7 Stimmungsaufheller gegen den Herbstblues

Kaum werden die Tage kürzer, fällt auch deine Stimmung in den Energiesparmodus? Damit bist du nicht allein. Weniger Tageslicht, nasskaltes Wetter und mehr Zeit in geschlossenen Räumen können dazu führen, dass du dich im Herbst müder, lustloser oder niedergeschlagen fühlst.

Du musst deinen Alltag jetzt aber nicht komplett umkrempeln. Schon kleine Veränderungen können dir helfen, aktiv zu bleiben und die dunkle Jahreszeit angenehmer zu gestalten. Entscheidend ist, dass du dir regelmäßig Licht, Bewegung und Dinge gönnst, die dir wirklich guttun.

Warum macht der Herbst müde und antriebslos? Dass du dich mit fortschreitendem Herbst häufiger müde oder niedergeschlagen fühlst, ist kein Zufall: Saisonale Stimmungsschwankungen sind wissenschaftlich untersucht. Eine wichtige Rolle spielt der zunehmende Lichtmangel. Weniger Tageslicht beeinflusst deine innere Uhr und kann den Schlaf-Wach-Rhythmus verändern. Unter anderem kann der Körper länger das Schlafhormon Melatonin ausschütten, sodass du dich tagsüber schläfriger und antriebsloser fühlst. Auch der Serotoninhaushalt und die sinkende Vitamin-D-Bildung können mit saisonalen Veränderungen zusammenhängen.

Ein leichter Herbstblues ist jedoch nicht dasselbe wie eine 'saisonal abhängige Depression', kurz SAD. Während ein vorübergehendes Stimmungstief häufig mit dem Alltag vereinbar bleibt, verursacht eine SAD stärkere und länger anhaltende Beschwerden. Mehr Tageslicht, Bewegung und eine feste Tagesstruktur können bei einem leichten Herbstblues helfen.

Infobox: Herbstblues oder saisonale Depression?Gelegentliche Müdigkeit, weniger Energie und schlechte Laune können auf einen Herbstblues hindeuten. Halten Niedergeschlagenheit, Interessenverlust oder Antriebslosigkeit mindestens zwei Wochen an oder schränken sie deinen Alltag deutlich ein, solltest du ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe suchen. In einer akuten psychischen Krise bekommst du rund um die Uhr Unterstützung über die Telefonseelsorge unter 0800 1110111, 0800 1110222 oder 116 123. In dringenden Notfällen wählst du die 112.

7 einfache Tipps gegen den Herbstblues Du brauchst kein aufwendiges Anti-Herbst-Programm. Die folgenden Strategien lassen sich mit wenig Aufwand in deinen Alltag integrieren und können dir dabei helfen, wieder mehr Energie und Struktur zu gewinnen.

1. Nutze jeden Tag möglichst viel Tageslicht Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, und die Sonne bekommst du kaum noch zu Gesicht. Das schlägt ordentlich aufs Gemüt, wie auch Studien zeigen. Denn nur mit ausreichend Tageslicht kann der Körper Vitamin D produzieren.

Verbringe deshalb möglichst jeden Tag Zeit im Freien – auch dann, wenn der Himmel bewölkt ist. Ein Spaziergang in der Mittagspause lässt sich oft leichter umsetzen als eine lange Tour am Wochenende. Schon bei 30 Minuten im Freien produziert der Körper verstärkt Vitamin D, das die Produktion des Glückshormons Serotonin fördert.

Als einfache Routine kannst du deinen Morgenkaffee am offenen Fenster trinken, einen Teil des Arbeitswegs zu Fuß gehen oder nach dem Mittagessen eine kurze Runde drehen. Auch zehn bis 20 Minuten sind besser als gar keine Zeit draußen.

Bei ausgeprägten saisonalen Beschwerden kann eine Tageslichtlampe als Ergänzung sinnvoll sein. Häufig werden dafür Lampen mit einer Lichtstärke von 10.000 Lux verwendet. Halte dich an die Gebrauchsanweisung und kläre die Anwendung bei Augenkrankheiten, bestimmten Medikamenten oder einer bipolaren Erkrankung vorher ärztlich ab.

Auch Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D können in den Wintermonaten sinnvoll sein: Es gibt Vitamin D frei verkäuflich als Tabletten und Tropfen. Ob eine Einnahme notwendig ist, sollte insbesondere bei hoch dosierten Produkten medizinisch geklärt werden.

