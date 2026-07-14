Untenrum glücklich mit OMNi-BiOTiC® WOMAN

Echtes Wohlbefinden fängt oft bei Dingen an, über die fast niemand gerne spricht. Zum Beispiel mit einer ausbalancierten Vaginalflora. Die Vaginalflora wird vor allem von unterschiedlichen nützlichen Laktobazillen (Milchsäurebakterien) gebildet. Diese sorgen für einen sauren pH-Wert, der das Wachstum vieler unerwünschter Keime und Pilze hemmen kann. Oder anders gesagt: Eine stabile Vaginalflora bildet eine wichtige Barriere gegen fremde Keime.

Sommerzeit Harnwegsinfektionszeit im Fokus Doch das natürliche Gleichgewicht der Scheidenflora kann auch mal aus der Balance geraten. Etwa durch die Einnahme von Antibiotika, durch hormonelle Veränderungen oder auch im Sommer. Da treten bei Frauen zum Beispiel Harnwegsprobleme häufiger auf, weil gleich mehrere Faktoren zusammenkommen, die einen Einfluss auf die Vaginalflora haben können.

Hitze, Schwitzen und feuchte Badekleidung schaffen ideale Bedingungen für fiese Keime. Baden kann die Schutzflora der Vagina zusätzlich beeinflussen. Hinzu kommt, dass viele Menschen bei Hitze zu wenig trinken, wodurch die Harnwege schlechter „durchgespült“ werden. Die wichtigen Bakterien in der Scheide verändern sich dann in ihrer Anzahl und Vielfalt. Die Folge: Keime und Pilze können sich leicht vermehren und es entsteht ein mikrobielles Ungleichgewicht.

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OMNi-BiOTiC® WOMAN: Gut durch den Sommer Was nicht alle Frauen wissen: Hygiene allein ist oft nicht genug, um die Scheidenflora in Balance zu halten. Aber wir können von innen etwas für unsere Vaginalflora tun. Das Nahrungsergänzungsmittel wurde extra für die Bedürfnisse der Frau entwickelt. Es enthält speziell ausgewählte Laktobazillen, die die natürliche Schutzflora im Intimbereich ergänzen können und alle natürlich im menschlichen Körper vorkommen. In einer Monatspackung (28 Stück) sind insgesamt 140 Milliarden lebens- und vermehrungsfähige Bakterien enthalten. Wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen dafür, dass die gezielte Kombination mehrerer Bakterienstämme bei vielen Anwendungsbereichen einem Einzelstamm gegenüber überlegen ist.

Einfach aufreißen, einrühren und trinken! OMNi-BiOTiC® WOMAN ist ein Pulver, das einfach in ein Glas Wasser eingerührt und dann getrunken wird. Diese hygienische orale Einnahme ist gerade im Sommer besonders praktisch. Einfach aufreißen, einrühren und trinken! Die Pulverform hat sich bewährt, weil die gefriergetrockneten Bakterien in einer neutralen Flüssigkeit wiederbelebt werden und dort durch Aufnahme von Nahrung gestärkt werden, bevor sie die Passage durch den Magen mit Magensäure überstehen müssen. Die verwendeten humanen Bakterienstämme weisen bereits genetisch eine Resistenz gegenüber der Magensäure auf – das garantiert ein unbeschadetes Ankommen der Bakterien im Darm. Die spezielle, im Pulver enthaltene Matrix aus Enzymen und Mineralstoffen unterstützt die Lebensfähigkeit und Aktivität der Bakterien um ein Vielfaches.

PR Aufreißen, einrühren, trinken: Die Anwendung ist einfach praktisch