. Durch die kontrollierte Rotationsbewegung trainierst du nicht nur deine Kraft, sondern auch die Beweglichkeit im Rumpf, was sich direkt auf Alltag und Sport überträgt.

Diese Muskeln werden beansprucht

Gymvisual Beanspruchte Muskeln beim Russian Twist (Bauchtwist).

Der Russian Twist aktiviert eine ganze Muskelkette rund um die Körpermitte. Maßgeblich sind die schrägen Bauchmuskeln (Obliques), die die Drehung ermöglichen und für definierte Linien an der Taille sorgen. Unterstützend arbeiten die geraden Bauchmuskeln (Rectus abdominis), um den Oberkörper stabil zu halten.

Die tiefe Rumpfmuskulatur stabilisiert die Wirbelsäule, während unterer Rücken und Hüfte für Balance sorgen. Mit Zusatzgewicht werden zusätzlich Schultern und Arme beansprucht.

MET-Wert und Kalorienverbrauch Mit einem MET-Wert von 4–5 zählt der Russian-Twist zu den moderaten Kraftübungen für die Körpermitte. Je nach Tempo und Einsatz von Zusatzgewicht verbrennst du etwa 40–50 kcal in 10 Minuten. Da die Übung die Muskeln unter Dauerspannung hält, ist sie ideal, um den Core am Ende eines Workouts noch einmal gezielt zu fordern.

Funktionale Alltagsvorteile Die Core-Stabilität, die du mit dem Russian Twist aufbaust, wirkt sich direkt auf deinen Alltag aus. Ob beim Heben von Einkaufstaschen, beim Tragen von Kindern oder beim Sport: Dein Rumpf bleibt stabil und schützt die Wirbelsäule vor Überlastung.

Auch deine Haltung profitiert enorm. Ein kräftiger Core richtet dich automatisch auf, verhindert das "Zusammensacken" und reduziert die Gefahr von Verspannungen im Nacken- und Lendenwirbelbereich.

Nicht zuletzt verbessert die Übung deine Beweglichkeit in Rotationen – praktisch bei allen Aktivitäten, die eine Drehbewegung erfordern, sei es Tanzen, Yoga oder auch Hausarbeit.

Nachteile des Russian Twist Russian Twists belasten die Lendenwirbelsäule durch die Rotationsbewegung im Sitzen vergleichsweise stark. Vor allem bei wenig Rumpfstabilität kann das unangenehm werden.

Zudem ist die Übung technisch anspruchsvoller als viele klassische Bauchübungen und daher für Einsteiger nicht ideal. Bei bestehenden Rücken- oder Bandscheibenproblemen solltest du darauf verzichten oder auf stabilere Alternativen ausweichen.

Die richtige Ausführung Um Russian Twists sicher und effektiv in deinen Trainingsplan zu integrieren, brauchst du eine einfache Anleitung.

Wichtig zu beachten Ein wichtiger Hinweis: Bei der Rotation im Sitzen ist die Lendenwirbelsäule (LWS) besonders anfällig. Der Fokus muss bei der Bewegung deshalb auf der Brustwirbelsäule liegen.

Set-up: Setze dich auf den Boden, beuge die Knie und stelle die Füße flach auf. Lehne deinen Oberkörper mit geradem Rücken ca. 45 Grad nach hinten, bis du eine Spannung im Bauch spürst.

Spannung: Nutze das Core Bracing: Mache deine Körpermitte fest, als würdest du einen leichten Schlag erwarten. Das stabilisiert deine Wirbelsäule während der Rotation optimal.

Rotation: Drehe nun deinen Oberkörper kontrolliert nach rechts und links. Wichtig: Die Drehung findet in der Taille/Brustwirbelsäule statt, die Hüfte bleibt dabei absolut stabil und zeigt nach vorne.

Atmung: Atme rhythmisch: aus bei der Drehung zur Seite, ein beim Wechsel über die Mitte.

Level-up: Hebe für mehr Intensität die Füße leicht vom Boden ab (Feet Elevated Twist).

Dos und Don'ts

Die häufigsten Fehler und wie du sie vermeidest Viele Fehler beim Russian Twist entstehen durch fehlende Körperspannung oder eine falsche Rotationsbewegung – umso wichtiger ist es, typische Schwachstellen früh zu erkennen und gezielt zu korrigieren.

Checkliste für Anfänger Rücken bleibt gerade, kein Rundrücken

Core aktiv anspannen vor jeder Wiederholung

Füße sicher am Boden lassen

Bewegung langsam und kontrolliert ausführen

Rotation kommt aus dem Oberkörper, nicht aus den Armen

Ohne Gewicht starten, zuerst Technik lernen Crunches allein reichen nicht: Was der Russian Twist für deinen Core leistet

Varianten der Core-Übung Russian Twist mit Gewicht (klassisch): Steigere die Intensität mit einer Kurzhantel, Kettlebell oder Hantelscheibe.