2. Nutze den Herbst für einen kleinen Neustart Warum mit Vorsätzen bis Silvester warten? Der Herbst ist der perfekte Zeitpunkt, um den Reset-Button zu drücken. Ob 01.01. oder 01.10. ist doch egal – sieh den Herbstbeginn als Neuanfang. Veränderungen, die du bis zum neuen Jahr aufschiebst, kannst du genauso gut an jedem x-beliebigen Tag im Jahr angehen.

Mach dir eine Liste, was du verändern willst und geh diese Punkte Schritt für Schritt an. Meistens geht es doch gar nicht um einen bestimmten Zeitpunkt, eher bremsen dich Gedanken wie "Das schaffe ich eh nicht". Hast du diese einmal abgelegt und deine Pläne nicht mehr selbst mit Ausreden sabotiert, steht deinem Erfolg nichts mehr im Weg.

Schmiede auch ruhig mal große Pläne – Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude, und die wird den Herbstblues schon vertreiben. Was wolltest du schon immer mal machen, hattest dafür aber bisher keine Zeit oder den Mut? Schreib deine Ziele auf und überlege, wie du sie erreichen kannst. Ob eine große Reise oder Bungeejumping – oft hilft es bereits, Träume auf Papier zu bringen.

3. Bleibe mit kurzen Einheiten in Bewegung Jedes Jahr, wenn der Herbst anfängt, werden viele Menschen ein bisschen melancholisch und lustlos – vor allem was sportliche Ziele betrifft. Dabei ist der Herbst die perfekte Jahreszeit, um sportlich durchzustarten.

Die Temperaturen sind optimal für Ausdauersport im Freien, das sagen sogar Studien. Gerade beim Laufen gilt: Kühlere Luft macht schnell, kein Vergleich zu den teils erstickenden Temperaturen im Sommer. Wenn du jetzt dranbleibst, belohnt dich im nächsten Frühjahr mit der Form deines Lebens und legt die Grundlage für einen fitten Start in die nächste Saison.

Wer lieber im Studio oder zuhause an der Fitness arbeitet, setzt mit einer neuen Fitness-Challenge den richtigen Reiz, um auch an trüben Tagen motiviert zu bleiben. Oder schaff dir eine Fitness-Watch an, um dich täglich aufs neue zu motivieren.

4. Mach es dir ohne schlechtes Gewissen gemütlich Statt dich über Regen, Kälte und den grauen Himmel zu ärgern, richte deinen Blick bewusst auf die schönen Seiten des Herbstes. Eine heiße Tasse Kakao schmeckt jetzt schließlich besonders gut. Die gemütliche Jahreszeit beginnt – und das darfst du ohne schlechtes Gewissen auskosten.

Der Herbst hat viel mehr zu bieten, als du im ersten Moment denkst: Ein Spaziergang durch den bunten Blätterregen, Serien-, Filme- und Spiele-Abende mit Freunden. Oder du zündest dir eine Kerze an, schlüpfst in mollige, beheizbare Hausschuhe und liest den neuesten Bestseller. Auf den Wochenmärkten ist die Auswahl an saisonalem Gemüse jetzt besonders bunt und auch ein Sauna-Tag oder ein heißes Bad mit entspannenden Badezusätzen sind nach einem matschigen Herbstspaziergang an der frischen Luft noch viel schöner.

5. Suche dir ein Hobby, auf das du dich freust Ein Hobby gibt deiner Woche Struktur und lenkt den Fokus weg vom grauen Wetter. Das kann eine neue Sprache (z.B. mit Babbel), ein kreatives Projekt oder eine sportliche Aktivität wie Bouldern, Tanzen oder Yoga sein.

Wähle möglichst etwas, das dich interessiert und nicht nur einen weiteren Punkt auf deiner Aufgabenliste darstellt. Besonders hilfreich kann eine Aktivität mit festen Terminen sein. So musst du dich nicht jedes Mal neu motivieren und hast gleichzeitig regelmäßigen Kontakt zu anderen Menschen.

Der Einstieg muss nicht groß sein. Probiere zunächst eine Schnupperstunde aus oder reserviere dir einmal pro Woche 20 Minuten für dein neues Hobby.

6. Erledige eine kleine aufgeschobene Aufgabe Unerledigte Aufgaben können im Hintergrund belasten. Statt dir einen kompletten Herbst-Hausputz vorzunehmen, startest du mit einer überschaubaren Sache: Sortiere eine Schublade, räume deinen Schreibtisch auf oder packe die Sommerkleidung weg.

Stelle dir dafür einen Timer auf zehn oder 15 Minuten. Danach darfst du aufhören. Oft fällt der Anfang schwerer als die eigentliche Aufgabe – und ein sichtbares Ergebnis kann unmittelbar für ein kleines Erfolgserlebnis sorgen.

