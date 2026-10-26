Burnout oder Menopause? Warum Erschöpfung ab 40 täuschen kann

Du gehst früher ins Bett und wachst trotzdem erschöpft auf. Im Job fehlt plötzlich der Fokus, Kleinigkeiten bringen dich auf die Palme. Schnell steht der Stress unter Verdacht. Was dabei leicht übersehen wird: Ganz ähnlich kann sich auch die Perimenopause bemerkbar machen.

Und dafür braucht es nicht einmal die Hitzewallung, auf die viele Frauen warten.

Warum sich die Perimenopause wie Burnout anfühlen kann Bei Wechseljahren denken die meisten zuerst an plötzliche Hitzewallungen oder Schweißausbrüche. Der Körper hält sich nur leider nicht an dieses Klischee. Das zeigt eine 2026 im Fachjournal Menopause veröffentlichte internationale Studie mit 17.494 Frauen aus 158 Ländern.

Unter den Teilnehmerinnen ab 35 gehörten ausgerechnet jene Beschwerden zu den häufigsten, die sich im Alltag erstaunlich leicht in die Stress-Schublade stecken lassen: 83 Prozent berichteten von Fatigue, ebenso viele von körperlicher und mentaler Erschöpfung. 80 Prozent nannten Gereiztheit, 77 Prozent depressive Stimmung und 76 Prozent Schlafprobleme.

Wichtig dabei: Diese Zahlen beziehen sich auf alle befragten Frauen ab 35 – nicht ausschließlich auf Teilnehmerinnen, die sich selbst bereits in der Perimenopause einordneten.

Im Alltag kann das ziemlich vertraut aussehen:

Du bist müde, obwohl du eigentlich genug Zeit im Bett verbringst.

Deine Konzentration verabschiedet sich schneller als früher.

Du hast das Gefühl, deutlich weniger wegzustecken als früher.

Kleinigkeiten bringen dich schneller aus dem Gleichgewicht.

Du fühlst dich mental und körperlich ausgelaugt. Nur trägt keine dieser Beschwerden ein Etikett mit ihrer Ursache. Auch beim Burnout gehört Erschöpfung zum typischen Bild.

Die WHO nennt zusätzlich eine zunehmende mentale Distanz zur Arbeit sowie eine verringerte berufliche Leistungsfähigkeit als charakteristische Merkmale. Müdigkeit, Gereiztheit oder Konzentrationsprobleme allein verraten deshalb noch nicht, was dahinter steckt.

Das bekannteste Symptom ist nicht das am häufigsten berichtete Hier wird die große Befragung besonders interessant: Hitzewallungen waren mit 71 Prozent das bekannteste Symptom der Perimenopause. Fatigue sowie körperliche und mentale Erschöpfung wurden von den Teilnehmerinnen ab 35 jedoch häufiger berichtet.

Unser Bild der Wechseljahre beginnt trotzdem erstaunlich oft mit Hitze und Schweiß. Fehlen diese vermeintlich eindeutigen Signale, bekommen andere Beschwerden schnell eine vertraute Erklärung: Zu viel Arbeit, zu wenig Schlaf, gerade einfach alles ein bisschen viel.

Dabei kann die Perimenopause bereits Jahre vor der letzten Regelblutung beginnen. Und sie macht nicht an der Zyklus-App halt. Auch das Gehirn kann die hormonelle Übergangsphase spürbar machen. Wissenschaftliche Übersichtsarbeiten beschreiben unter anderem Veränderungen beim verbalen Lernen und Gedächtnis; auch Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Arbeitsgedächtnis können betroffen sein.

Im echten Leben klingt das deutlich weniger nach Neurowissenschaft: Du suchst mitten im Satz nach einem völlig normalen Wort, liest dieselbe E-Mail zum dritten Mal oder stehst in der Küche und hast vergessen, was du dort eigentlich wolltest.

Der oft als "Brain Fog" beschriebene Zustand ist damit keineswegs nur ein Social-Media-Phänomen. Allerdings erlebt ihn längst nicht jede Frau – und auch Konzentrationsprobleme können zahlreiche andere Ursachen haben.

