Spring Cleaning – darmfreundlich essen, leichter fühlen

Du tischst dir nach der meist schwereren Winterkost endlich wieder leichte, frische und rohe Köstlichkeiten auf, fühlst dich aber trotzdem müde und aufgebläht – vor allem nach den Mahlzeiten? Dann ist in deinem Kopf schon Frühling, während dein Bauch noch im Wintermodus tickt.

Mit leichter Kost hilfst du deiner Verdauung jetzt auf die Sprünge! Wähle fürs Spring Cleaning darmfreundliche Lebensmittel, um Müdigkeit, Blähbauch, Völlegefühl und Darmträgheit vorzubeugen und den Frühling mit Leichtigkeit im Bauch zu erleben.

Warum sich der Frühling "leicht" anfühlt Nach einem dunklen Herbst und Winter knipst der Frühling das Licht wieder an: Die Sonne geht morgens früher auf und abends später unter. Die Tage werden länger. Das Mehr an Tageslicht taktet auch deinen Schlaf-Wach-Rhythmus neu: Das Aufstehen im Hellen fällt dir leichter, abends wirst du nicht mehr so früh müde. Tagsüber bleibt deine Stimmung stabiler, ebenso deine Leistungsfähigkeit.

Kurz: Dein ganzes System wird vom Licht geweckt. Und wacher fällt es dir leichter, deinen Alltag mit all seinen Aufgaben zu bewältigen.

Im Kopf schon Frühling – im Bauch noch Winter Dein Kopf ist schon voller Frühlingsgefühle. Er sehnt sich nach der Frühlingssonne und Bewegung in der lauen Frühlingsluft. Er hungert auch nach knackfrischem Obst, Gemüse und Kräutern auf dem Teller.

Doch dein Bauch läuft noch im Herbst-Winter-Rhythmus. Monatelang hat er vor allem warme Speisen und Getränke verdaut, teils recht kalorienreiche – süße wie deftige. Doch anstatt der gewohnten gegarten Lebensmittel landen plötzlich deutlich größere Mengen an Rohkost in deinem Magen: frische Früchte, Gemüse und Kraut. Das kann deinen Verdauungstrakt aus dem Takt bringen. Er reagiert darauf gereizt und du spürst schlimmstenfalls Bauchschmerzen, Blähungen oder Völle. Nach den Mahlzeiten überfällt dich Müdigkeit. Deine Verdauung ist träge oder überschlägt sich. Nichts, womit du dich wohlfühlst.

Für mehr Leichtigkeit im Bauch: 5 darmfreundliche Basics Unterstütze deine Verdauung mit einem darmfreundlichen Spring Cleaning, bei dem du deine Ernährung sanft von Herbst/Winter auf Frühling umstellst. Diese 5 Basics solltest du dabei beachten:

Ballaststoffe bringen deinen Darm zwar in Schwung, doch zu viele machen dir einen Blähbauch. Steigere ihren Anteil deshalb schrittweise: Ab heute ein kleiner Salat als Beilage, ab morgen Gemüsesticks als Snack, ab übermorgen eine Handvoll gequollene Linsen oder Kichererbsen im Salat. Variiere die Ballaststoffe nach Geschmack. Wasser: Wenn du ballaststoffreich isst, brauchst du ausreichend Flüssigkeit, sonst wird’s eher zäh im Bauch. Gewöhn dir Mini-Routinen an: ein Glas lauwarmes Wasser direkt nach dem Aufstehen (gegebenenfalls mit einem Schuss Zitronensaft oder Apfelessig), eins vor jeder Mahlzeit, eins am Arbeitsplatz. Wenn Wasser dir zu langweilig schmeckt, greife zu ungesüßtem Kräutertee oder Infused Water. Verstärkt Kohlensäure deine Blähungen, trinke lieber stilles statt Wasser mit Sprudel. Fermente können verdauungsfreundlich sein, wenn du sie dosierst. Starte mit Mini-Portionen: 1 bis 2 Gabeln Sauerkraut oder Kimchi zu warmem Essen, ein kleines Glas Kefir, ein paar Löffel Naturjoghurt als Topping. Wenn du merkst, dass etwas bläht: Halbiere die Menge und/oder wechsle das Ferment. Rhythmus: Dein Darm mag Regelmäßigkeit. Nimm täglich zwei bis drei Mahlzeiten zu dir – und wenn du zwischendurch Appetit hast, snack einen Apfel und eine kleine Handvoll Nüsse oder einen Naturjoghurt mit ein paar Beeren. Bewegung: Gehe nach jeder Mahlzeit 10 bis 15 Minuten um den Block, um die Durchblutung des Darms anzuregen. Auch Schlaf zählt: Unregelmäßige Nächte machen viele Bäuche empfindlicher.

gettyimages/Abraham Gonzalez Fernandez Ein kurzer Verdauungsspaziergang nach dem Essen kann deinem Körper bei der Verarbeitung helfen.