Steigere die Intensität mit einer Kurzhantel, Kettlebell oder Hantelscheibe. Russian Twist ohne Gewicht: Ideal für Anfängerinnen oder als Warm-up.

Ideal für Anfängerinnen oder als Warm-up. Feet Elevated Twist: Mit angehobenen Beinen wird die Core-Stabilität noch stärker gefordert.

Mit angehobenen Beinen wird die Core-Stabilität noch stärker gefordert. Slow-Motion Twist: Langsameres Drehen verstärkt die Muskelspannung.

Langsameres Drehen verstärkt die Muskelspannung. Russian Twist auf dem Gymball: Instabilität erhöht den Anspruch an Balance und Tiefenmuskulatur. Progressionsweg mit Tipps Ein strukturierter Aufbau ist entscheidend, damit du langfristig Fortschritte machst und Verletzungen vermeidest.

Level 1 – Einstieg: Setze dich mit aufgestellten Füßen hin, ohne Gewicht. Drehe dich sanft von Seite zu Seite. Konzentriere dich auf Haltung und Core-Spannung. Ziel: 3 × 10 Wiederholungen pro Seite.

Level 2 – Stabilisierung: Lehne dich etwas weiter zurück und hebe die Füße leicht vom Boden ab. So trainierst du Balance und Rumpfstabilität. Ziel: 3 × 12–15 Wiederholungen pro Seite.

Level 3 – Zusatzgewicht: Halte eine Hantelscheibe, ein Buch oder eine Wasserflasche in den Händen. Die zusätzliche Last verstärkt den Zug auf die Bauchmuskeln. Ziel: 3 × 15 Wiederholungen pro Seite.

Level 4 – Intensivierung: Baue Instabilität ein, z. B. mit einem Gymball oder einem Balance Pad. Arbeite zusätzlich langsamer, um die Zeit unter Spannung zu verlängern. Ziel: 3 × 12–15 langsame Wiederholungen pro Seite.

Level 5 – Expertin: Kombiniere Gewicht, instabile Unterlagen und Füße in der Luft. Für Profis eignet sich auch das Training mit einem Medizinball, den du explosiv seitlich zum Boden führst. Ziel: 3 × 20 Wiederholungen oder 45 Sekunden pro Satz.

Extra-Tipp: Baue Russian Twists am Ende deines Workouts als "Finisher" ein – so stärkst du den Core nach Ermüdung noch einmal maximal.

FAQ – Häufige Fragen zu Russian Twists Wie viele Russian Twists sollte ich als Anfängerin machen? Starte mit 2–3 Sätzen à 10–12 Wiederholungen pro Seite. Qualität und Spannung im Core sind wichtiger als hohe Wiederholungszahlen. Mit Fortschritt kannst du dich langsam auf 15–20 Wiederholungen steigern oder die Übung zeitbasiert (z. B. 30–45 Sekunden pro Satz) ausführen. Sind Russian Twists gut für die Taille? Ja, Russian Twists trainieren primär die schrägen Bauchmuskeln, die für eine straffe, definierte Taille sorgen. Allerdings gilt: Eine schmale Taille erreichst du nicht durch Training einer einzigen Übung, sondern durch eine Kombination aus Krafttraining, Ganzkörper-Workouts und gesunder Ernährung. Kann man Russian Twists auch in der Schwangerschaft machen? In der Schwangerschaft sind Russian Twists nicht zu empfehlen, da Rotationsbewegungen und starke Rumpfspannung die Bauchmuskulatur belasten können. Besser sind sanfte Core-Übungen wie Side Planks oder Übungen zur Beckenbodenstärkung. Im Zweifel immer ärztlich abklären. Welche Alternativen gibt es, wenn ich noch keine Russian Twists schaffe? Für Einsteigerinnen eignen sich Side Planks, Seitheben im Sitzen oder Kabelzug-Rotationen als Vorstufen. Auch Übungen wie Dead Bugs oder Bird Dogs trainieren die Core-Stabilität und bereiten optimal auf Russian Twists vor. Sind Russian Twists schlecht für den Rücken? Bei falscher Ausführung (z. B. rundem Rücken oder fehlender Core-Spannung) kann es zu Belastungen der Lendenwirbelsäule kommen. Achte darauf, den Rücken gerade zu halten und die Bewegung aus der Muskulatur zu steuern. Bei bestehenden Rückenproblemen sollte die Übung nur in Absprache mit einem Arzt oder Physiotherapeuten ausgeführt werden. Wie oft pro Woche sollte ich Russian Twists trainieren? 2–3 Mal pro Woche ist ideal. Da die Bauchmuskeln wie jede andere Muskelgruppe auch Regeneration brauchen, sollten sie nicht täglich maximal belastet werden. Kombiniere Russian Twists am besten mit anderen Core-Übungen, um ein ausgewogenes Bauchmuskeltraining zu erreichen.