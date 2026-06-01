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Gesunde Ernährung

Ballaststoffe sind gut für den Darm – aber auch für die Seele? Was Studien sagen

Power-Food für die Psyche
Ballaststoffe sind gut für den Darm – aber auch für die Seele? Was Studien sagen

Du achtest auf Kalorien, Protein und Workouts – aber dein Darm spielt auch für deine Stimmung eine Rolle. Eine Studie zeigt, warum Ballaststoffe für deine mentale Gesundheit relevant sein können
ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.06.2026
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Eine Frau sitzt lächelnd mit einer Salat-Bowl am Fenster
Foto: Westend61, Getty Images

Was du täglich isst, wirkt sich nicht nur auf deinen Körper aus, sondern auch darauf, wie du dich fühlst. Gerade Ballaststoffe rücken immer stärker in den Fokus, wenn es um mentale Gesundheit geht.

Ballaststoffe und Stimmung: Was steckt wirklich dahinter?

Eine Querschnittsstudie im Fachjournal Frontiers in Psychiatry zeigt einen spannenden Zusammenhang – allerdings keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung. Untersucht wurden mehr als 3300 Erwachsene:

  • Geringeres Risiko: Menschen mit hoher Ballaststoffzufuhr berichteten seltener von Depressionen.
  • Weniger Stress: Auch Angstzustände und psychologische Belastung (Distress) traten seltener auf.
  • Frauen im Vorteil: Besonders auffällig ist, dass dieser Zusammenhang bei Frauen stärker ausgeprägt war.

Das bedeutet nicht, dass Ballaststoffe Depressionen heilen. Aber sie könnten ein wichtiger Baustein für deine mentale Balance sein.

Warum dein Darm deine Gefühle beeinflusst

Dein Darm ist kein stiller Mitspieler. Er steht über die sogenannte Darm-Hirn-Achse in ständigem Austausch mit deinem Gehirn.

Ballaststoffe wirken hier gleich mehrfach:

  • Futter für Bakterien: Sie dienen als Nahrung für nützliche Darmbakterien (Präbiotika).
  • Botenstoffe: Sie fördern die Produktion kurzkettiger Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken.
  • Glückshormone: Ein Großteil des Serotonins wird im Darm produziert. Ein gesunder Darm stabilisiert so deine Stimmung von innen heraus.

Warum gerade Frauen stärker profitieren

Die Ergebnisse der Studie sind deutlich: Frauen mit einer ballaststoffreichen Ernährung wiesen signifikant niedrigere Raten für Angstzustände auf. Warum dieser Zusammenhang besonders bei Frauen sichtbar war, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Forschenden diskutieren unter anderem Unterschiede in Ernährung, biologischen Faktoren und im Umgang mit Stress. Heißt für dich: Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil deiner Gesundheit – auch im Hinblick auf dein emotionales Wohlbefinden.

FAQ: Ballaststoffe und mentale Gesundheit – das solltest du wissen

Studien zeigen einen Zusammenhang: Eine ballaststoffreiche Ernährung steht mit geringeren Raten für Depressionen, Angst und Stress in Verbindung. Sie ersetzt aber keine Therapie.

Empfohlen werden etwa 30 g pro Tag. Viele Menschen nehmen deutlich weniger auf – dabei lässt sich die Menge einfach über Vollkorn, Obst und Gemüse steigern.

Gute Quellen sind Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und Nüsse. Besonders effektiv: Haferflocken, Linsen, Äpfel und Beeren.

Ja, über die sogenannte Darm-Hirn-Achse stehen Darm und Gehirn in engem Austausch. Eine gesunde Darmflora kann sich positiv auf Stimmung und Stressverarbeitung auswirken.

Fazit