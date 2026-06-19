Wandern statt Pilgern: 4 Fernwanderwege für deine mentale Auszeit

Es kommt dieser Moment auf einer langen Wanderung, in dem dein Kopf endlich aufhört, To-do-Listen zu machen – ganz ohne Pilgergedanken oder spirituelles Ziel. Das geschieht nicht sofort, sondern eher so am zweiten oder dritten Tag, irgendwo zwischen deinem ersten Muskelkater und deinem ersten guten Schlaf seit Monaten.

Der Effekt ist erwiesen. Denn auf Fernwanderwegen gibt’s kein Meeting, kein Insta, keine Erwartungen anderer an dich – nur deine eigene: das heutige Wanderziel zu erreichen.

Wandern in der Natur senkt Stress und Grübelei Wer mehrere Tage hintereinander wandert, gibt dem Gehirn damit etwas zurück, das chronische Überreizung ihm im stressigen Alltag entzieht: Zeit und Stille.

Eine Studie der University of Michigan (USA) zeigte: Bereits 20 bis 30 Minuten in der Natur senken den Cortisolspiegel – Cortisol ist auch als Stresshormon bekannt – messbar. Eine weitere Studie der Stanford University (Kalifornien, USA) belegte, dass 90 Minuten Spazieren in der Natur endloses Grübeln (Fachbegriff: Rumination) mindert. Zudem dämpft es die Aktivität in dem Gehirnareal, das mit dem Risiko für Depressionen verbunden wird.

4 Fernwanderwege in Europa für deine mentale Auszeit Europas Fernwanderwege bieten dir genau das, was viele auf Pilgerreisen suchen – nur ohne festen Rahmen und ohne religiösen Anspruch. Kein Hardcore-Trekking, kein knifflig zu packendes Expeditionsgepäck. Die schönsten 4 Routen Europas sind auch für dich machbar, wenn du dem Alltagsstress einfach mal davonlaufen willst.

1. Jakobsweg: der bekannteste Pilgerweg der Welt Auch wenn der Jakobsweg als Pilgerroute bekannt ist, gehen ihn heute viele genau deshalb: als mentale Auszeit – nicht aus religiösen Gründen. Der Jakobsweg zieht von Jahr zu Jahr mehr Menschen an: 2025 erhielten mehr als 530.000 die Urkunde des offiziellen Pilgerbüros in Santiago de Compostela (Spanien) – davon seit einigen Jahren übrigens immer mehr Frauen als Männer. Die Gemeinschaft auf dem Jakobsweg ist dessen heimliches Herzstück. Morgens starten, tagsüber das persönliche Tempo gehen, abends neue Gesichter an langen Tischen. Dein Pflichtprogramm bestimmst du.

In Spanien: Das klassische Camino-Erlebnis Der Camino Francés ist die Königsroute: 800 km von Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich nach Santiago de Compostela in 30 bis 35 Tagen. Wer weniger Zeit hat, startet in Sarria – die letzten 115 km sind der am stärksten frequentierte und für den offiziellen Pilgerausweis ausreichende Abschnitt.

Der Camino Portugués (ab Porto, 265 km) ist milder, weniger überlaufen und sehr beliebt bei Frauen, die ihren ersten Camino gehen: 12 bis 14 Tage wanderst du durch grüne Landschaften, Weinberge, kleine Städte – ein Gepäcktransport ist buchbar.

Vuk Saric, Getty Images Die berühmten Wegweiser des Jakobswegs begleiten dich auf den einzelnen Etappen nach Santiago de Compostela.

In Deutschland: Kürzere Etappen, gleicher Effekt Wer nicht nach Spanien reisen möchte: Die Jakobswege in Deutschland bieten Etappen, die sich auch in einer Woche bewältigen lassen. Der Fränkische Jakobsweg beispielsweise führt dich durch Weinberge und historische Städtchen zwischen Würzburg und der Romantischen Straße – landschaftlich überraschend schön, wenig bekannt, gut ausgeschildert.

Wichtig:

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ideal für: Einsteiger:innen und Solo-Reisende 2. Rota Vicentina, Portugal: der Fernwanderweg ans Meer Wer Stille sucht, findet sie hier: Die Rota Vicentina führt im Südwesten Portugals entlang einer der letzten unverbauten Küsten Europas – kaum Tourismus, keine Hotelketten, kein Lärm außer den Geräuschen, die der Atlantik macht.

Der Fischerpfad (Trilho dos Pescadores, 125 km) verläuft direkt an den Klippen – mit Blick auf wilde Strände und schroffe Felsen – und gilt als einer der schönsten Küstenpfade der Welt. Der Historische Weg (Caminho Histórico, 263 km) führt durchs Landesinnere: Korkeichenwälder, Lavendelfelder, Dörfer, in denen mittags noch Siesta (Pause) gemacht wird. Zusammen bilden sie ein Wegenetz von rund 400 km, aus dem du dir dein eigenes Stück wählst.

Was diesen Weg besonders macht: Die Ausschilderung ist vorbildlich, die Höhenunterschiede sind gering, Gepäcktransport zwischen den Unterkünften ist buchbar. Du brauchst keinen schweren Rucksack, keine Bergerfahrung. Nur Kondition: Denn sandige Küstenpfade kosten dich mehr Anstrengung, als du denkst. Die besten Reisezeiten sind Frühling und Herbst. Im Juli und August wird es zu heiß zum Wandern.

