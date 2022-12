Weihnachten rückt immer näher und du hast noch kein Geschenk für den Mann (oder die Männer) in deinem Leben besorgt? Dann wird es aber langsam Zeit! Wische oder klicke dich jetzt durch unsere Bilderstrecke und lass dich dort inspirieren. Übrigens: Für alle, die noch mehr Geschenkideen brauchen, haben wir hier auch einen "Gift Guide" für Geschenke für Frauen. Warum schenken wir überhaupt so gerne? Dass Frauen lieber schenken als Männer, ist tatsächlich mehr als ein Klischee. 82 Prozent der Frauen versus 70 Prozent der Männer haben laut einer mydays-Studie Spaß am Schenken. Warum wir das so gerne tun, hat einen guten Grund: Schenken ist ein Ritual, das für viele Menschen insbesondere an Weihnachten eine große Bedeutung hat. Schenken verbindet schließlich, und so zeigst du deinem Gegenüber, dass du an ihn gedacht hast und ihn sehr schätzt. Das festigt wiederum die Beziehung. Wie finde ich das richtige Geschenk für Ihn? Geschenke wollen wohl überlegt sein und sollen dem Beschenkten schließlich gefallen. Immerhin jeder vierte Mann war schon Mal von einem Geschenk der Partnerin enttäuscht. Um das zu vermeiden gilt: Kaufe trotz Zeitdruck nicht überstürzt, sondern überlege dir gut, worüber sich dein Partner freuen könnte. Folgende Fragen helfen dabei: Womit verbringt er seine Freizeit bzw. hat er bestimmte Hobbys?

Gibt es etwas, das er sich schon lange wünscht oder immer einmal machen wollte?

Was für Kleidung trägt er gerne?

Was ist sein Wunsch-Reiseziel für den nächsten Urlaub?

Freut er sich über ein Erlebnis zu zweit?

Mag er eher außergewöhnliche oder praktische Dinge? Worüber freuen sich Männer zu Weihnachten? Das wichtigste ist, dass die Geschenke von Herzen kommen. Neben Gutscheinen und gemeinsamen Erlebnissen steht bei Männern überraschenderweise Kleidung auf Platz drei der Wunsch-Hitliste. Am unbeliebtesten sind Kosmetika. Was außerdem immer geht, sind praktische Geschenke, die ihm einen Mehrwert bieten, zum Beispiel Werkzeug. Und: Viele Männer sind innerlich kleine Jungs geblieben und freuen sich über technischen Spielkram. Geschenkideen für Männer gibt es viele, doch das wirklich passende Geschenk für den Partner zu finden ist nicht immer leicht. In unserer Galerie findest du eine Auswahl der besten Geschenkideen für echte Kerle. Lass dich inspirieren!

Hier bestellen: Pullover von Engbers (89,95 €) oder Langarmhemd von Engers (49,95 €) Die Weihnachtszeit nutzen viele, um sich mal wieder etwas schicker zu machen und ein Hemd oder einen eleganten Pullover anzuziehen. Bei Engers findest du genau das. Wie wäre es beispielsweise mit einem klassisch-schicken Strickpullover mit spannendem Strukturwechsel oder ein Langarm-Hemd mit zwei Brusttaschen in Marineblau?

Hier bestellen: Nintendo Switch OLED in weiß und Splatoon 3 Die Switch OLED richtet sich mit ihrem verbesserten Display insbesondere an jene Gamer, die mit der wandelbaren Spielkonsole am liebsten unterwegs daddeln wollen. Im Vergleich zur klassischen Switch kommt hier nämlich die modernere OLED-Technologie auf einem vergrößerten Bildschirm zum Einsatz, die durch bessere Kontraste und mehr Farbbrillanz speziell im Handheld-Modus die nun beste Spielerfahrung bietet. Aber auch für den TV-Modus gab es ein paar Detailverbesserungen, darunter eine robustere Docking-Station – inklusive Ethernet-Anschluss für eine zuverlässigere Online-Verbindung. So steht dem Spieleabend nichts mehr im Wege.

Hier bestellen: Winston-Weihnachts-Set von Harry's Harry's beweist, dass Rasierer keine Unmengen kosten müssen, um qualitativ in der ersten Liga mitzuspielen. Im Weihnachts-Set ist alles dabei, was Mann für eine gepflegte Rasur braucht: Der Winston-Rasierer, Rasiergel, drei Klingenköpfe und ein Reise-Cover, um die Klingen (beziehungsweise den Beschenkten) unterwegs zu schützen. Das kommt bereits alles in einer wunderschönen festlichen Geschenkbox verpackt zu dir zu Hause an. Der Winston-Rasierer besticht übrigens durch seinen gewichtigen Zink-Druckguss-Körper, wodurch er schwerer als andere Rasierer in der Hand liegt. Die Folge: Man rasiert automatisch mit weniger Druck, wodurch weniger Verletzungen entstehen.

Hier bestellen: DJI Mini 3 Pro Zugegebenermaßen ist das ein sehr teures Geschenk! Wenn das für dich ok ist, und der Beschenkte Fotografie und Videografie liebt, ist die DJI Mini 3 Pro ein geniales Geschenk. Die Drohne von setzt mit 4K-HDR-Qualität, automatischem Folge-Modus und einer aktiven Hindernisvermeidung alles spektakulär und mit hoher Sicherheit in Szene. Die Drohne eignet sich besonders für Einsteiger, zumal durch ihr geringes Gewicht von nur 249 Gramm kein Drohnenführerschein notwendig ist. Eingefaltet ist sie etwa handflächengroß und lässt sich entsprechend einfach transportieren. Der perfekte Begleiter für jeden Ausflug!

Hier bestellen: Ninja Foodie MAX PRO Grill & Heißlufftfritteuse Auf das Grillen im Winter muss der Beschenkte mit diesem Produkt von Ninja Foodi nicht mehr verzichten. Durch die hohe Hitze können Fleisch & Co. scharf angebraten werden. Zwei verschiedene Grillplatten sorgen für das optimle Grill-Erlebnis. Den Deckel kann man übrigens wie bei einem Gasgrill geschlossen und geöffnet verwenden. Doch mit dem Produkt kann man viel mehr zubereiten, als nur zu grillen: Vom Braten, Airfryen, Backen, Aufwärmen und Dörren ist hier alles möglich.

Hier bestellen: Fahrrad-Wandhalter von Charles Daily Er liebt sein (Renn-)Rad und will es im Winter nicht nur im Keller verstauben lassen? Dann kann er ab jetzt mit einer schicken Wandhalterung sein Gefährt auch in der Wohnung in Szene setzen. Und du hast trotzdem die Füße frei.