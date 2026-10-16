Schläfst du wirklich besser, wenn du dir nachts den Mund zuklebst?

Schlaf-Hacks gibt es viele – von Melatonin-Pillen bis zu White Noise. Doch ein Trend sorgt aktuell für besonders viel Aufmerksamkeit: Mouth-Taping, also das Abkleben des Mundes über Nacht. Bekannt wurde die Methode vor allem über soziale Medien – und wird dort als einfacher Trick für besseren Schlaf oder mehr Wohlbefinden gefeiert.

Die Idee klingt zunächst irgendwie einleuchtend: Wer durch die Nase atmet, schläft besser – also einfach den Mund zukleben? Ganz so einfach ist es leider nicht. Denn zwischen Theorie, persönlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Evidenz liegt oft ein großer Unterschied.

Wie sinnvoll ist das Ganze also wirklich? Bevor du es ausprobierst und dich geknebelt ins Bett legst wie eine Geisel beim Banküberfall, lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Was kann Mouth-Taping tatsächlich leisten, wo liegen die Grenzen – und welche Risiken gibt es? Hier erfährst du, was da dran ist.

Hilft Mouth-Taping wirklich, besser zu schlafen? Die Grundidee hinter Mouth-Taping ist zunächst plausibel: Nasenatmung erfüllt wichtige Funktionen wie das Filtern, Erwärmen und Befeuchten der Luft und steht zudem mit einer stärkeren Aktivierung des parasympathischen Nervensystems in Verbindung, was Entspannung fördern kann. Dennoch lässt sich dieser Effekt nicht einfach auf das Zukleben des Mundes übertragen.

Für die bestätigte Wirkung von Mouth-Taping fehlen bislang wissenschaftliche Belege, vor allem kontrollierte Studien, die eine klare Verbesserung der Schlafqualität zeigen. Schlafmediziner wie Raj Dasgupta und Shannon Sullivan raten daher zur Zurückhaltung: "Wenn jemand seinen Mund zukleben muss, um durch die Nase zu atmen, sagt das eigentlich nur, dass etwas nicht in Ordnung ist und untersucht werden sollte", so Dasgupta. Tatsächlich steckt hinter nächtlicher Mundatmung oft eine Ursache wie eine obstruktive Schlafapnoe oder eine chronische Einschränkung der Atemwege.

Verbessert es die sportliche Leistung? Auch im Sport wird Mouth-Taping diskutiert, meist mit Verweis auf die Vorteile der Nasenatmung. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Nasenatmung bei niedriger Intensität die Atemökonomie verbessern und zu einer ruhigeren Atmung beitragen kann. Diese Effekte beziehen sich jedoch auf Atemtraining allgemein und nicht speziell auf das Abkleben des Mundes.

Für Mouth-Taping als leistungssteigernde Methode fehlen ebenfalls wissenschaftliche Belege. In der Praxis wird es nur sehr gezielt eingesetzt, und wenn, dann nur bei niedriger Belastung. Bei intensivem Training ist der Körper hingegen auf eine flexible Atmung angewiesen, bei der die Mundatmung eine wichtige Rolle spielt, um den erhöhten Sauerstoffbedarf zu decken. Dann kann Mouth-Taping die Leistungsfähigkeit sogar einschränken.

Ist Mouth-Taping gut für die Mundgesundheit? Hier gibt es zumindest eine nachvollziehbare Grundlage für die Argumentation. Denn chronische Mundatmung wird mit trockener Mundschleimhaut, Zahnfleischerkrankungen und erhöhtem Kariesrisiko in Verbindung gebracht, da der Speichel eine wichtige Schutzfunktion im Mundraum erfüllt. Wird diese durch Trockenheit eingeschränkt, können sich Bakterien leichter vermehren.

So betrachtet kann es also durchaus sinnvoll sein, die Nasenatmung zu fördern. Allerdings bleibt auch hier entscheidend, dass Mouth-Taping nur das Symptom behandelt. Geht die Mundatmung auf eine zugrunde liegende Problematik wie z. B. eine verstopfte Nase zurück, ist ein Pflaster keine Lösung.

Ist der Trend schräg, aber harmlos – oder gefährlich? So harmlos, wie es oft dargestellt wird, ist Mouth-Taping nicht. Das bewusste Verschließen eines Atemwegs kann immer Risiken bergen, besonders bei Menschen mit bestehenden gesundheitlichen Problemen wie Schlafapnoe, COPD, Sinusitis oder allergischen Beschwerden. Hinzu kommt, dass viele Menschen im Liegen generell schlechter durch die Nase atmen können – ein Faktor, der in den Feeds oft ausgeblendet wird. Da wird aus gesunder Nasenatmung schnell Atemnot.

Daher gilt: Die Vorteile der Nasenatmung sind gut belegt, die Wirksamkeit von Mouth-Taping hingegen nicht. Und nur weil ein Trend viral geht, heißt das nicht, dass er medizinisch sinnvoll ist. Wer chronisch durch den Mund atmet, sollte die Ursache ärztlich abklären lassen, statt das Problem einfach zu überkleben.

Warum Nasenatmung so sinnvoll ist Nasenatmung bringt viele Vorteile, daher ist es verständlich, warum sie ein zentrales (wenn auch oft missverstandenes) Verkaufsargument für Mouth-Taping ist. Dr. Dasgupta nennt die 3 wichtigsten Vorteile.

Filterfunktion In der Nase sitzen feine haarähnliche Strukturen (Zilien), die Partikel wie Staub, Pollen und Keime aus der eingeatmeten Luft herausfiltern. Befeuchtung der Atemluft Die eingeatmete Luft wird in der Nase angefeuchtet und angewärmt, bevor sie in die Lunge gelangt. Das schützt die Atemwege vor Reizung durch trockene Luft. Senkung des Blutdrucks Bei der Nasenatmung wird Stickstoffmonoxid gebildet, welches die Blutgefäße erweitern kann. Dieser Effekt steht mit einer möglichen Senkung des Blutdrucks in Verbindung.