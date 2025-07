DASH-Diät: Bluthochdruck senken und gesund abnehmen

Übergewicht und Bluthochdruck sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Mit der DASH-Diät gehst du beide Probleme sinnvoll an. Lies hier, was dabei wichtig ist.

Was ist die DASH-Diät?

Der Name der DASH-Diät verrät, was hinter dem Ernährungskonzept steht. "DASH" ist die Abkürzung für Dietary Approaches to Stop Hypertension. Ins Deutsche lässt sich das so übersetzen: Diätische Maßnahmen, um den Blutdruck zu senken.