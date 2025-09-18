Aktiv im Herbst: Top 10 Reiseziele für Fitness & Naturerlebnis

Mach dich bereit für eine Kombination aus Bewegung, Natur und Wohlfühlmomenten, die dir neuen Schwung gibt. An diesen Orten wirst du Herbsturlaub und Sport an der frischen Luft ideal miteinander verbinden können.

1. Costa Brava, Spanien

Tempura / GettyImages An der wilden Küste der Costa Brava kannst du beim Kajaken nicht nur Arme und Core trainieren, sondern auch versteckte Buchten entdecken – perfekt für eine aktive Auszeit im Herbst.



Der 220 km lange Küstenabschnitt Costa Brava in Katalonien ist das perfekte Herbstziel für Fitnessurlaub: 16 – 25 Grad, mediterrane Landschaften und vielfältige Sportmöglichkeiten. Wandere auf dem Camí de Ronda, radle durch das Hinterland oder jogge an den Stränden entlang. Wassersportler:innen genießen Kajakfahren, Segeln, Surfen oder spätsommerliches Schwimmen im Meer, das um die 20 Grad warm ist. An charmanten Orten wie Begur gönnst du dir eine Auszeit in einem Yoga-Retreat.

Fitness-Highlights:

Tauchen an den Medes-Inseln

Küsten-Kajakfahren

Offizielle Tourismus-Website Costa Brava 2. Toskana, Italien Die Toskana liegt in Mittelitalien und grenzt im Westen an das Tyrrhenische Meer. Im Herbst genießen Reisende milde Temperaturen von bis zu 20 Grad. Besonders reizvoll ist diese Jahreszeit aufgrund der Olivenernte und Weinlese. Eine Wanderung durch die bunt leuchtenden Weinberge bietet sich an, die du idealerweise mit einer Weinprobe in einem rustikalen Weingut abrundest. Wer das Reiten liebt, kann hoch zu Ross über sanfte Hügel ziehen. Golfer:innen kommen auf erstklassigen Plätzen wie dem Royal Golf La Bagnaia auf ihre Kosten. Auch Tennisbegeisterte finden hier zahlreiche Clubs und Resorts mit wunderschönen Plätzen. Für Wassersportler:innen ist die Küste der Versilia im Herbst ein Paradies – die Wellen eignen sich perfekt zum Wellenreiten und Windsurfen.

Fitness-Highlights:

3. Bayerische Alpen, Deutschland Die Bayerischen Alpen sind mit ihrer Kombination aus Naturgenuss und sportlichen Herausforderungen ein wahres Paradies für Outdoor-Fans: Mit Temperaturen von bis zu 15 Grad ist der Zeitpunkt gut, um draußen unterwegs zu sein – zum Beispiel beim Wandern, Klettern oder Radfahren. In Garmisch-Partenkirchen kannst du die Zugspitze, den höchsten Gipfel Deutschlands, erklimmen. Empfehlenswert ist auch ein Ausflug nach Berchtesgaden, wo Königssee und Watzmann locken. Nach einem aktiven Tag laden alpine Wellnessunterkünfte mit Saunen und Massagen zur Regeneration ein.

Fitness-Highlights:

Klettersteig am Tegelberg

Mountainbiken im Karwendelgebirge

Offizielle Tourismus-Website Bayern

Wirestock / GettyImages Wandern, klettern, das Panorama mit Blick auf den Tegelberg genießen – in den Bayerischen Alpen findest du die perfekten Bedingungen, um Kraft, Technik und Trittsicherheit zu trainieren.



4. Madeira, Portugal Buche einen Trip zur Blumeninsel im Atlantik, um selbst im Herbst einen „ewigen Frühling“ zu genießen. Auf Madeira hat es dann angenehme 18 – 22 Grad. Wer nach Einklang von Körper und Geist sucht, tankt in einem der Yoga-Retreats unter anderem in Ponta do Sol neue Energie. Aktivurlauber:innen begeben sich auf Wanderungen entlang der Levadas, historische Wasserkanäle, die sich durch die grüne Landschaft schlängeln. Ausdauerstarke Mountainbiker:innen fahren beispielsweise zum Pico do Arieiro, dem zweithöchsten Gipfel Madeiras. Surfbegeisterte erfreuen sich ab November über die besten Bedingungen für ihren Lieblingssport.

