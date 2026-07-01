Allein reisen als Frau: Wie dich Solotrips wachsen lassen

Für viele ist der Urlaub die schönste Zeit im Jahr und das Reisen eine besonders wichtige Form, in der Freizeit abzuschalten. Was dabei allerdings immer wieder zu Stress und Problemen führen kann, ist die Abstimmung mit möglichen Reisebegleitern, von Freunden bis hin zu Partnern.

Eine Reiseform, die immer mehr an Beliebtheit gewinnt, ist auch aus diesem Grund das Soloreisen, das in vielen Ländern der Welt auch für Frauen sicher möglich ist.

Soloreisen als Urlaubstrend: Was sie beliebt macht und welche Wirkung sie haben Allein unterwegs zu sein, ist nicht mehr nur bei Singles im Trend, sondern sogar auch bei Paaren beliebter, die vielleicht nicht immer dieselben Vorstellungen davon haben, wie sie den Urlaub entspannt verbringen wollen. Psychologen betonen, dass das Solo-Reisen einige positive Auswirkungen auf Erholungsfaktor und Psyche haben kann. Das reicht von den positiven Auswirkungen von Stille und Einsamkeit bis zu positiven Effekten auf Selbstvertrauen und verschiedene andere Aspekte von persönlicher Entwicklung.

Dabei hat sich die Forschung etwa gezielt mit diversen Formen von Outdoor-Urlauben wie Langstreckenwanderungen beschäftigt, die in vielen Ländern der Welt gerade Alleinreisende anziehen. Eine seit Jahrhunderten beliebte Art solcher Routen sind Pilgerwege, die die längste Zeit vor allem mit religiösem Glauben in Verbindung gebracht wurden. Heute weiß man: Die Stille und Einsamkeit beim Pilgern, gepaart mit der heilsamen Wirkung von Natur auf Körper und Geist wirkt sich trotz der körperlichen Anstrengung einiger Touren auch aktiv auf Erholungsfaktor und Persönlichkeitsentwicklung aus, selbst wenn die Tour nicht aus religiöser Motivation heraus geplant wurde.

5 beliebte Soloreiseziele bei Frauen: Favoriten für Sicherheit und Gleichberechtigung Dass eine Soloreise nicht nur aus Wandern oder anderen Outdoor-Abenteuern bestehen muss, zeigen die Erfahrungen vieler alleinreisender Frauen. Beliebt sind auch Städte- und Erlebnisreisen – von Australien oder der Westküste Kanadas bis zu Zielen in Europa. Welche Länder sich besonders gut für eine Soloreise eignen, bewerten verschiedene Rankings anhand von Kriterien wie Sicherheit, Gleichstellung, medizinischer Versorgung und Infrastruktur. Eines davon ist der Solo Female Travel Index des Reiseveranstalters TUI, der beliebte Reiseländer nach einem festen Punktesystem vergleicht und besonders geeignete Reiseziele für alleinreisende Frauen hervorhebt.

1. Finnland Hohes Ranking im Women Peace & Security Index, führend beim Global Gender Gap, guter Ausbau des ÖPNV, gute Verständigungsmöglichkeiten mit Englischkenntnissen

2. Neuseeland Amtssprache ist Englisch, Zugang zu zahlreichen geführten Erlebnissen wie Wanderungen, hohes Ranking im Women Peace & Security Index

gettyimages/Jessie Casson Neuseeland ist mit seinenatemberaubenden Landschaften und Wandermöglichkeiten ein beliebtes Ziel für Solo-Reisende.



3. Portugal Vergleichsweise günstige Preise für Taxifahrten, ÖPNV und Unterkünfte, hohes nächtliches Sicherheitsgefühl, hohe Ärztedichte

4. Vereinigtes Königreich Gutes Ranking im Global Gender Gap, Amtssprache ist Englisch, gut ausgebauter ÖPNV, hohes Ranking im Women Peace & Security Index

5. Südkorea Extrem gut ausgebauter ÖPNV, günstige Preise für Taxis, gutes Abschneiden im Women Peace & Security Index, vergleichsweise hohes Sicherheitsgefühl in der Nacht, Verbreitung von Englisch als Zweitsprache

