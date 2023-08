Energy Balls: 5 gute Gründe für die kleinen Kraftpakete

Ehrliche Erkenntnis: Ohne etwas Süßes geht es nicht. Vor allem, wenn der Bauch zwischen Mittag- und Abendessen knurrt oder sich das Nachmittagstief mit einem plötzlichen Verlangen nach Zucker meldet. Da ist nicht mal das schlechte Gewissen schnell genug, um zu verhindern, dass du dir ab und zu einen Schokoriegel oder Kekse in den Mund schiebst.

Das falsche Naschen lässt sich jedoch umgehen. Und zwar nicht mit Verzicht und Disziplin, sondern mit gesünderem Naschen. Dafür empfehlen wir dir Energy Balls, die du ab jetzt immer griffbereit haben solltest.

Was sind Energy Balls? Bei Energy Balls ist der Name Programm. Die kleinen runden Bällchen, die auch als Bliss Balls bezeichnet werden, sind vollgepackt mit gesunden Nährstoffen, die Körper und Gehirn schnell und nachhaltig mit Energie versorgen. Hergestellt werden sie aus Trockenfrüchten und Nüssen. Diese beiden Zutaten machen sie schön süß und liefern gleichzeitig jede Menge gute Kalorien, aus denen dein Körper Energie schöpfen kann.

Trockenfrüchte stecken voller Fruchtzucker, also Kohlenhydrate, während die Nüsse reich an essenziellen Fettsäuren sind. Diese Nährstoffkombination sorgt für geballte Power – ganz egal, ob du dich vor oder während einer körperlichen Belastung nach einem kleinen Energy-Boost sehnst oder dein Gehirn einfach ein wenig Brainfood braucht.

Vladislav Noseek / Shutterstock.com Lecker! Egal, ob selbst gemacht oder gekauft

Aus welchen Zutaten bestehen Energy Balls? Die einfachsten Energy Balls kommen mit gerade mal zwei Zutaten aus: Eine Sorte Trockenfrüchte als klebrige Basis und eine Sorte Nüsse, die für Biss und Crunch sorgen. Doch deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Zutaten lassen sich beliebig kombinieren und variieren:

Trockenfrüchte wie z.B: Datteln, Aprikosen, Feigen, Pflaumen, Cranberries

Nüsse und Samen wie z.B. Mandeln, Cashews, Walnüsse, Sonnenblumenkerne, Chia-Samen

Hafer- oder andere Getreideflocken

Nussmus wie Mandel-, Haselnuss- oder Erdnussmus

Gewürze und andere Zutaten: Kakao Pulver, Zimt, Vanille-Gewürz, Orangenzesten, Kokosraspeln, Ingwer, Kardamom Darum sind Energy Balls der perfekte gesunde Snack Sie schmecken zwar wie eine Süßigkeit, sind aber viel gesünder als Schokoriegel und Co. In deiner Snack-Schublade kannst du schon mal Platz machen, denn dort sollten sie ab jetzt immer bereitliegen. Diese Gründe machen die leckeren Powerkugeln zum perfekten Snack:

1. Energy Balls kommen ohne raffinierten Zucker aus Zucker ist der wichtigste Energielieferant für dein Gehirn. Kein Zucker ist deshalb keine Lösung. Es muss nur der richtige sein. Raffinierter Zucker, wie ihn die meisten Süßigkeiten enthalten, schickt Blutzucker- und Insulinspiegel auf eine Achterbahnfahrt. Bedeutet für dich: Die Lust auf etwas Süßes ist nach kurzer Zeit wieder da und das ganze Spiel beginnt von vorne.

Energy Balls enthalten hingegen Fruchtzucker aus Trockenfrüchten, der anders verstoffwechselt wird. Er lässt deinen Blutzuckerspiegel viel langsamer ansteigen, sodass du länger mit Energie versorgt bleibst und dein Verlangen nach Süßem wirklich gestillt wird.

2. Energy Balls enthalten nur natürliche Zutaten Dein Körper mag es am liebsten natürlich und frisch. Von Zusatzstoffen, leeren Kalorien und Geschmacksverstärkern hat er nämlich gar nichts. Was er braucht, ist Energie in Form von Nährstoffen – und zwar ohne viel Tamtam. Genau das ist das Besondere an Bliss Balls. Sie brauchen gar nicht mehr. Trockenfrüchte machen alles schön klebrig und süß, Nüsse und Samen sorgen für Biss und Crunch. Hier gilt definitiv: Weniger ist mehr.

