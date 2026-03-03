PMS im Frühling? Warum viele Frauen jetzt stärkere Symptome spüren

Der Frühling bringt längere Tage, mehr Licht und neue Energie. Eigentlich eine Zeit des Aufbruchs. Trotzdem berichten viele Frauen, dass sich PMS in dieser Jahreszeit stärker bemerkbar macht. Der weibliche Körper reagiert besonders sensibel auf Veränderungen, und davon bringt der Frühling einige mit sich.

Warum PMS im Frühling intensiver wirkt PMS, also das prämenstruelle Syndrom, beschreibt körperliche und psychische Beschwerden, die in den Tagen vor der Periode auftreten können. Dazu zählen unter anderem:

Unterleibsschmerzen

Brustspannen

Stimmungsschwankungen

Erschöpfung Die genauen Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt. Man geht jedoch davon aus, dass die Ursachen von PMS eng mit hormonellen Veränderungen im Zyklus zusammenhängen.

Mehr Licht verändert dein Hormongleichgewicht Mit den längeren Tagen bekommt dein Körper deutlich mehr Tageslicht. Das beeinflusst unter anderem die Ausschüttung von Melatonin und Serotonin. Während Melatonin den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert, spielt Serotonin eine wichtige Rolle für Stimmung und Wohlbefinden. Die Harvard Medical School beschreibt, wie Licht die Serotonin-Aktivität beeinflusst und damit auch emotionale Reaktionen verändern kann.

Schlafrhythmus aus dem Takt: Wenn die Tage länger werden Im Frühjahr geht die Sonne früher auf und später unter – das gewohnte Tag-Nacht-Muster gerät ins Wanken. Viele wachen früher auf oder haben abends Probleme, zur gewohnten Zeit müde zu werden, weil es länger hell bleibt.

Zusätzlich stellen alle die Uhren auf Sommerzeit um, was einer Mini-Zeitverschiebung entspricht. Schlafmangel und ein durcheinandergeratener Rhythmus können also die Hormonregulation beeinträchtigen und somit auch PMS-Symptome steigern.

Mehr Energie im Außen, mehr Druck im Innen Aktiver sein, fitter werden, mehr unternehmen. Der Frühling bringt Dynamik. Das kann motivieren, aber auch Stress erzeugen. Stresshormone wie Cortisol beeinflussen den Zyklus und können PMS-Beschwerden verstärken.

Eine Studie zeigt, dass Stress und PMS häufig zusammen auftreten und sich gegenseitig beeinflussen können. Wenn dein Körper ohnehin sensibler ist, fühlt sich diese Reizdichte schnell überwältigend an.

PMS-Schub im Frühjahr: Was ist normal – ab wann zum Arzt? Wenn sich PMS im Frühling stärker bemerkbar macht, ist das in den meisten Fällen völlig normal. Dein Körper reagiert auf neue Lichtverhältnisse, veränderte Schlafzeiten und mehr Reize im Alltag. Stärkere Symptome bedeuten nicht automatisch, dass etwas "nicht stimmt".

Ärztlichen Rat solltest du dir holen, wenn die Beschwerden sehr stark sind, sich plötzlich deutlich verändern oder deinen Alltag spürbar einschränken. Auch bei anhaltenden oder neu auftretenden Symptomen ist eine ärztliche Abklärung sinnvoll.

Für viele Frauen hilft es schon, im Frühling bewusster auf Schlaf, Pausen und den eigenen Rhythmus zu achten.

5 Tipps, die dir bei PMS helfen Es gibt eine Reihe von Gewohnheiten, die dir gerade im Frühjahr helfen können. Hier sind einige Tipps:

1. Licht bewusst nutzen Tageslicht am Morgen hilft deinem Körper, den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stabilisieren. Abends darfst du es ruhiger angehen lassen: Gedimmtes Licht und weniger Bildschirmzeit unterstützen das Abschalten. Dunkle dein Schlafzimmer gut ab, zum Beispiel mit Vorhängen, damit dich die frühe Morgensonne nicht schon um 5 Uhr weckt. Bildschirme vor dem Schlafengehen besser meiden, denn ihr blaues Licht bremst die Melatoninproduktion und erschwert das Einschlafen.

gettyimages/Maria Korneeva Deine Schlafqualität ist in dieser Zeit besonders wichtig. Wenn du vor dem Schlafengehen oft noch am Smartphone bist, versuche die Zeit zu reduzieren oder Anti-Blaulichtfilter zu benutzen.



2. Schlaf priorisieren Besonders in der Woche vor deiner Periode lohnt sich ein fester Rhythmus. Versuche, möglichst jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. 7–8 Stunden Schlaf geben deinem Körper die nötige Zeit, um hormonelle Schwankungen auszugleichen.

3. Bewegung an der frischen Luft So verlockend das Sofa auch ist: Regelmäßige Bewegung wirkt wie ein natürlicher PMS-Booster. Ein flotter Spaziergang im Tageslicht, eine entspannte Radtour oder eine Yoga-Session können Stimmungstiefs abmildern und Krämpfe lindern. Wichtig ist nicht die Intensität, sondern dass Bewegung dir guttut.

4. Magnesium und Vitamin B6 im Blick behalten Studien zeigen, dass der Magnesiumspiegel bei Frauen mit PMS häufig niedriger ist. Eine gute Versorgung, etwa über Nüsse, Vollkornprodukte oder Hülsenfrüchte, kann Krämpfe und Spannungsgefühle reduzieren. Vitamin B6 unterstützt das Nervensystem und kann Stimmungsschwankungen sowie depressive Verstimmungen vor der Periode abmildern.

Wenn du Nahrungsergänzungsmittel in Erwägung ziehst, gilt: nicht überdosieren. Hole dir vor allem bei bestehenden Erkrankungen oder wenn du regelmäßig Medikamente einnimmst, vorher ärztlichen Rat.

5. Achtsamkeit und Entspannung Untersuchungen haben herausgefunden, dass achtsamkeitsbasierte Ansätze PMS-Symptome lindern können. Ob Yoga, Meditation, progressive Muskelentspannung, Atemübungen, ein heißes Bad oder bewusst öfter nein sagen: Alles, was Stress reduziert, hilft deinem Körper, besser mit den hormonellen Veränderungen umzugehen.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu PMS im Frühling Warum fühlt sich PMS im Frühling oft stärker an? Im Frühling stellt sich dein Körper gleichzeitig auf mehr Licht, andere Schlafzeiten und mehr äußere Reize ein. Diese Veränderungen beeinflussen das hormonelle Gleichgewicht und können PMS-Symptome vorübergehend intensiver wirken lassen. Ist stärkeres PMS im Frühling ein Grund zur Sorge? In der Regel nicht. Leicht stärkere Symptome gelten als normale Reaktion auf saisonale Umstellungen. Ärztlichen Rat solltest du einholen, wenn die Beschwerden ungewöhnlich stark sind oder deinen Alltag deutlich einschränken. Was hilft gegen PMS-Beschwerden im Frühling? Ein fester Schlafrhythmus, Bewegung an der frischen Luft, Stressreduktion und eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Magnesium können PMS spürbar lindern. Oft helfen schon kleine Anpassungen im Alltag.