Vorteile einer Soloreise: wertvolle Erfahrungen und völlige Planungsfreiheit Während Soloreisen vor allem bei Frauen früher häufig mit Risiken gleichgesetzt wurden, beweisen viele Reiseziele inzwischen, dass Alleinereisen eine ungefährliche und gleichzeitig extrem wertvolle Erfahrung sein kann. Die Reiseform dient neben der klassischen Urlaubserholung häufig auch der Selbstreflexion und dem inneren Wachstum und kann dir darüber hinaus auch dabei helfen, Ängste zu überwinden, mutiger Kontakte zu knüpfen und mehr über dich selbst zu lernen.

So gehört zu den von Experten hervorgehobenen Vorteilen von Soloreisen auch der Faktor der Entscheidungsfreiheit. Wenn du eine Soloreise planst, entscheidet niemand außer dir selbst über Tempo, Programm und Erlebnisse, was dazu führt, dass dein Solotrip mit der richtigen Vorbereitung ein guter Weg sein kann, einen Urlaub zu verbringen, der ganz individuell auf dich abgestimmt ist.

Alles zur Vorbereitung deiner Soloreise: Was du beim Planen beachten solltest Der wichtigste Schritt bei der Reiseplanung ist neben der Auswahl eines sicheren Reiseziels auch, dass du dir ein realistisches Bild der Infrastruktur vor Ort machst. Dazu gehören ein Einblick in die mögliche medizinische Versorgung vor Ort, aber auch eine Vorstellung davon, welche Art von Unterkünften und ÖPNV zu welchem Preis zur Verfügung stehen. Für die Auswahl der Unterkünfte ist es bei Soloreisen häufig besonders wichtig, die Bewertungen anderer Gäste heranzuziehen oder etwa darauf zu achten, ob Hostels Gemeinschaftsbereiche speziell für Frauen anbieten.

gettyimages/Westend61 Bei deiner Reisevorbereitung solltest du auf jeden Fall Transport- und Übernachtungsmöglichkeiten suchen, bei denen du dich wohl und sicher fühlst.



Gerade bei einer ersten Soloreise kann es sinnvoll sein, möglichst viele Reiseschritte sorgfältig vorab zu planen, um das Risiko auf unschöne Überraschungen zu minimieren. Indem du Unterkünfte, Tickets und Erlebnisse frühzeitig buchst, kannst du nicht nur dein Budget besser kontrollieren, sondern häufig sogar Geld sparen. Wenn du eine Reise mit vielen Outdoor-Erlebnissen wie unbegleiteten Wanderungen oder Radtouren planst, empfehlen Experten, sich mit eSim und Powerbank abzusichern und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Dazu kann gehören, dass du die Unterkunft über die Tagespläne informierst oder deinen aktuellen Standort mit Freunden und Familie teilst.

Häufige Fragen zum Thema Soloreisen Ist Alleinreisen als Frau wirklich sicher? In vielen Ländern der Welt kannst du dich auf Reisen ähnlich sicher im Alltag bewegen, wie du es von zu Hause gewöhnt bist. Ein hilfreiches Ranking zur Auswahl eines geeigneten Reiseziels ist etwa der Solo Female Travel Index von TUI. Was muss ich beim Planen eines ersten Solotrips beachten? Wichtig ist, dass du frühzeitig dein Reisebudget kalkulierst und im Bestfall auch von zu Hause aus Unterkünfte, Erlebnisse und Tickets buchst, um Risiken möglichst klein zu halten. Orientiere dich bei der Buchung auch an Online-Erfahrungsberichten anderer Soloreisender oder konsultiere Reiseberichte zum Thema und deiner gewünschten Destination. Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich etwa vor Wanderungen treffen? Wenn du alleine Wanderungen planst, solltest du grundsätzlich sicherstellen, dass dein Handy über Mobile Daten (Roaming oder eSim) und ausreichend Akku verfügt. Teile im Zweifel deinen Live-Standort per Handy-App und informiere im Bestfall auch immer jemanden vor Ort, zum Beispiel in deiner Unterkunft, über deine Pläne für den Tag. Offline-Kartenmaterial ist ebenfalls ein wichtiger Sicherheitsfaktor unterwegs.