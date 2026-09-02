Fit durch die Wechseljahre: Dieser Faktor ist viel wichtiger als Supplemente

Kaum ein Lebensabschnitt wird aktuell so intensiv debattiert wie die Wechseljahre. Und für kaum etwas anderes werden so viele Supplemente beworben. Proteinpulver im Shake, Kollagen im Kaffee, Kreatin im Wasserglas.

Auch wenn die eine oder andere Nahrungsergänzung sinnvoll sein kann, stellt sich die Frage: Was ist, wenn das Entscheidende gar nicht im Regal steht?

Krafttraining wirkt dort, wo Wechseljahre spürbar und sichtbar werden Irgendwann stellen viele Frauen fest, dass sich der eigene Körper verändert hat. Nicht von heute auf morgen, sondern schleichend. Gewohnheiten, die jahrelang funktioniert haben, zeigen plötzlich weniger Wirkung. Die Forschung liefert dafür eine interessante Erklärung: Der Körper reagiert stärker auf Belastung als auf Nahrungsergänzung.

Eine 2026 in der Fachzeitschrift Sports Medicine – Open veröffentlichte systematische Übersichtsarbeit analysierte Krafttrainingsstudien bei Frauen nach der Menopause. Das Forschungsteam untersuchte dabei auch, ob zusätzliche Ernährungsstrategien, wie Protein- oder andere Supplementierungen, die Effekte des Trainings verstärken.

Das Ergebnis fällt bemerkenswert klar aus: Krafttraining verbesserte Muskelkraft, Körperzusammensetzung und teilweise auch die Knochengesundheit konsistent. Zusätzliche Ernährungsstrategien brachten dagegen häufig keinen klaren Vorteil gegenüber dem Training allein.

Das ist interessant, denn die Beschwerden, die viele Frauen in den Wechseljahren beschäftigen – weniger Kraft, mehr Bauchfett, ein trägeres Körpergefühl –,gehören zu den Bereichen, die besonders stark auf Belastung reagieren.

Muskeln kennen keine Abkürzungen Mit sinkendem Östrogenspiegel verändert sich der Körper. Die Muskelmasse nimmt ab, Fett verteilt sich anders, und auch die Knochen verlieren an Stabilität. Krafttraining setzt genau an diesen Prozessen an.

Muskeln wachsen nicht, weil ein Inhaltsstoff besonders vielversprechend klingt. Sie reagieren auf Widerstand. Knochen werden nicht belastbarer, weil ein Produkt ein überzeugendes Etikett trägt. Sie passen sich an Gewicht und Zugkräfte an. Darum müssen viele Erwartungen an Supplements scheitern. Sie können keinen Reiz ersetzen, den nur Training erzeugen kann.

Weshalb viele Frauen am falschen Hebel ziehen Die Ergebnisse bedeuten nicht, dass Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich überflüssig sind. Vitamin D kann bei einem Mangel wichtig sein. Proteine unterstützen den Muskelerhalt, und Kreatin wird zunehmend auch bei Frauen untersucht.

Die Analyse zeigt jedoch etwas anderes: Selbst eine höhere Proteinzufuhr oder zusätzliche Präparate verstärkten die Effekte des Krafttrainings in den untersuchten Studien nicht durchgängig. In mehreren Untersuchungen waren die Unterschiede zwischen Training mit und ohne zusätzliche Supplementierung gering oder gar nicht nachweisbar.

Das kann den entscheidenden Perspektivwechsel bringen: Weg von: "Welches Supplement brauche ich jetzt?" ,hin zu: "Wie oft fordere ich meine Muskeln tatsächlich heraus?"

Die Anti-Aging-Strategie, die nichts mit Supplementen zu tun hat Das Ermutigende an diesen Ergebnissen: Der wirksamste Hebel ist oft nicht der teuerste. Bereits 2 bis 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche können Prozesse beeinflussen, die viele Frauen während der Wechseljahre beschäftigen – von Kraftverlust über Veränderungen der Körperzusammensetzung bis hin zur langfristigen Knochengesundheit.

Der Körper bleibt erstaunlich anpassungsfähig. Auch dann, wenn du erst in der Lebensmitte mit Krafttraining beginnst. Stärke entsteht nicht aus Pulver. Sie entsteht aus Wiederholungen, Gewichten und dem Signal an deinen Körper, dass er weiterhin leistungsfähig bleiben soll.

FAQ: Krafttraining in den Wechseljahren Wie oft sollte ich in den Wechseljahren Krafttraining machen? Bereits 2-3 Krafttrainingseinheiten pro Woche können positive Effekte auf Muskelkraft und Körperzusammensetzung und Knochengesundheit haben. Kann Krafttraining die Knochendichte verbessern? Daten deuten darauf hin, dass regelmäßiges Widerstandstraining die Knochengesundheit unterstützen und dem altersbedingten Knochenabbau entgegenwirken kann. Sind Supplemente in den Wechseljahren überflüssig? Nein. Sie können sinnvoll sein, wenn ein Nährstoffmangel besteht. Die Forschung zeigt jedoch, dass sie Krafttraining nicht ersetzen und häufig keinen vergleichbar starken Effekt erzielen.