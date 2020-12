Weihnachtsgeschenke für Foodies Diese 20 Geschenk-Ideen für die Küche freuen Food-Fans

Die Leidenschaft von Foodies ist ganz klar alles, was mit Essen zu tun hat. Sie lieben es, neue Rezepte auszuprobieren und zu kreieren, sie schätzen Qualität und hochwertige Zutaten. Das Herz eines Foodies höher schlagen zu lassen ist gar nicht so schwer, denn sie freuen sich über fast alles, was Genuss mit sich bringt oder ihr Küchensortiment sinnvoll erweitert.

Wir haben zahlreiche Geschenkideen für dich gesammelt, über die sich sowohl deine Schwester, die beste Freundin, der Freund oder die (Schwieger-) Eltern freuen. Natürlich solltest du vorher die Vorlieben des Beschenkten kennen, damit du das richtige Geschenk auswählen kannst und einem Kaffeetrinker beispielsweise keinen Tee schenkst. Wir wünschen frohes Stöbern und Schenken!

Geschenkideen für Feinschmecker

Achtung, Yummy-Alarm: Hier wird der Geschmack aller Lecker-Fans aufs Feinste bedient.

1. Pour Over Filterkaffeebereiter

Hersteller Für den perfekten Morgen: Ein frisch gebrühter Kaffee.

Viele können ohne eine heiße Tasse Kaffee nicht in den Tag starten. Dann ist dieser Kaffeebereiter genau das Richtige: Er bereitet bis zu vier Tassen zu, wobei sich das heiße Wasser langsam und gleichmäßig über das Kaffeepulver verteilt – für eine optimale Entfaltung des Aromas.

2. BBQ-Rub

Hersteller Rubs passen zu Pulled Pork, Spare Ribs, Beef Brisket und Chicken Wings.

Günstiges Geschenk für Grillfans: Eine Gewürzmischung für Rubs oder zum Anrühren von Marinaden. Der Magic Dust von Rauchzeichen verfeinert mit seiner seiner leicht süßlichen und pikanten Note Barbecue Klassiker wie Spare Ribs, Pulled Pork oder Brisket. Als Marinade eignet sie sich für kurzgegrillte Teile von Geflügel, Schwein und Rind.

3. Delikatess-Senf

Hersteller Seit über 130 Jahren produziert die familiengeführte Monschauer Senfmühle den berühmten Monschauer Senf.

In der historischen Senfmühle im gemütlichen Eifelstädtchen Monschau wird bereits seit 1882 handwerklich Senf hergestellt. Kein Wunder, dass dieser Senf eine wahre Delikatesse ist. Hier gibt es endlose aufregende Geschmacksrichtungen. Besonders empfehlenswert ist der Honig-Mohn-Senf.

4. Tee in schöner Teedose

Hersteller Schwarzer Tee darf in keinem Tee-Sortiment fehlen.

Teetrinker kennen garantiert Twinings, einen der traditionsreichsten, britischen Teehersteller, der bereits 1706 gegründet wurde. Der Prince of Wales Tee ist ein sanfter Schwarztee aus der Provinz Anhui (China) mit Keemun-Charakter und einem Hauch Oolong. Er schmeckt mit und ohne Milch.

5. Serrano-Schinken am Stück

Hersteller Perfekt für Feinschmecker und Fleischlieber: Ein Serrano-Schinken am Stück.

Das Highlight einer jeden Spanien-Reise ist für Fleischesser garantiert die riesige Auswahl an verschiedenen Schinkensorten. Mit diesem Serrano-Schinken am Stück sorgst du beim Beschenkten für Urlaubsfeeling, das so schnell bestimmt nicht vergessen wird.

6. Whiskey-Set

Hersteller Ein edler Tropfen gehört in eine hochwertige Karaffe und natürlich in Kristallgläser.

Ein edler Tropfen muss natürlich passend präsentiert und getrunken werden. Dieses Whiskey-Set sorgt nicht nur dafür, dass sich das Aroma perfekt entfalten kann, es sieht auch sehr edel aus und ist ein echter Hingucker.

Geschenke für Experimentierfreudige

Wer gern in der Küche Neues ausprobiert, kommt hier ganz sicher auf seine oder ihre Kosten:

7. Set zum Bierbrauen

Hersteller Ein Traum eines jeden Bierliebhabers: Sein eigenes Bier trinken.

Der Traum eines jeden Bierfans: Sein eigenes Bier zu produzieren und zu trinken. Dieses Set macht es möglich und die heimische Küche zur Mini-Brauerei. So hält man nach 5 einfachen Schritten sein eigenes Bier in der Hand.

8. Sushi-Set

Hersteller Mit diesem Set kann jeder Sushi-Fan seine eigenen Lieblings-Sushi zubereiten.

Sushi selber zuzubereiten ist gar nicht so schwer wie gedacht. Mit diesem Set aus Bambus und der enthaltenen Schritt-für-Schritt-Anleitung wird das Sushirollen zum Kinderspiel.

9. Cocktail-Set

Hersteller Selber Cocktails zu mixen macht nicht nur während der Corona-Pandemie Spaß.

Die Bars haben aufgrund des Lockdowns zurzeit leider geschlossen. Auf leckere Cocktails muss man trotzdem nicht verzichten, denn mit diesem Cocktail-Set wird der Beschenkte selbst zum Barkeeper und kann sich seine liebsten Variationen zubereiten.