Fact-Box: Brauche ich einen Hormon-Test?Nicht unbedingt. Gerade während der Perimenopause können Hormonwerte stark schwanken. Ein einzelner Blutwert bildet deshalb häufig nur einen kurzen Moment in einem dynamischen Prozess ab.



Bei Frauen über 45 mit typischen Beschwerden ist für die Diagnose in der Regel kein Hormontest nötig. Wichtiger sind das Beschwerdebild und Veränderungen des Menstruationszyklus. Zwischen 40 und 45 kann in bestimmten Fällen eine Untersuchung des follikelstimulierenden Hormons (FSH) sinnvoll sein.



Gerade bei starker Erschöpfung sollte der Blick außerdem nicht ausschließlich auf die Hormone fallen. Im ärztlichen Gespräch lassen sich andere mögliche Ursachen abklären, beispielsweise Schilddrüsenerkrankungen oder ein Eisenmangel. Welche Untersuchungen sinnvoll sind, hängt von den individuellen Beschwerden ab.

Warum ein Symptom-Check die Ursache nicht verrät So praktisch eine Checkliste "Burnout oder Wechseljahre?" wäre: Der Körper macht es uns nicht so einfach.

Erschöpfung, schlechter Schlaf, Gereiztheit und Konzentrationsprobleme sind unspezifisch. Sie können bei hormonellen Veränderungen auftreten, aber ebenso mit psychischer Belastung, chronischem Stress oder anderen körperlichen Ursachen zusammenhängen.

Perimenopause und hohe Stressbelastung können gleichzeitig auftreten. Schlafprobleme können zusätzlich an den Energiereserven zehren, während ein ohnehin voller Alltag wenig Raum für Erholung lässt. Statt die Symptome möglichst schnell in die richtige Schublade zu sortieren, lohnt sich deshalb ein Blick auf das gesamte Bild.

Ein Hinweis können Veränderungen sein, die neu gemeinsam auftreten. Wird dein Zyklus gleichzeitig unregelmäßiger? Kommen Nachtschweiß oder Hitzewallungen dazu? Haben sich Schlaf, Stimmung oder Belastbarkeit spürbar verändert? Dann lohnt es sich, die Perimenopause beim ärztlichen Termin ausdrücklich anzusprechen.

Denn wenn dein Körper sich auf einmal anders anfühlt, muss die Antwort nicht automatisch lauten, dass du dich besser organisieren, weniger stressen oder früher ins Bett gehen solltest.

FAQ: Das solltest du über Erschöpfung in der Perimenopause wissen Kann die Perimenopause schon Anfang 40 beginnen? Ja. Die hormonelle Übergangsphase kann mehrere Jahre vor der letzten Menstruation einsetzen. Wann sie beginnt, wie lange sie dauert und welche Beschwerden auftreten, unterscheidet sich von Frau zu Frau. Veränderungen des Zyklus können dabei ein wichtiger Hinweis sein. Kann ich in der Perimenopause sein, ohne Hitzewallungen zu haben? Ja. Hitzewallungen gehören zu den typischen Beschwerden, sind aber keine Voraussetzung. Auch Schlafprobleme, Stimmungsschwankungen, Erschöpfung oder kognitive Veränderungen können auftreten. In der großen internationalen Befragung berichteten Frauen ab 35 häufiger von Fatigue und Erschöpfung, während Hitzewallungen das bekannteste Symptom der Perimenopause waren. Ist Brain Fog in der Perimenopause real? Kognitive Veränderungen während der Perimenopause sind wissenschaftlich dokumentiert. Besonders gut untersucht sind verbales Lernen und Gedächtnis; auch Aufmerksamkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Arbeitsgedächtnis können sich verändern. Wie stark Frauen das bemerken, ist allerdings sehr unterschiedlich. Ist starke Erschöpfung automatisch ein Zeichen der Wechseljahre? Nein. Das ist die entscheidende Botschaft: Erschöpfung hat viele mögliche körperliche und psychische Ursachen. Hält sie länger an, tritt ungewöhnlich stark oder plötzlich auf oder beeinträchtigt sie deinen Alltag deutlich, sollte sie medizinisch abgeklärt werden.