Fitness-Highlights:

5. Lanzarote, Kanarische Inseln Auf der vulkanischen Kanareninsel Lanzarote liegen die Temperaturen zur Herbstzeit zwischen 20 und 25 Grad. Entdecke Wanderwege durch den Timanfaya-Nationalpark, wo die Lavafelder und Krater eine faszinierende Kulisse bieten. Die Strecke nach Arrecife ist ideal für Rennradfahrer:innen, während Mountainbiker:innen zum Beispiel im Timanfaya-Gebiet auf ihre Kosten kommen. Wellenreiter:innen stürzen sich am berühmten Surfspot Famara ins Meer. Bei ganzjährig warmem und klarem Wasser eignet sich die Insel zudem bestens für Tauchurlaub im Herbst.

Fitness-Highlights:

Kitesurfen in Costa Teguise

Lauftraining auf den Vulkanrouten

Offizielle Tourismus-Website Lanzarote

Westend61 / GettyImages Workout mit Aussicht: Auf Lanzarote kannst du deine Fitnessreise mit Yoga, Wandern oder Trailrunning in vulkanischer Kulisse kombinieren – zum Beispiel rund um den Krater der Caldera Blanca.



6. Kreta, Griechenland Kreta ist die größte Insel Griechenlands und begeistert mit einer vielseitigen Natur, die von traumhaften Stränden bis hin zu imposanten Gebirgen reicht. Mit Lufttemperaturen zwischen 17 und 23 Grad sind Ausflüge durch die Samaria-Schlucht weniger schweißtreibend als im Sommer. Probiere das traditionsreiche Bogenschießen für eine sportliche Zeitreise in die Antike. Wassersport darf auf Kreta natürlich nicht fehlen, wie Windsurfen in Palekastro oder Seekajaktouren rund um Agios Nikolaos. Du willst dir einen Überblick aus der Vogelperspektive verschaffen? Mache einen Gleitschirmflug ab Chania.

Fitness-Highlights:

7. Kalifornien, USA Wenn du eine längere Anreise nicht scheust, empfängt dich Kalifornien zur Herbstzeit mit gemäßigten Temperaturen von etwa 15 – 25 Grad. Vom Pazifik bis zu den Sierra Nevada-Bergen bietet der „Golden State“ an der Westküste der USA eine große Vielfalt: Wellenreiten an den Stränden von Malibu, Wüstentouren im Death Valley, Streifzüge durch den Yosemite-Nationalpark oder Kajakfahrten durch die Höhlen von La Jolla. Kalifornien ist auch ein Mekka für Yoga-Enthusiast:innen und spirituell Interessierte. Du hast die Wahl zwischen Yoga- und Meditations-Zentren in Big Sur an der Pazifikküste bis hin zu Joshua Tree oder Ojai.

Fitness-Highlights:

Wellenreiten in Huntington Beach

Trekking im Joshua-Tree-Nationalpark

Offizielle Tourismus-Website Kalifornien

Stefan Tomic/ GettyImages Aktivurlaub mal anders: Im Joshua-Tree-Nationalpark warten bizarre Felsformationen und Wüstenpfade auf dich – ideal zum Bouldern, Wandern und Durchatmen unter der Sonne Kaliforniens.



8. Südtirol, Italien Majestätische Gipfel, sonnige Weinberge und glasklare Bergseen – Südtirol vereint alpine Abenteuer mit mediterranem Lebensgefühl. Dank eines milden Klimas im Herbst mit Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad ist die Region Norditaliens perfekt für einen sportlichen Urlaub. Bergsteiger:innen können am Klettersteig Via delle Bocchette durch die Brenta-Dolomiten ziehen. Zum Radfahren eignen sich bekannte Alpenpässe wie das Stilfserjoch oder der Karerpass.

