Warum sich Hitze je nach Zyklus plötzlich anders anfühlt

Es gibt Tage, an denen sich Sommer einfach angenehm warm anfühlt. Und dann gibt es diese Tage, an denen schon der Weg zum Supermarkt Kraft kostet – als würde dein Körper plötzlich gegen die Hitze ankämpfen. Hinter dem vermeintlichen Zufall steckt System. Denn nicht nur die Außentemperatur entscheidet darüber, wie heiß sich ein Sommertag für dich anfühlt.

Kurz vor der Periode läuft dein Körper oft schon auf Hochtouren Nach dem Eisprung steigt das Hormon Progesteron an. Dadurch erhöht sich auch deine Körpertemperatur leicht. Kommt dann Sommerhitze dazu, startet dein Körper nicht mehr bei 0, sondern bereits mit einem kleinen Temperaturvorsprung.

Sein Kühlsystem muss dadurch früher anspringen. Kommen warme Nächte, stickige Luft oder Sport dazu, muss er stärker arbeiten, um sich herunterzukühlen. Das kostet zusätzliche Energie.

Die meisten bringen dieses Gefühl gar nicht mit ihrem Zyklus in Verbindung. Stattdessen denken sie einfach: Heute bin ich einfach platt. Dahinter kann aber die zusätzliche Belastung durch die Thermoregulation stecken.

Hitze bedeutet für den Körper permanente Regulation An heißen Tagen läuft deine körpereigene Klimaanlage auf Hochtouren. Liegt die Ausgangstemperatur bereits etwas höher, muss dieses Kühlsystem unter Umständen früher arbeiten.

Eine Veröffentlichung in Neuroscience & Biobehavioral Reviews (2024) beschreibt messbare Unterschiede der Thermoregulation über den Zyklus hinweg. Eine weitere Analyse aus 2025 kommt zu ähnlichen Ergebnissen: Vor allem unter körperlicher Belastung zeigen sich leichte Veränderungen beim Wärmeempfinden, der Ermüdung und der Belastbarkeit.

Wichtig dabei: Die Unterschiede gelten bislang eher als subtil. Der Zyklus macht Hitze nicht automatisch problematisch. Er kann aber beeinflussen, wie belastend sie sich anfühlt.

Besonders beim Training wird der Unterschied oft spürbar Beim Training kommt eine zweite Wärmequelle dazu: dein Körper selbst. Jeder Lauf, jede Kniebeuge und jede Radtour produzieren zusätzliche Wärme, die wieder abgegeben werden muss. Deshalb werden die Unterschiede beim Training oft erst richtig spürbar.

Studien zeigen Hinweise darauf, dass Frauen in der 2. Zyklushälfte bei Hitze häufiger Folgendes berichten:

Höhere wahrgenommene Anstrengung

Schnellere Erschöpfung

Schlechteren Schlaf in warmen Nächten Dazu kommt: Schlafmangel und Hitze verstärken sich gegenseitig. Wenn dein Körper nachts schlechter herunterkühlt, kann sich das direkt auf Regeneration, Stimmung und Energie auswirken.

Entscheidend ist nicht Härte, sondern Anpassung Natürlich steckt nicht hinter jeder schlechten Sommernacht der Zyklus. Trotzdem beeinflussen hormonelle Veränderungen mehr als nur die Periode: Unter anderem auch Temperaturregulation und Belastungsempfinden.

Vielleicht braucht dein Körper an besonders heißen Tagen deshalb keine zusätzliche Härte, sondern etwas mehr Anpassung: mehr Flüssigkeit, Schatten, Ruhe oder Schlaf. Nicht, weil du schwächer bist, sondern weil dein Körper bereits mehr leisten muss.

FAQ: Häufige Fragen zu Hitze und Zyklus Warum fühle ich mich kurz vor der Periode schneller erschöpft? In der zweiten Zyklushälfte steigt die Körpertemperatur leicht an. Bei Hitze muss dein Körper dadurch stärker regulieren, was zusätzliche Energie kosten kann. Beeinflusst der Zyklus sportliche Leistung bei Hitze? Studien zeigen leichte Unterschiede beim Wärmeempfinden und der Belastbarkeit, besonders unter intensiver körperlicher Belastung. Warum schlafe ich bei Hitze manchmal schlechter? Für guten Schlaf muss die Körpertemperatur nachts absinken. Hohe Außentemperaturen und hormonelle Veränderungen können diesen Prozess erschweren.