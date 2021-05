Ernährungsplan Bikinifigur Mit dieser Ernährung straffst du deinen Beach-Body

Du willst deinen Körper für den Sommer noch ein wenig in Form bringen? Mit unserem 8-Wochen-Ernährungsplan isst du dich zur Wunschfigur

Der Sommer steht vor der Tür, aber du fühlst dich noch nicht Bikini-ready? Da bist du nicht die Einzige. Es kostet jede von uns Überwindung die gemütlichen Kuschel-Klamotten, mit denen wir unseren Körper in der kalten Jahreszeit verhüllen, wieder gegen knappe Beachwear zu tauschen.

Letztlich ist dieser Klamottenwechsel das einzige, was du zur Bikinifigur brauchst. Denn Figur + Bikini = Bikinifigur. Du willst trotzdem ein bisschen optimieren? Kein Problem. Die richtige Ernährung kann dir auf dem Weg zur Wohlfühl-Strandfigur eine große Hilfe sein. Denn wie heißt es so schön: Du bist, was du isst.

Unser 8-Wochen-Ernährungsplan für straffe Kurven

Wir verraten dir, wie du in nur 8 Wochen lernst, dich gesund und achtsam zu ernähren. Und zwar nicht mit dem Ziel, viel Gewicht zu verlieren, sondern deinen Körper und deine sexy Kurven zu straffen – damit du dich in deinem neuen Sommer-Body nicht nur im Sommer pudelwohl fühlst, sondern das ganze Jahr über. Hier ist der Plan:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Ernährungsplan Beach Body in 8 Wochen 8 detaillierte Wochenpläne

60 verschiedene Rezepte, ideal für Meal Prep

zu jedem Rezept eine vegane Alternative

hilfreiche Tipps zur idealen Umsetzung

geniale Snack-Tipps und Ideen

optimiert zum Ausdrucken 14,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

In unserem Beach-Body-Ernährungsplan findest du 8 Wochenpläne mit täglich 3 Rezepten – plus Snack-Ideen, die du individuell wählen kannst. Die Mahlzeiten enthalten viel Eiweiß und sättigende Ballaststoffe, denn das ist die perfekte Kombi, wenn du ein wenig abnehmen und deinen Körper gleichzeitig straffen willst.

Täglich gibt es Gemüse satt und nur 1 bis 2-Mal die Woche Fleisch. Zu jedem Gericht findest du außerdem immer eine vegane Alternative.

Unser 2-Wochen-Ernährungsplan für die Last-Minute-Bikinifigur

Für ganz Eilige haben wir außerdem einen Last-Minute-Plan zusammengestellt, der dich in nur 2 Wochen Bikini-fit macht. Wie das funktionieren soll? Ganz sicher nicht mit einer Crash-Diät!

Klar, nimmt man schnell ab, wenn man hungert und seine Kalorienzufuhr drastisch herunterschraubt. Gesund ist das Konzept aber ganz und gar nicht, denn du manipulierst deinen Stoffwechsel und schadest ihm. Das zahlt er dir ein paar Wochen später mittels Jojo-Effekt dann heim.

Daher erwarten dich auch in unserem Blitz-Plan jede Menge leckere Rezeptideen – ebenfalls immer mit einer veganen Alternative. Dank Meal Prep kannst du deine neue gesunde Ernährung zudem ganz einfach und schnell in deinen Alltag integrieren. Das ist der Plan:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Beach-Body in Rekordzeit Last-Minute-Ernährungsplan: Bikini-fit in 2 Wochen 2 detaillierte Wochenpläne

über 30 gesunde Rezepte, ideal für Meal Prep

zu jedem Rezept eine vegane Alternative

hilfreiche Tipps zur idealen Umsetzung

geniale Snack-Tipps und Ideen

optimiert zum Ausdrucken

optimiert zum Ausdrucken

Mehr Infos 5,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.

Der Weg zum Beachbody muss nicht hart und beschwerlich sein, es geht auch leicht und lecker. Unsere Ernährungspläne liefern dir das beste Food für deine Strandfigur. Ach ja, es gibt auch eine Kombi aus Trainings- und Ernährungsplan:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainings- und Ernährungsplan Beach Body in 8 Wochen effektiver Trainingsplan mit 7 Workouts

geniale Home-Workouts, kein Equipment nötig

44 Übungen als Video und mit Bildern beschrieben

zielführender Ernährungsplan

60 geniale Rezepte, ideal für Meal Prep

vegane Alternative zu jedem Rezept

geniale Snack-Tipps

122-Seiten-PDF, optimiert zum Ausdrucken 19,90 € Du bist bereits Kunde? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an usermail@womenshealth.de.