Walking Yoga: So funktioniert der Selfcare-Spaziergang

Du fühlst dich überfordert, gestresst oder einfach leer im Kopf? Dann ist Walking Yoga genau das Richtige für dich. Der Mix aus Gehen, sanften Yoga-Moves und Achtsamkeit bringt dich nicht nur körperlich in Schwung, sondern auch mental wieder ins Gleichgewicht.

"Walking Yoga macht aus einem simplen Walk ein bewusstes Ritual", sagt Yoga-Lehrerin Kate Lombardo . Und das Beste: Du brauchst nichts außer dir selbst und einen Ort, an dem du dich wohlfühlst.

Diese Benefits hat Walking Yoga

Jennifer Perrini, Yoga-Lehrerin und Co-Gründerin von Wild + Free Yoga in New Jersey, beschreibt Walking Yoga als achtsame Mini-Auszeit: Du spürst den Boden unter den Füßen, die Luft auf deiner Haut und die Kraft in deinen Beinen. Und dabei atmest du – ruhig, bewusst, ganz bei dir.