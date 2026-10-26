Warum sich jetzt immer mehr Frauen zum Spazierengehen verabreden

Noch vor Kurzem verabredete man sich zum Kaffee, Absacker oder Sportkurs. Heute heißt die neue Lieblingsverabredung vieler Frauen: Spaziergang. Über Social Media verabreden sich inzwischen Tausende Menschen regelmäßig zu gemeinsamen Runden durch Parks, Wälder oder Innenstädte.

Was zunächst vielleicht wie ein kurzlebiger Tiktok-Trend wirkt, ist in Wahrheit Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels. Der Spaziergang erlebt eine Renaissance – als Freizeitbeschäftigung, als Gesundheitsroutine und vor allem als soziale Begegnung.

Spazierengehen ist soziale Bewegung im Wortsinn Besonders in Großstädten entstehen immer mehr organisierte Spaziergruppen. Manche richten sich gezielt an Frauen, andere an Neuankömmlinge einer Stadt oder Menschen, die neue Freundschaften schließen möchten. Das Konzept ist bewusst niedrigschwellig: Es gibt keine Mitgliedschaft, keinen Leistungsdruck und keine sportlichen Voraussetzungen. Wer mitlaufen möchte, zieht bequeme Schuhe an und kommt einfach vorbei.

Der Erfolg dieser Bewegung ist wenig überraschend. Während sich viele Freizeitaktivitäten zunehmend um Konsum drehen, bietet der Spaziergang genau das Gegenteil. Er kostet nichts, benötigt keine Ausrüstung und verbindet Bewegung mit echter Zeit füreinander. Gerade nach Jahren von Homeoffice und digitaler Kommunikation wächst bei vielen Menschen der Wunsch nach persönlichen Begegnungen. Der Spazierklub wird so zum Gegenentwurf einer immer schnelleren und digitaleren Welt.

Warum Gespräche sich beim Gehen anders anfühlen Dass Spaziergänge Menschen einander näherbringen, ist nicht mehr nur ein subjektives Gefühl. Psychologen sehen mehrere Gründe dafür. Anders als bei einem Treffen im Café sitzen sich Gesprächspartner nicht direkt gegenüber. Der Blick richtet sich nach vorn, Gesprächspausen wirken weniger unangenehm, und beide bewegen sich im gleichen Rhythmus. Dadurch entsteht eine entspanntere Gesprächssituation, in der persönliche Themen häufig leichter angesprochen werden.

Hinzu kommt ein weiterer Effekt: Gemeinsame Bewegung fördert das Gefühl sozialer Verbundenheit. Forscher vermuten, dass synchronisierte Bewegungen – also gemeinsam gehen, laufen oder tanzen – das Gemeinschaftsgefühl stärken und Vertrauen fördern können. Genau deshalb berichten viele Teilnehmerinnen von Spazierklubs, dass Gespräche überraschend schnell tiefgründig werden und aus lockeren Bekanntschaften oft echte Freundschaften entstehen.

Dieser soziale Aspekt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Studien zeigen, dass Einsamkeit mittlerweile als eigenständiger Gesundheitsrisikofaktor gilt. Chronische soziale Isolation wird unter anderem mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und einer verkürzten Lebenserwartung in Verbindung gebracht. Spazierklubs treffen deshalb einen Nerv: Sie verbinden Bewegung mit sozialem Austausch und adressieren damit gleich 2 Faktoren, die maßgeblich zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen.

Ein unterschätzter Benefit für die Gesundheit So angenehm sich ein Spaziergang anfühlt – gesundheitlich wird seine Wirkung noch immer unterschätzt. Dabei zeigen zahlreiche Studien der vergangenen Jahrzehnte, dass regelmäßige Spaziergänge das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken, den Stoffwechsel verbessern, das Gehirn schützen und die psychische Gesundheit stärken können. Besonders bemerkenswert ist, dass bereits moderate Bewegung deutliche Effekte zeigt. Während viele Menschen glauben, nur intensiver Sport bringe gesundheitliche Vorteile, zeigt die Forschung ein anderes Bild: Schon regelmäßiges zügiges Gehen kann das Erkrankungsrisiko deutlich reduzieren.

Gut für Herz und Kreislauf Das Herz profitiert besonders. Beim Gehen steigt die Herzfrequenz moderat an, die Durchblutung verbessert sich, und die Blutgefäße bleiben elastisch. Gleichzeitig sinkt langfristig der Blutdruck, und auch die Blutfettwerte entwickeln sich oft positiv. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt Erwachsenen mindestens 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche – also beispielsweise 30 Minuten zügiges Gehen an 5 Tagen. Bereits dieses Maß reicht aus, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Typ-2-Diabetes deutlich zu senken. Wie groß der Effekt tatsächlich sein kann, zeigt eine japanische Langzeitstudie mit mehr als 41 000 Erwachsenen. Die Teilnehmenden wurden über 11 Jahre begleitet. Menschen, die täglich 1 Stunde spazieren gingen, wiesen ein signifikant geringeres Sterberisiko auf als jene, die nur 30 Minuten täglich zu Fuß unterwegs waren.

Der tägliche Walk ist Medizin fürs Gehirn Nicht nur Herz und Muskeln profitieren vom Gehen – auch das Gehirn reagiert positiv. Beim Gehen wird die Durchblutung des Gehirns verbessert. Gleichzeitig steigt die Produktion des Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), eines Wachstumsfaktors, der die Bildung neuer Nervenzellen unterstützt und bestehende Verbindungen zwischen Nervenzellen stärkt. BDNF gilt als einer der wichtigsten biologischen Mechanismen, der über die Bewegung Gedächtnis und Lernfähigkeit verbessert. Mehrere Studien deuten darauf hin, dass regelmäßiges Gehen das Risiko für kognitive Einschränkungen und Demenz senken kann.

Weniger Stress, bessere Stimmung dank Spaziergang Auch auf die Psyche wirkt sich Spazierengehen nachweislich positiv aus. Schon nach kurzer Zeit sinkt die Konzentration des Stresshormons Cortisol. Gleichzeitig werden Endorphine ausgeschüttet, die die Stimmung verbessern. Untersuchungen zeigen zudem, dass regelmäßige Spaziergänge Symptome von Angststörungen und Depressionen lindern können. Bewegung ersetzt zwar keine therapeutische Behandlung, kann sie aber wirkungsvoll ergänzen.

Der neueste Spazier-Trend: Japanese Walking Während Spazierklubs vor allem das Gemeinschaftserlebnis in den Mittelpunkt stellen, entwickelt sich parallel bereits der nächste Trend: das Japanese Walking. Die Methode wurde von japanischen Wissenschaftlern entwickelt und basiert auf einem einfachen Intervallprinzip. Statt kontinuierlich im gleichen Tempo zu gehen, wechseln sich 3 Minuten zügiges Gehen mit 3 Minuten lockerem Gehen ab. Dieser Rhythmus wird 5-mal wiederholt.

Studien zeigen, dass diese Form des Intervallgehens die Herz-Kreislauf-Fitness, den Blutdruck und die Beinmuskulatur stärker verbessern kann als gleichmäßiges Spazierengehen. Gleichzeitig bleibt die Belastung deutlich geringer als beim Joggen. Dadurch eignet sich Japanese Walking sowohl für Einsteigerinnen als auch für ältere Menschen oder Personen, die gelenkschonend trainieren möchten. Das Beste daran: Die Methode lässt sich super in einen Spazierklub integrieren. Während der schnellen Gehphasen wird gemeinsam das Tempo erhöht, in den lockeren Abschnitten bleibt Zeit für Gespräche.