Geschenkideen f ür Selbermacher

Es müssen ja nicht gleich Experimente sein. Perfekte Gaben für Koch-Freunde:

10. Uri Buri Kochbuch

Hersteller Mit diesem Kochbuch bringt der Beschenkte Israel in die heimische Küche.

Uri Buri wurde durch Tim Mälzers "Kitchen Impossible" bekannt. Im diesem Kochbuch teilt der Koch und Inhaber eines Restaurants in Akka (Israel) nicht nur seine legendären Rezepte, sondern erklärt auch den richtigen Umgang mit Fisch und Meeresfrüchten.

11. Kochbuch für Ramen, Bowls, Currys und Suppen

Hersteller Das perfekte Kochbuch für Fans der japanischen Küche.

Wer einmal das Glück hatte, das legendäre japanische Wagamama-Restaurant zu besuchen, weiß die warmen, dampfenden und köstlich duftenden Ramen-Bowls zu schätzen. Mit diesem Kochbuch können die 80 besten Rezepte ganz einfach zu Hause nachgekocht werden. Von Ramen, Currys und Bowls bis hin zu Salaten, Saucen und Dips.

12. Entsafter

Hersteller Mit einem Slow Juicer bereitest du dir deinen eigenen frischen Saft zu.

Mit diesem Slow Juicer können Obst und Gemüse, beispielsweise Ingwer, Karotten, Äpfel und Orangen in einen leckeren und vitaminreichen Saft verwandelt werden – frischer geht's nicht. Der Slow Juicer ist besonders leise und sorgt dafür, dass nur ein geringer, trockener Rest übrig bleibt.

13. Eismaschine

Hersteller Eine Eismaschine: Das perfekte Geschenk für jemanden mit einem süßen Zahn.

Perfekt für Naschkatzen: Mit einer Eismaschine kann das Lieblings-Eis easy von zu Hause zubereitet werden. Doch nicht nur das, die Maschine kann auch Frozen Yoghurt und Milkshakes herstellen.

14. Nudelholz für ganz besondere Kekse

Hersteller Mit diesem Nudelholz lassen sich Kekse personalisieren.

Selbstgebackene Kekse sind nicht nur zur Weihnachtszeit etwas ganz besonderes. Mit diesem Nudelholz aus Buchenholz können die Kekse dank einer Lasergravur sogar personalisiert werden. Schöne Ideen sind beispielsweise "made by" oder "gebacken von" und dann der Name des Beschenkten.

15. Wetzstahl zum Messerschärfen

Hersteller Ein Muss in jeder Küche: Ein Wetzstahl.

In der Küche gibt es nichts schlimmeres als stumpfe Messer, die nicht mehr richtig schneiden. Mit diesem Wetzstahl werden dank schonender Diamantbeschichtung stumpfe Messer im Handumdrehen wieder scharf. Das ist nicht nur praktisch, man fühlt sich während des Schleifens zudem wie ein echter Küchenprofi.

Geschenke für Fans praktischer und schöner Dinge

Diese Teile sollten wirklich alle Food-Begeisterten in der Küche haben:

16. Teekanne zum Mitnehmen

Hersteller Über diese Thermoskanne freut sich jeder Teeliebhaber.

Für Frostbeulen und Genießer: Dieser doppelwandige Teamaker hält den Lieblingstee warm und lässt sich überall mit hin nehmen. Er ist nicht nur spülmaschinenfest, sondern auch auslaufsicher, sowie kratz- und stoßfest.

17. Salz- und Pfeffermühle

Hersteller Diese Salz- und Pfefferstreuer bringen positive Vibes in die Küche.

Die Produkte von Räder Design sind zeitlos und immer etwas ganz besonderes. Mit dem hochwertigen Keramikmahlwerk, dem edlen Design und den süßen Sprüchen sind die Salz- und Pfeffermühlen eine wahre Herzensangelegenheit.

18. Essig- und Ölflakons

Hersteller Praktisch und schön: Essig- und Ölflakons.

Die eleganten Essig- und Ölflakons aus Glas und Edelstahl schmücken dank ihrer modernen jeden Tisch. Tipp: Fülle das Set bereits mit hochwertigem Essig und Öl und gib ein paar Kräuter hinzu – so schenkst du gleichzeitig etwas Selbstgemachtes.

19. Weinregal für die Wand

Hersteller Im Weinregal kommen edle Tropfen besonders gut zur Geltung.

Ein wahrer Hingucker für die Wand und dazu noch eine tolle Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 8 Lieblingsweine, die hier besonders gut zur Geltung kommen.

20. Feuerzangenbowle

Hersteller Feuerzangenbowle ist das Highlight bei jedem winterlichen Zusammenkommen.

Ein Must-Have für Silvester: Mit der Feuerzangenbowle des deutschen Traditionsunternehmens gelingt die perfekte Bowle. Durch das Glas siehst du die brennenden Tropfen direkt in den Behälter fallen. Das macht Spaß!

Mit diesen 20 Geschenkideen hast du eine große Auswahl an der Hand, was du Foodies zu Weihnachten schenken kannst. Schau einfach, was deiner Familie oder deinen Freuden am besten gefallen könnten. Viel Spaß!