Microgreens für Veganerinnen: Superfood oder Hype?

Auf der Frühstücksbowl, im Smoothie, als Topping auf allem – Microgreens sind aus keinem Foodblog mehr wegzudenken. Aber hinter dem Trend steckt tatsächlich Substanz, zumindest teilweise. Was die Forschung sagt und für wen sich der Aufwand lohnt.

Was Microgreens laut Forschung wirklich enthalten Microgreens sind sehr junge Pflanzen, die 7 bis 21 Tage nach der Keimung geerntet werden – größer als Sprossen, kleiner als Baby Greens. Ein umfassender Review im International Journal of Food Science and Technology zeigt, dass sie Antioxidantien wie Glucosinolate, Carotinoide und Polyphenole liefern, sowie die Vitamine C, E und K und die Mineralstoffe Eisen und Magnesium.

Unter optimalen Anbaubedingungen können einzelne Nährstoffe in bis zu 40-fach höherer Konzentration vorliegen als in ausgewachsenen Pflanzen. Die Nährstoffprofile variieren je nach Sorte stark:

Welche Bedeutung kann das für die vegane Lebensweise haben? Wer sich vegan ernährt, kennt mögliche kritische Nährstoffe wie Eisen, das aus pflanzlichen Quellen schlechter verfügbar ist. Gleichzeitig können bestimmte Vitamine – allen voran Vitamin C – die Aufnahme im Körper gezielt verbessern.

Microgreens können hier gezielt ergänzen. Besonders Hülsenfrucht-Keimlinge wie Linse und Erbse liefern Eisen und pflanzliches Protein, Brokkoli-Microgreens punkten mit entzündungshemmenden Verbindungen. Sie sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung, stellen aber eine ausgesprochen dichte Ergänzung mit wenig Einsatz dar.

Wo der Hype übertreibt Der Trend hat seinen Preis – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Bevor Microgreens zur festen Ergänzung werden, lohnt ein nüchterner Blick auf das, was in der Begeisterung gern untergeht:

Die Menge: Die beeindruckenden Nährstoffwerte beziehen sich auf jeweils 100 g der Pflanze. Wer aber nur einen Teelöffel Microgreens aufs Essen streut, nimmt kaum messbare Mengen auf

Die beeindruckenden Nährstoffwerte beziehen sich auf jeweils 100 g der Pflanze. Wer aber nur einen Teelöffel Microgreens aufs Essen streut, nimmt kaum messbare Mengen auf Die Qualität: Der Nährstoffgehalt hängt stark von Sorte, Anbaubedingungen und Erntezeitpunkt ab. Der Begriff Microgreens ist kein Qualitätsversprechen

Nährstoffgehalt hängt stark von Sorte, Anbaubedingungen und Erntezeitpunkt ab. Der Begriff ist kein Qualitätsversprechen Der Preis: Im Supermarkt kosten sie ein Vielfaches von ausgewachsenem Gemüse; wer sie nicht selbst anbaut, zahlt viel Geld für wenig Volumen Ein großer Vorteil ist natürlich, dass du Microgreens mit relativ wenig Aufwand und vor allem deutlich günstiger auf deiner Fensterbank ziehen kannst.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Microgreens und veganer Ernährung Was ist der Unterschied zwischen Microgreens und Sprossen? Sprossen werden früher geerntet und komplett gegessen – inklusive Wurzeln. Microgreens werden nach 7 bis 21 Tagen abgeschnitten und enthalten Stängel und Keimblätter. Kann ich Microgreens selbst anbauen? Ja, und das ist die kosteneffizienteste Option. Du brauchst Saatgut, eine flache Schale, Anzuchterde und ein helles Fensterbrett – nach 1 bis 2 Wochen sind die meisten Sorten erntebereit. Welche Sorten eignen sich am besten für vegane Ernährung? Brokkoli (Sulforaphan, antientzündlich), Linse und Erbse (Eisen, Aminosäuren) sowie roter Rettich (hohe antioxidative Kapazität) sind besonders empfehlenswert.