Achte jedoch darauf, Erschöpfung nicht mit einer immer längeren To-do-Liste zu bekämpfen. Manchmal ist eine Pause sinnvoller als das nächste Projekt.

7. Stelle dir eine Gute-Laune-Playlist zusammen Musik hat einen großen Einfluss auf die Stimmung. Der richtige Song im richtigen Moment kann schon dafür sorgen, dass du tanzend aus dem Bett springst. Forscher fanden zudem heraus, dass Musik den Stresspegel deutlich senkt und sogar die Muskulatur entspannt.

Allerdings solltest du nicht den ganzen Tag dieselbe Musikrichtung (und vor allem keine melancholischen Heartbreak-Songs) hören. Um nicht wochenlang deine 3 Lieblingssongs in Dauerschleife durchzunudeln, erstelle für jede Alltagssituation eine Playlist, die dich durch den Tag tanzen lässt: Morgens zum Aufwachen leichter Indierock, zum Sport elektronische Musik, die den perfekten Takt vorgibt, und am Abend leichte Musik zum Entspannen.

So werden die Tipps wirklich zur Gewohnheit Versuche nicht, alle sieben Strategien gleichzeitig umzusetzen. Das erzeugt schnell zusätzlichen Druck. Wähle zunächst eine Veränderung, die dir besonders leicht erscheint, und verbinde sie mit einer bestehenden Routine.

Gehe beispielsweise direkt nach dem Mittagessen zehn Minuten nach draußen oder schalte morgens beim Zähneputzen deine Lieblingsplaylist ein. Sobald die erste Gewohnheit zuverlässig funktioniert, kannst du eine weitere ergänzen.

Ein einfacher Wochenplan kann ebenfalls helfen:

Montag: zehn Minuten in der Mittagspause spazieren

zehn Minuten in der Mittagspause spazieren Mittwoch: eine Freundin anrufen oder treffen

eine Freundin anrufen oder treffen Freitag: kurzes Workout oder Tanzpause

kurzes Workout oder Tanzpause Sonntag: etwas Schönes für die kommende Woche planen Dabei geht es nicht um Perfektion. Auch kleine Aktivitäten zählen – besonders an Tagen, an denen du dich antriebslos fühlst.

FAQ: Häufige Fragen zum Herbstblues Wie lange dauert ein Herbstblues? Ein leichtes saisonales Stimmungstief kann phasenweise auftreten und sich wieder bessern, sobald du mehr Licht, Bewegung und Struktur in deinen Alltag bringst. Halten die Beschwerden mindestens zwei Wochen an, kehren sie jedes Jahr stark zurück oder schränken sie dich deutlich ein, ist eine professionelle Abklärung sinnvoll. Sind Frauen häufiger von saisonalen Depressionen betroffen? Saisonale Depressionen werden bei Frauen häufiger diagnostiziert als bei Männern. Warum das so ist, lässt sich nicht auf einen einzelnen Faktor zurückführen. Vermutlich spielen biologische, psychische und soziale Einflüsse zusammen. Welche Tageszeit eignet sich für eine Tageslichtlampe? Lichttherapie wird häufig morgens angewendet, da sie den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflussen kann. Dauer und Abstand hängen vom Gerät und dessen Lichtstärke ab. Beachte deshalb die Herstellerangaben und besprich die Anwendung bei Vorerkrankungen mit einer Ärztin oder einem Arzt. Kann eine bestimmte Ernährung gegen den Herbstblues helfen? Ein einzelnes Lebensmittel kann ein saisonales Stimmungstief nicht beseitigen. Regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten können aber dazu beitragen, deinen Körper zuverlässig mit Energie und Nährstoffen zu versorgen. Setze auf Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Proteinquellen und ausreichend Flüssigkeit. Sollte ich mich trotz fehlender Motivation mit anderen treffen? Soziale Kontakte können das Wohlbefinden unterstützen. Du musst dich jedoch nicht zu großen Veranstaltungen zwingen. Ein Spaziergang zu zweit, ein kurzes Telefonat oder gemeinsames Kochen kann bereits guttun und fühlt sich häufig weniger anstrengend an. Wann sollte ich professionelle Hilfe suchen? Hole dir Unterstützung, wenn deine Stimmung über mindestens zwei Wochen deutlich gedrückt ist, du das Interesse an gewohnten Aktivitäten verlierst oder Alltag, Arbeit und Beziehungen darunter leiden. Auch starke Schlafprobleme, Hoffnungslosigkeit und sozialer Rückzug sollten ernst genommen werden.