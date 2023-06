In diesem Artikel: Was genau ist eine Vitamininfusion?

Was kosten Vitamininfusionen?

Wie wirkt eine Vitamininfusion?

Können Infusionen wirklich leisten, was sie versprechen?

Wirken über das Blut aufgenommene Nährstoffe anders als über die Ernährung zugeführte?

Für wen sind Vitamininfusionen sinnvoll?

Was passiert, wenn ich gar keinen Mangel habe und eine Infusion legen lasse?

Gibt es Risiken, wenn man zu viele Vitamine im Blut hat?

Es klingt verführerisch: In der Mittagspause in einer Infusionsbar 30 Minuten lang hochdosierte Vitamine, Mineralien und Aminosäuren über einen Tropf intravenös dirket ins Blut leiten lassen, und das Immunsystem läuft zur Hochform auf, der Teint strahlt und der Hangover vom Vorabend ist überwunden. Soweit das Versprechen.

Doch funktioniert dieser intravenöse Powerbooster für die Gesundheit? Ist er notwendig? Und gibt es Risiken? Hier sind Antworten.

Was genau ist eine Vitamininfusion? "Eine Vitamininfusion enthält eine Kochsalzlösung, die je nach Wunsch oder Bedarf mit bestimmten wasserlöslichen Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren angereichert wird", erklärt die studierte Heilpraktikerin Daniela Laubinger, die in Hamburg eine Infusionsbar betreibt. Innerhalb von 20 bis 30 Minuten kann man den Cocktail in ihrer Infusionsbar direkt in die Blutbahn tropfen lassen. Sie und andere Anbieter preisen Infusionen z.B. zur Stärkung des Immunsystems, gegen Hangover oder für einen strahlenden Teint an.

Der Infusions-Trend, auch Drip (englisch: tropft) genannt, stammt aus den USA, wo sich Influencer und Promis schon länger am Vitamin-Tropf fotografieren und in den Sozialen Medien präsentieren.

Besser als die Nadel im Arm ist unser Ernährungsplan für ein starkes Immunsystem:

Dein Ernährungsplan Ernährungsplan Starke Abwehrkräfte in 4 Wochen Ernährungsplan

15 Rezepte für dein Immunsystem

Inklusive Nährwertangaben

17 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne 9,90 € nur 3,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Was kosten Vitamininfusionen? Der Kostenfaktor ist nicht unwichtig, denn: Vitamininfusionen, so sie nicht von einem Arzt verschrieben werden, musst du selbst bezahlen, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht. Und die liegen bei zwischen 100 und 300 Euro pro Infusion, je nach Anbieter und Inhaltsstoffen.

Seriöse Betreiber von Infusionsbars führen vor der ersten Infusion ein Anamnese-Gespräch mit ihren Klienten, um u.a. Allergien. Unverträglichkeiten, Nieren- und Leber-Status abzufragen. Meist wird dieses Gespräch einmalig ebenfalls berechnet (etwa 30 Euro).

Wie wirkt eine Vitamininfusion? Im Gegensatz zu Nahrungsmitteln, bei denen die Nahrung im Darm durch Enzyme aufgespalten und die Nährstoffe erst dann ins Blut aufgenommen werden, gelangen die Nährstoffe aus dem Infusionsbeutel direkt in die Blutbahn. Laubinger: "Auf diese Weise können sie schneller wirken und so als Booster eingesetzt werden, die sofort Kraft spenden und Erkältungs- und Müdigkeitssymptome lindern", erklärt Daniela Laubinger.

Zu Daniela Laubingers Klienten gehören größtenteils erschöpfte 25- bis 32-jährige Working Mums, junge Geschäftsmänner mit enormem Erfolgsdruck und Künstler, darunter Schauspieler:innen, die sich während Engagements keine Schwäche leisten können. Ihnen gemeinsam ist, dass sie zeitweise enorm unter Stress stehen, zu wenig schlafen und sich nicht ausreichend um eine gesunde Ernährung kümmern können.

Können Infusionen wirklich leisten, was sie versprechen? Medizinische Studien gibt es dazu nicht. "Es ist nicht wirklich untersucht, was Vitamininfusionen bei Gesunden bewirken, sie sind ein undurchsichtiges Geschäft", sagt Oecotrophologin Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), "Für gesunde Erwachsene, die sich normal ernähren, besteht normalerweise kein Bedarf an Nahrungsergänzungsmitteln und sie benötigen auch keine Vitamininfusionen." Der beste Weg zu einer vitaminreichen, ausgewogenen Ernährung ist unser professionelles Ernährungscoaching.