So könnte dein darmfreundlicher Esstag aussehen (Beispieltag)

Wichtig: Du kannst die angegebenen Nahrungsmittel nach Geschmack austauschen – Hauptsache: darmfreundlich.

Morgens Entweder: Porridge aus Haferflocken, dazu gedünsteter, klein geschnittener Apfel oder Beeren, etwas angequollene Leinsamen oder Flohsamenschalen und eine Prise Zimt.

Porridge aus Haferflocken, dazu gedünsteter, klein geschnittener Apfel oder Beeren, etwas angequollene Leinsamen oder Flohsamenschalen und eine Prise Zimt. Oder: Naturjoghurt mit Haferflocken, Beeren und ein bis zwei Esslöffeln eingeweichten Overnight Oats.

Naturjoghurt mit Haferflocken, Beeren und ein bis zwei Esslöffeln eingeweichten Overnight Oats. Getränk: stilles Wasser, Tee. Wenn du zu Blähungen neigst: Fenchel-Anis-Kümmeltee.

stilles Wasser, Tee. Wenn du zu Blähungen neigst: Fenchel-Anis-Kümmeltee. Wenn möglich: 10 bis 15 Minuten Spaziergang danach. Vormittags (nur, wenn du Appetit hast) Entweder : Banane oder Apfel plus kleine Handvoll Nüsse.

: Banane oder Apfel plus kleine Handvoll Nüsse. Oder: ein kleines Glas Kefir.

ein kleines Glas Kefir. Getränk: Stilles Wasser. Mittags Kaltwarme Bowl: Reis oder Kartoffeln plus gedünstetes oder Ofengemüse (Zucchini, Karotte, Paprika) plus Protein (Ei, Fisch, Hähnchen oder Tofu)

Reis oder Kartoffeln plus gedünstetes oder Ofengemüse (Zucchini, Karotte, Paprika) plus Protein (Ei, Fisch, Hähnchen oder Tofu) Dazu : Ein bis zwei Esslöffel Sauerkraut oder ein Löffel Joghurt-Dip als fermentierte Komponente.

: Ein bis zwei Esslöffel Sauerkraut oder ein Löffel Joghurt-Dip als fermentierte Komponente. Getränk : Stilles Wasser.

: Stilles Wasser. Wenn möglich: 10 bis 15 Minuten Spaziergang danach. Nachmittags (nur, wenn du Appetit hast) Entweder ein Vollkornknäckebrot mit Hummus.

ein Vollkornknäckebrot mit Hummus. Oder ein Naturjoghurt mit einer Handvoll Beeren.

ein Naturjoghurt mit einer Handvoll Beeren. Getränk: stilles Wasser oder Kräutertee. Abends Entweder eine Gemüsecremesuppe, beispielsweise Kürbis-, Karotten-, Brokkolicremesuppe, plus eine Scheibe Vollkornbrot.

eine Gemüsecremesuppe, beispielsweise Kürbis-, Karotten-, Brokkolicremesuppe, plus eine Scheibe Vollkornbrot. Oder ein Omelett mit gedünstetem Gemüse oder einem kleinen Salat.

ein Omelett mit gedünstetem Gemüse oder einem kleinen Salat. Getränk: Stilles Wasser, Tee.

Stilles Wasser, Tee. Wenn möglich: 10 bis 15 Minuten Spaziergang danach.

FAQ zum Spring Cleaning für den Darm: So geht die darmfreundliche Ernährungsumstellung Was ist Spring Cleaning für den Darm? Das ist eine darmfreundliche Ernährungsumstellung im Frühling, bei der anstatt der eher schweren Winterkost leichtere, gut verdauliche Lebensmittel verzehrt werden. Diese unterstützen die natürliche Darmfunktion und beugen Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Bauchweh, Völlegefühl und Verstopfung vor, die bei einem abrupten Wechsel auf Rohkost häufig auftreten. Ist Spring Cleaning für den Darm eine Diät? Nein, es ist eine Methode zur Ernährungsumstellung, die besonders darmfreundlich ist. Hilft Spring Cleaning für den Darm, diesen zu entschlacken? In der Schulmedizin gibt es bislang noch keine Belege für etwaige Ansammlungen von Stoffwechselrückständen ("Schlacken") im Körper. Vielmehr ist ein gesunder Körper in der Lage, den Stoffwechsel rückstandslos auszuführen. Spring Cleaning für den Darm unterstützt den Körper bei seiner Arbeit und erleichtert es ihm, sich an die – im Vergleich zu üblicher Winterkost – veränderte ballaststoffreichere Ernährung mit vermehrter Rohkost im Frühling anzupassen. Wirkt Spring Cleaning für den Darm wie eine Darmreinigung? Nein. Es ist eine sanfte Methode, die den Stoffwechsel in Schwung bringt. Es ist keine Darmentleerung, Darmspülung beziehungsweise Darmreinigung, wie sie unter anderem zu medizinischen Untersuchungen erforderlich ist und unter fachärztlicher Anleitung und Aufsicht erfolgt.