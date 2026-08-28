3 Tage oder 3 Wochen Urlaub? Was für deine Erholung zählt

Vor Kurzem noch lagst du am Strand, bist durch die Berge gewandert oder hast einen Kaffee in der Sonne getrunken. Eigentlich müsste sich jetzt alles leichter anfühlen.

Trotzdem landen viele Frauen nach dem Urlaub erstaunlich schnell wieder im alten Stressmodus. Warum die Erholung manchmal schneller verschwindet als die Bräune, haben Forscher:innen jetzt genauer untersucht.

Dein Gehirn macht nicht automatisch Urlaub Wie erholsam ein Urlaub ist, entscheidet sich nicht allein an der Zahl der freien Tage. Das zeigt eine Meta-Analyse von Ryan S. Grant et al., erschienen im Journal of Applied Psychology (2025), die 32 Studien mit mehr als 20.000 Teilnehmer:innen ausgewertet hat.

Die gute Nachricht: Urlaub wirkt offenbar stärker und länger, als ältere Untersuchungen vermuten ließen. Wie groß der Effekt ausfällt, hängt allerdings nicht allein davon ab, wie viele Tage du frei hast. Auch die Urlaubsdauer spielte eine Rolle – besonders interessant waren jedoch die Erfahrungen während der Auszeit.

Vor allem psychologische Distanz zur Arbeit und körperliche Aktivität waren mit einem höheren Wohlbefinden während und nach dem Urlaub verbunden. Urlaub bedeutet für dein Gehirn eben nicht automatisch Feierabend: Erst, wenn auch die Gedanken an Mails, Deadlines und offene To-dos leiser werden, bekommt Erholung wirklich Raum.

Warum der Urlaub im Kopf beginnt Viele erkennen sich hier wieder: Der Laptop bleibt zu Hause, aber die Gedanken rund um die To-dos reisen mit. Noch schnell eine E-Mail beantworten, kurz in den Kalender schauen, prüfen, ob im Team alles läuft – genau hier beginnt das Problem.

Die Analyse zeigt, dass psychologische Distanz zur Arbeit besonders günstig mit dem Wohlbefinden während und nach dem Urlaub zusammenhing. Räumliche Distanz allein reicht dafür offenbar nicht. Du kannst 1000 Kilometer vom Schreibtisch entfernt sein und gedanklich trotzdem noch davor sitzen.

Besonders interessant: Neben mentalem Abschalten war körperliche Aktivität mit besserem Wohlbefinden verbunden. Der Spaziergang am Meer, die Wanderung oder eine Runde Schwimmen könnten für deine Erholung also mehr sein als nur schönes Urlaubsprogramm.

Warum du Erholung nicht in Urlaubstagen messen solltest Viele Menschen verschieben Erholung auf den großen Jahresurlaub. Die neue Analyse liefert keinen Grund, den dreiwöchigen Sommerurlaub gegen ein langes Wochenende einzutauschen. Sie zeigt aber, warum die Zahl der freien Tage allein wenig darüber verrät, wie erholt du zurückkommst.

Denn auch, was du in dieser Zeit tust, und ob es dir gelingt, Abstand zur Arbeit zu gewinnen, spielt eine Rolle. Das nimmt gleichzeitig Druck heraus: Erholung muss weder perfekt aussehen, noch am anderen Ende der Welt stattfinden. Auch eine kürzere Auszeit kann wertvoll sein – kurz ist deshalb aber nicht automatisch besser als lang.

FAQ: Das solltest du über Urlaub und Erholung wissen Wie lange muss Urlaub dauern, damit er erholsam ist? Eine perfekte Urlaubslänge gibt die Forschung nicht vor. Die Meta-Analyse zeigt vielmehr, dass neben der Dauer auch eine Rolle spielt, wie du deine freie Zeit verbringst – insbesondere, ob du psychologisch Abstand von der Arbeit gewinnst. Warum fühle ich mich nach dem Urlaub oft schnell wieder gestresst? Wenn du während deiner Auszeit gedanklich ständig bei der Arbeit bleibst, können positive Erholungseffekte deutlich geringer ausfallen. Muss Urlaub entspannt oder aktiv sein? Du musst im Urlaub nicht permanent aktiv sein. In der Meta-Analyse gehörte körperliche Aktivität allerdings zu den Erfahrungen, die besonders günstig mit dem Wohlbefinden zusammenhingen.