Außerdem kannst du in Südtirol diesen Outdoor-Aktivitäten nachgehen: Wildwasser-Rafting, Segeln, Windsurfen, Alpaka-Wanderungen oder Paragliding.

Fitness-Highlights:

9. Provence, Frankreich Ob auf dem Rad, zu Fuß oder im Wasser – die Provence verspricht sportliche Abwechslung, eine unvergleichliche Umgebung und französische Lebensart. Wie wäre es mit einem mehrtägigen Wanderritt durch die Camargue, wo weiße Wildpferde durch die Salzwiesen ziehen? Für Outdoor-Unternehmungen empfehlen sich ebenfalls die Verdonschlucht und der Mont Ventoux, der „Gigant der Provence“, bekannt aus der Tour de France. In der Ardèche führen Kajaktouren durch eindrucksvolle Schluchten, während die Seen in den Alpilles zum Stand-up-Paddling einladen. Bei Temperaturen um 20 Grad kannst du den Herbst hier voll auskosten.

Fitness-Highlights:

Kanutour auf der Sorgue

Klettern in den Dentelles de Montmirail

Offizielle Tourismus-Website Provence

thomaslenne / GettyImages Adrenalin trifft Naturerlebnis: Die Verdonschlucht in Südfrankreich ist ein Hotspot für Kletterfans, Kajak-Abenteuer und Wanderungen entlang spektakulärer Felswände – perfekt für einen aktiven Herbsttrip.



10. Bali, Indonesien Willst du eine Fitnessreise an einem exotischen Urlaubsziel machen, ist Bali eine gute Wahl. Der Hotspot für aktive Reisende punktet mit Traumstränden und Top-Surfschulen, grünen Reisterrassen und der spirituellen Atmosphäre. Du triffst dort auf viele Fitness-Unterkünfte, die gezielte Trainingsprogramme, gesunde Ernährung und Erholung in einer herrlichen Landschaft anbieten. Für alle, die Kampfsport lieben, gibt es auf Bali vorzügliche Trainingszentren. In Ubud, dem spirituellen Zentrum der Insel, befinden sich zahlreiche Yoga-Retreats, darunter der berühmte Yoga Barn und Radiantly Alive. Die Temperaturen schwanken im Herbst zwischen 24 und 31 Grad, ab November beginnt jedoch die Regenzeit.

Fitness-Highlights:

Vulkanbesteigung des Mount Batur

Tauchen rund um Amed

Offizielle Tourismus-Website Bali

Die häufigsten Fragen zu Fitnessurlaub im Herbst Welche Sportarten kann man im Herbst machen? Zu den beliebten Aktivitäten im Herbst gehören Wandern, Laufen, Radfahren und Golfen, weil die milden Temperaturen optimale Bedingungen bieten. Für Wassersportler:innen sind Surfen, Kajakfahren oder Stand-Up-Paddling perfekt, da oft noch angenehm warme Wassertemperaturen herrschen. Zudem sind Klettern oder Yoga im Freien ebenfalls möglich. Wohin kann man im Herbst fahren? Im Herbst sind Ziele wie Bali, Madeira, Südtirol oder die Provence empfehlenswert, denn das Wetter ist in der Regel warm und die Natur erstrahlt in wunderschönen Farben – ideal für Outdoor-Aktivitäten. Was macht eine Fitnessreise für Frauen aus? Fitnessreisen für Frauen versprechen oft speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Trainingsprogramme, die neben körperlicher Fitness auch Achtsamkeit und Wohlbefinden fördern, in entspannender, weiblich orientierter Umgebung. Fitnessurlaub für Anfänger:innen – worauf muss ich achten? Bei einem Fitnessurlaub für Anfänger:innen achtest du am besten auf ein ausgewogenes Programm. Neben aktiven Phasen sollte genügend Zeit für Regeneration und Erholung bleiben. Wähle Ziele mit mildem Klima und geeigneten Sportanlagen in der Nähe. Eventuell entscheidest du dich direkt für eine Fitness- oder Wellnessunterkunft mit breitem Aktivangebot, Trainer:innen und gesunder Ernährung.