Etwas anders sieht es bei Risikogruppen aus: Veganer:innen zum Beispiel sollten Vitamin B12 ergänzen. Junge Frauen mit starker Periodenblutung haben oftmals einen Eisenmangel im Blut. "Doch sollte eine Unterversorgung bzw. ein Mangel besser vorab durch eine ärztliche Untersuchung abgeklärt und dann gezielt substituiert werden", rät Gahl.

Wie der Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach hält sie Vitamininfusionen für gesunde Menschen in Deutschland für überflüssig. "Laut Nationaler Verzehrstudie 2 sind wir in Deutschland gut mit sämtlichen Nährstoffen versorgt", so Buchautor Dr. Rubach (88 moderne Ernährungsmythen), "Allenfalls für die Nährstoffe Folsäure, Jod, Cacium und Eisen bei Frauen gilt es besonders auf eine ausreichende Zufuhr zu achten. Das gelingt allerdings ohne Probleme über eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährungsweise."

Wirken über das Blut aufgenommene Nährstoffe anders als über die Ernährung zugeführte? Das lässt sich so nicht bestätigen. "Wir wissen heute, dass in Lebensmitteln zahlreiche Substanzen vorkommen, die die Aufnahme und Wirkung von Vitaminen und Mineralstoffen gegenseitig begünstigen", erklärt Ernährungswissenschaftler Dr. Rubach, "Einen Nachweis, dass Infusionen in dieser Hinsicht und im Alltag besser wirken als schlichte Lebensmittel, gibt es nicht."

Für wen sind Vitamininfusionen sinnvoll? "Infusionen machen nur in akuten klinischen Mangelsituationen Sinn und dann auch nicht bei allen Vitaminen", sagt Dr. Rubach, "Sensible Zielgruppen wie Schwangere, ältere und vegan lebende Menschen oder auch Hochleistungssportler haben zwar spezielle Anforderungen, die aber keiner Infusion bedürfen. Gegebenenfalls könnten Hochleistungssportler noch in der Regenerationsphase davon profitieren. Allerdings scheiden sich da die Geister."

Normalerweise reichen gesunde Ernährung, Bewegung und ausreichend Schlaf völlig aus, um das Immunsystem fit und dein Energielevel hochzuhalten.

Was passiert, wenn ich gar keinen Mangel habe und eine Infusion legen lasse? In der Regel enthalten Vitamininfusionen nur wasserlösliche Vitamine, die bei einem Überangebot nicht im Körper gespeichert werden. "Im besten Fall scheidet man die überschüssigen Vitamine wieder über den Urin aus", sagt Dr. Rubach, "Dann ist das Geld im wahrsten Sinne die Toilette runtergespült worden."

Gibt es Risiken, wenn man zu viele Vitamine im Blut hat? Es kann zu Überdosierungen kommen. "Man weiß, dass zum Beispiel zu viele antioxidativ wirksame Vitamine wie Vitamin C oder Vitamin E in zu hoher Konzentration den gegenteiligen Effekt haben können", erklärt Dr. Rubach, "Sie wirken dann nicht mehr antioxidativ und entgiften den Körper von oxidativem Stress, sondern verursachen sogar mehr davon."

Zudem können die Nieren, die das Blut filtern und Schadstoffe mit dem Harn ableitet, durch ein Zuviel an Vitaminen überfordert werden, ebenso die Leber als Speicherorgan. Deshalb ist es wichtig, vor einer Infusion ärztlich sicherzustellen, dass beide Organe gesund und voll funktionsfähig sind. Oecotrophologin Antje Gahl rät, generell Nahrungsergänzungsmittel gezielt nur in Absprache mit einem Arzt bzw. einer Ärztin oder einer qualifizierten Ernährungsberatung einzunehmen.

Reichlich Vitamine und Mineralstoffe zu sich zu nehmen, hält nachweislich fit und stärkt das Immunsystem. Doch ohne im Blutbild nachgewiesene Mängel brauchst du keine teuren Vitamininfusionen, eine gesunde Ernährung mit viel Obst und Gemüse reicht dafür völlig aus und bewahrt dich vor möglichen gesundheitlichen Risiken durch eine Überdosierung.