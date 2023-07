Auch der Spaß kommt hier mit Sicherheit nicht zu kurz: "Spaß am Sport ist das Wichtigste, um kontinuierlich fitter zu werden", so die Fitness-Influencerin. Studien zeigen außerdem: Wer Sport treibt, hat insgesamt mehr Spaß am Leben. Hier findest du das ganze Interview mit Pamela Reif.

Pams Tipp: Spanne den Po am höchsten Punkt extrafest an und halte die Spannung in der Rückseite

