Warum plötzlich alle Strawberry-Matcha trinken

Erst tauchte er auf TikTok auf, inzwischen begegnet dir der Strawberry-Matcha fast überall und landet sogar in Proteinshakes. Der pink-grüne Drink gehört aktuell zu den größten Food-Trends des Jahres. Doch was bringt er in einer fitnessorientierten Ernährung – und wo stößt er an seine Grenzen?

Gut zu wissen: Genau genommen ist der Trenddrink ein Strawberry-Matcha-Latte, also Matcha mit Milch oder Pflanzenmilch und Erdbeeren. Im Alltag hat sich dafür jedoch die kürzere Bezeichnung Strawberry Matcha durchgesetzt, die wir auch in diesem Artikel verwenden.

Vom Nischengetränk zum Food-Hype Lange galt Matcha als Getränk für Fans japanischer Teerituale und herber Grüntees. Heute ist daraus ein Mainstream-Trend geworden und als Strawberry-Matcha-Variante ist das grüne Pulver noch massentauglicher. Das zeigen auch aktuelle Analysen: Laut dem Yelp Food & Drinks Trend Report stiegen die Suchanfragen nach Ceremonial Matcha um 210 Prozent.

Gleichzeitig entstehen immer neue Varianten wie Strawberry-Matcha, Matcha Tiramisu oder Matchatinis. Auch in den Cafés zeigt sich der Boom: Eine SumUp-Analyse ergab, dass Cafés mit Matcha-Angebot 55 Prozent mehr Verkäufe als im Vorjahr verzeichneten.

Warum Strawberry-Matcha den Nerv der Zeit trifft Strawberry-Matcha verbindet fruchtigen Geschmack, auffällige Optik und das Gefühl, sich bewusst etwas Gutes zu tun. Laut Innova Market Insights suchen Verbraucher zunehmend nach kleinen Genussmomenten, die sich gleichzeitig hochwertig und gesund anfühlen. Genau dieses Bedürfnis trifft Strawberry-Matcha.

Tatiana Maksimova / GettyImages Strawberry-Matcha-Latte zeigt, wie sehr sich Food-Trends verändern: Getränke sollen heute nicht nur gut schmecken, sondern auch zum Lifestyle passen.



Hinzu kommt: Die Süße der Erdbeeren nimmt dem Matcha seine herbe Note. Das macht den Drink auch für Menschen interessant, die mit klassischem Matcha bisher wenig anfangen konnten. Statt Verzicht vermittelt Strawberry-Matcha einen modernen Selfcare-Moment. Die auffälligen Farben machen ihn zudem zum Social-Media-Liebling, während er gleichzeitig den Wunsch nach bewussteren Alternativen zu stark gesüßten Kaffeegetränken bedient. Genau diese Kombination macht seinen Erfolg aus.

So passt Strawberry-Matcha in deine Fitnessroutine Strawberry-Matcha ist weder Wundermittel noch typischer Sportdrink. Je nach Zeitpunkt kann die Kombination aber gut in einen aktiven Alltag passen. Entscheidend ist, ob du den Drink als Energiequelle, Selfcare-Moment oder Teil deiner Sporternährung einsetzt.

Wann passt Strawberry-Matcha am besten?

Vor dem Training

Bewertung: Gut geeignet.

Vorteile: Koffein und L-Theanin können Wachheit und Fokus unterstützen.

Grenzen: Kein klassischer Pre-Workout-Drink mit Leistungsversprechen.

Bessere Wahl als: Kaffee oder stark gesüßte Frappuccinos.

Nach dem Training

Bewertung: Nur bedingt geeignet.

Vorteile: Erfrischend und liefert die typischen Inhaltsstoffe von Matcha.

Grenzen: Für die Regeneration fehlt vor allem Protein.

Bessere Wahl als: Zuckerhaltige Erfrischungsgetränke.

Als Zwischenmahlzeit

Bewertung: Sehr gut geeignet.

Vorteile: Kann eine bewusstere Alternative zu süßen Snacks oder Getränken sein.

Grenzen: Varianten aus dem Café enthalten oft viel Zucker.

Bessere Wahl als: Bubble Tea, Softdrinks oder stark gesüßte Coffee-Shop-Getränke.

Zum Frühstück

Bewertung: Mit Ergänzung geeignet.

Vorteile: Passt gut zu einer protein- und ballaststoffreichen Mahlzeit.

Grenzen: Allein meist nicht sättigend genug.

Bessere Wahl als: Gesüßte Frühstücksgetränke oder Sirup-Lattes.

Vom Café ins Gym: Strawberry-Matcha erobert Proteinprodukte Immer mehr Hersteller kombinieren den beliebten Strawberry-Matcha-Geschmack mit proteinreichen Produkten, um den Trend für verschiedene Alltagssituationen nutzbar zu machen:

1-2 TL hochwertiges Matcha-Pulver

3-4 Erdbeeren oder Erdbeerpüree

200 ml Milch oder ungesüßte Pflanzenmilch

Eiswürfel

Matcha-Besen oder Milchaufschäumer Zubereitung: Erdbeeren pürieren und ins Glas geben. Matcha mit etwa 70-80 °C heißem Wasser schaumig aufschlagen, Eiswürfel und Milch ins Glas füllen und den Matcha vorsichtig darüber gießen – fertig ist der zweifarbige Trenddrink.

Tatiana Maksimova / GettyImages Ob mit Kuhmilch oder Pflanzenmilch: Selbst gemacht schmeckt Strawberry-Matcha-Latte nicht nur frisch, sondern lässt sich auch ganz nach deinem Geschmack und Bedarf anpassen.



Keine Zeit oder Lust? Mittlerweile gibt es auch fertige Strawberry-Matcha-Pulver, die du nur noch mit Wasser oder Milch anrühren musst, z. B. TryMoin Strawberry Matcha oder Baetter Original Erdbeer Matcha Pulver

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Strawberry-Matcha Ist Strawberry-Matcha gesund? Das hängt von den Zutaten ab. Selbst gemixte Varianten enthalten meist weniger Zucker als viele Café- oder Fertiggetränke. Mehr zur Wirkung von Matcha findest du in unserem Gesundheitscheck. Warum ist Strawberry-Matcha gerade so beliebt? Die Kombination aus süßen Erdbeeren und herbem Matcha trifft den aktuellen Trend zu Genuss, Wellness und auffälligen Food-Kreationen. Gleichzeitig verbreiten Social Media und Cafés den Drink weltweit. Gibt es Strawberry-Matcha auch als Proteinprodukt? Ja. Mittlerweile bieten mehrere Hersteller Proteinpulver, Proteinriegel und weitere Fitnessprodukte mit Strawberry-Matcha-Geschmack an. Kann ich Strawberry-Matcha selbst machen? Ja. Mit Matcha-Pulver, Erdbeeren oder Erdbeerpüree, Milch oder Pflanzenmilch und Eiswürfeln gelingt der Trenddrink in wenigen Minuten.