3. Energy Balls liefern lange Energie Ihren Namen tragen Energy Balls auf jeden Fall zurecht. Statt eines kurzen Energiekicks, der im nächsten Müdigkeitstief endet, sorgt die Mischung aus Fruchtzucker und essenziellen Fettsäuren langfristig für Energie. Die Kohlenhydrate aus den Trockenfrüchten werden nämlich nur langsam aufgespalten und werden so deinem Körper nach und nach zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig helfen Nüsse den Blutzuckerspiegel zu regulieren, die nächste Heißhungerattacke zu umgehen und können so laut Studie sogar vor Übergewicht schützen. Mit Bliss Balls gibt es so Energie, von der du wirklich profitierst.

goodmoments / Shutterstock.com Easy gemacht mit den Zutaten deiner Wahl

4. Energy Balls sind reich an Mineralstoffen und Vitaminen Nach Mineralstoffen und Vitaminen suchst du bei herkömmlichen süßen Snacks vergeblich. Energy Balls weisen gleich eine ganze Liste vor: Calcium, Magnesium, Eisen oder Vitamin B12. Natürlich kommt es immer darauf an, welche Zutaten enthalten sind, aber da die Basis immer eine ähnliche ist, kannst du dir sicher sein, dass irgendetwas davon auf jeden Fall drin ist. Eine Studie kam zudem zu dem Ergebnis, dass Menschen, die regelmäßig Trockenfrüchte essen, besser mit Nährstoffen versorgt sind. Du stillst also nicht nur deine Lust auf Süßes, sondern tust deinem Körper sogar etwas richtig Gutes.

5. Energy Balls können deine Verdauung unterstützen Ja, richtig gelesen. Selbst deine Verdauung hat etwas von deinem neuen Lieblingssnack. Trockenfrüchte enthalten nämlich reichlich verdauungsfördernde Ballaststoffe. Von denen bekommen die meisten Menschen sowieso zu wenig, wie auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bestätigt. Umso praktischer, dass du dank Energy Balls sogar deine Verdauung in Schwung bringen kannst. Die wird übrigens total unterschätzt, wirkt sich jedoch enorm auf dein Wohlbefinden und deine allgemeine Gesundheit aus. So bestätigen auch Studien, dass Ballaststoffe und ihre positive Wirkung auf die Verdauung eine Vielzahl von Krankheiten vorbeugen kann.

Wie werden Energy Balls zubereitet? Die Zubereitung von Energy Balls ist kinderleicht. Dafür werden Trockenfrüchte, Nüsse und je nach Geschmack und Belieben Gewürze wie Zimt, Vanille oder Kakaopulver mit einem Hochleistungsmixer zu einer klebrigen Masse verarbeitet. Daraus werden dann snacktaugliche Kugeln geformt. Wer mag, wälzt die kleinen Bällchen noch in Kokos, Mandelsplittern oder Kakao. Da Energy Balls raw, also roh, gefuttert werden, musst du nicht mal den Backofen anschmeißen. Damit sie länger halten und vor allem im Sommer in Form bleiben, lohnt es sich, sie im Kühlschrank aufzubewahren.

Der zeitliche Aufwand beim Selbermachen hält sich nun wirklich in Grenzen. Hast du alle Zutaten daheim, sind deine Energy Balls super fix zum Snacken fertig. Was du dafür jedoch unbedingt benötigst ist ein guter (!) Hochleistungsmixer wie dieses Modell von Philips, damit die Masse schön homogen wird. Der Vorteil beim Selbst machen: Du kannst deine Energy Balls mit deinen Lieblingszutaten zubereiten. Auch preislich lohnt es sich.

Falls du Inspiration brauchst, probier dich doch mal durchs Kaufsortiment (siehe oben). Hier solltest du jedoch unbedingt noch mal einen kurzen Blick auf die Zutatenliste werfen, um sicher zu gehen, dass kein zusätzlicher Zucker enthalten ist. Auch in Cafés könntest du fündig werden. Viele bieten die gesunde Süßigkeit zum Kaffee, Nachtisch oder Snacks an.

Schlechtes Gewissen nach dem Snacken? Ab jetzt nicht mehr. Energy Balls sind gesund, lecker und voller guter Nährstoffe, die dich im Nullkommanichts aus jedem noch so tiefen Energieloch herausholen. Am besten bereitest du sie gleich für mehrere Tage zu, damit du sie jederzeit griffbereit hast. So ist der süße Energiekick definitiv gesichert.

