Diese 6 Lebensmittel enthalten mehr Eisen, als viele Frauen denken

Dein Porridge, ein Stück dunkle Schokolade, ein paar Kerne: Ausgerechnet einige deiner unspektakulärsten Alltags-Lebensmittel liefern ordentlich Eisen. Manches, was nach Snack oder Frühstück aussieht, kann es bei der Menge pro Portion erstaunlich gut mit bekannten Eisen-Klassikern aufnehmen.

Eisen sollte für Frauen keine Nebensache sein Eisen hilft dabei, Sauerstoff durch den Körper zu transportieren, und spielt eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel. Gerade für menstruierende Frauen ist die Versorgung relevant: Für prämenopausale Frauen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) 16 mg Eisen pro Tag. Wie hoch der individuelle Bedarf wirklich ist, hängt allerdings unter anderem von den Eisenverlusten über die Menstruation ab.

Für sportliche Frauen lohnt sich ein genauer Blick besonders: Ein 2026 veröffentlichtes systematisches Review mit Meta-Analyse beziffert die berichtete Prävalenz von Eisenmangel bei Athletinnen auf etwa 15 bis 35 Prozent. Umso sinnvoller ist es, zu wissen, welche Lebensmittel im Alltag einen nennenswerten Beitrag zur Eisenzufuhr leisten.

6 Lebensmittel, in denen überraschend viel Eisen steckt 1. Zartbitterschokolade

Wir beginnen dort, wo du Eisen vermutlich zuletzt gesucht hättest: im Schokoladenfach. 20 g Zartbitterschokolade liefern laut DGE 3,4 mg Eisen. Zum Vergleich: Für eine Portion von 60 g gegartem Spinat nennt sie 2,2 mg. Rein rechnerisch steckt in den kleinen Schokostücken damit sogar mehr Eisen als in der Spinatportion.

Das macht Zartbitterschokolade natürlich nicht zum neuen Nahrungsergänzungsmittel. Aber der Vergleich zeigt eindrucksvoll: Gute Eisenquellen sehen nicht immer nach Spinat oder Steak aus.

2. Pfifferlinge

Klein, goldgelb – und beim Eisen weit vorne: 50 g Pfifferlinge kommen auf 2,9 mg Eisen. Zum Vergleich: Für eine Portion von 120 g Rinderhack nennt die DGE 3,6 mg. Beim reinen Eisengehalt pro genannter Portion liegen beide damit näher zusammen, als man vermuten würde.

Was auf dem Papier ähnlich aussieht, kommt im Körper allerdings nicht zwangsläufig gleich an. Dazu gleich mehr.

3. Haferflocken

Dein Frühstück kann mehr Eisen liefern, als sein gesundes Image vermuten lässt: 65 g Haferflocken bringen rund 2,9 mg Eisen mit. Damit steckt schon in der Basis einer Portion Porridge ein durchaus relevanter Anteil der empfohlenen Tageszufuhr.

Noch interessanter wird es bei dem, was daneben in der Schüssel landet: Beeren oder Kiwis liefern Vitamin C und können deinem Körper dabei helfen, das pflanzliche Eisen besser aufzunehmen.

4. Kürbiskerne

Ein Löffel hier, ein Topping dort – Kerne verschwinden mengenmäßig schnell im Essen. Beim Eisen lohnt sich trotzdem der Blick: 25 g Kürbiskerne liefern rund 1,2 mg Eisen. Über Porridge, Salat oder Suppe gestreut, erhöhen sie die Eisenzufuhr ganz nebenbei.

5. Linsen

Überraschungskandidat? Vielleicht nicht. Eisen-Powerhouse für den Alltag? Durchaus. 125 g gegarte Linsen liefern laut DGE 3,3 mg Eisen – und bringen gleichzeitig pflanzliches Protein sowie Ballaststoffe auf den Teller.

Noch besser spielt die Hülsenfrucht ihre Eisenkarte aus, wenn sie zusammen mit Paprika, Brokkoli oder einem Spritzer Zitronensaft gegessen wird. Der Grund dafür steckt im Vitamin C.

6. Sonnenblumenkerne

Sie stehen meist im Schatten der Kürbiskerne. Beim Eisen müssen sie sich trotzdem nicht verstecken: 25 g liefern laut DGE 1,4 mg. Damit schlagen sie bei gleicher Portionsgröße sogar die Kürbiskerne.

Der entscheidende Eisen-Twist kommt erst jetzt Bis hierhin haben wir nur gezählt, wie viel Eisen im Essen steckt. Für deinen Körper beginnt die interessantere Rechnung aber erst danach.

Pflanzliche Lebensmittel enthalten überwiegend Nicht-Häm-Eisen, das der Körper schlechter aufnehmen kann als Häm-Eisen aus tierischen Quellen. Die höchste Zahl in der Nährwerttabelle gewinnt deshalb nicht automatisch.

Doch du kannst die Aufnahme beeinflussen: Vitamin C fördert die Verwertung von Nicht-Häm-Eisen. Deshalb lohnt sich der Blick über das einzelne Lebensmittel hinaus – erst die richtige Kombination spielt pflanzlichem Eisen in die Karten.

Für den Alltag heißt das zum Beispiel:

Haferflocken + Beeren oder Kiwi

Linsen + Paprika

Kerne + Vitamin-C-reiches Obst

Umgekehrt gibt es auch eine kleine Eisenbremse: Kaffee und schwarzen Tee solltest du möglichst nicht während sowie unmittelbar vor oder nach einer eisenreichen Mahlzeit trinken. Die enthaltenen Polyphenole können die Aufnahme von Nicht-Häm-Eisen hemmen.

Das vielleicht Wichtigste an dieser Liste ist deswegen: Schau nicht nur darauf, wie viel Eisen ein Lebensmittel enthält, sondern auch darauf, was du dazu isst und trinkst.

FAQ: Was Frauen über Eisen wissen sollten Warum haben Frauen häufiger Eisenmangel? Vor allem menstruierende Frauen verlieren über die Monatsblutung regelmäßig Eisen. Wie viel, unterscheidet sich erheblich – starke oder lange Blutungen können den Eisenbedarf entsprechend erhöhen. Auch die Ernährung spielt eine Rolle; bei sportlich aktiven Frauen kommen weitere mögliche Einflussfaktoren hinzu. Woran kann ich einen Eisenmangel erkennen? Mögliche Anzeichen sind anhaltende Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder nachlassende Leistungsfähigkeit. Das Tückische daran: All diese Beschwerden sind unspezifisch und können zahlreiche andere Ursachen haben. Gewissheit bringen die Symptome allein deshalb nicht – dafür braucht es einen Blick auf die entsprechenden Blutwerte. Brauche ich als Frau ein Eisen-Supplement? Nicht automatisch. Eisenpräparate solltest du nicht vorsorglich auf eigene Faust einnehmen. Die DGE rät von einer generellen Supplementierung ab. Besteht der Verdacht auf einen Mangel, sollte zunächst der Eisenstatus ärztlich abgeklärt werden.