Wichtig:

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ideal für: Natur- und Meerliebhabende, Solo-Reisende 3. West Highland Way, Schottland: rau, still, unvergesslich Der West Highland Way führt dich auf 155 km von Milngavie bei Glasgow bis nach Fort William – durch Moore, entlang stiller Lochs, über sanfte Hügel mit Blick bis ans Ende der Welt.

Der Weg gilt als einer der schönsten Fernwanderwege Europas und ist gleichzeitig ohne Klettern zugänglich und gut markiert. Auch die dramatisch klingende "Devil's Staircase" ("Teufelstreppe" oder "Teufelsleiter") ist tatsächlich ein recht gemächlicher Anstieg auf einem befestigten Weg – der Name ist beeindruckender als die Herausforderung.

Was diesen Fernwanderweg Europas für alleinreisende Frauen besonders attraktiv macht: Er ist gut besucht, die Unterkünfte sind buchbar, das Wandertempo ist frei wählbar – zwischen 6 und 9 Wandertagen, je nach Kondition und Lust auf Pausen. Am Ende wartet Fort William, und wenn du magst, besteigst du von dort aus den Ben Nevis, den mit 1.345 m höchsten Berg Schottlands und Großbritanniens.

Wichtig:

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ideal für: erste Schottland-Reise

Claude-Olivier Marti, Getty Images Auf dem West Highland Way bist du mitten in der schottischen Natur – perfekt für alle, die Moore, Lochs und Hügellandschaften lieben.

4. Kungsleden, Schweden: Wenn Einsamkeit dein Weg ist Es gibt Frauen, die wollen keine Begegnungen an Herbergstischen. Die wollen morgens aufstehen und stundenlang niemanden sehen und hören – außer Rentieren und den eigenen Atem in der Bergluft. Für sie gibt es den Kungsleden.

Der "Königsweg" erstreckt sich über 440 km in Schwedisch-Lappland. Er verläuft durch vier Nationalparks, vorbei am höchsten Berg Schwedens, durch eine Landschaft, die im Sommer unter der Mitternachtssonne leuchtet. Der bekannteste und schönste Fernwegabschnitt ist der erste: 105 km von Abisko nach Nikkaluokta – eine Woche Wandern, die dein Gehirn komplett neu kalibriert.

Entlang des Weges gibt es Hütten der Schwedischen Touristenvereinigung STF, mit Schlafplätzen, Kochgelegenheiten und, während der Hochsaison, anderen Wandernden, um sich nicht verloren zu fühlen. Dein Gepäck musst du selbst tragen, das Wetter kann sich schnell ändern und Regenjacke sowie wasserfeste Schuhe sind Pflicht. Wenn du dich darauf einlässt, bekommst du etwas ganz Besonderes zurück: Ruhe und Weite.

Wichtig:

Schwierigkeitsgrad: fortgeschritten

Ideal für: echte Stille, Naturverbundenheit, Ausdauerläuferinnen Alleine wandern als Frau: Was du über Weitwanderwege wissen solltest Die Frage, ob Wandern auf Europas Fernwegen sicher ist, kommt immer. Die Antwort lautet: Auf gut frequentierten Wegen wie dem Jakobsweg oder dem West Highland Way ist alleine wandern als Frau nicht gefährlicher, als abends durch eine deutsche Großstadt zu gehen.

Dinge, die dir deinen Weg erleichtern:

Unterkünfte vorbuchen – besonders auf dem Camino Francés in der Hochsaison wichtig

Route teilen – mit Leuten zuhause, damit im Notfall jemand weiß, wo du bist

App nutzen – Komoot oder die kostenlose Buen-Camino-App für den Jakobsweg sind zuverlässige Begleiter

Gepäcktransport erwägen – viele Anbieter auf dem Jakobsweg und der Rota Vicentina transportieren deinen Koffer zur nächsten Unterkunft, du läufst mit leichtem Tagesrucksack Und noch etwas, das dir niemand sagt, du aber auf Fernwanderwegen in Europa erlebst: Alleine wandern ist oft weniger einsam als erwartet. Wenn du solo unterwegs bist, wirst du viel öfter angesprochen – von anderen Pilgernden, die sonst einfach an einer Zweiergruppe vorbeigehen würden, sowie von Einheimischen.

Check: Welcher Fernwanderweg Europas passt zu dir? Kein Weg ist für alle der richtige. Eine kurze Entscheidungshilfe:

Du machst deine erste Mehrtageswanderung? Camino Portugués ab Porto oder West Highland Way; gut ausgebaut, sozial, sicher

Camino Portugués ab Porto oder West Highland Way; gut ausgebaut, sozial, sicher Du willst Meer, Stille und warmes Licht? Rota Vicentina, Fischerpfad; im Frühling oder Herbst

Rota Vicentina, Fischerpfad; im Frühling oder Herbst Du willst Gemeinschaft und das Camino-Feeling? Camino Francés; auch nur die letzten 115 km ab Sarria

Camino Francés; auch nur die letzten 115 km ab Sarria Du hast nur eine Woche? Jakobsweg Deutschland, eine Etappe deiner Wahl; oder der Abschnitt Abisko bis Nikkaluokta auf dem Kungsleden

Jakobsweg Deutschland, eine Etappe deiner Wahl; oder der Abschnitt Abisko bis Nikkaluokta auf dem Kungsleden Du willst wirklich eine totale Auszeit? Dann ist der Kungsleden, Nordschweden dein Königinnenweg.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Fernwanderwegen in Europa für Frauen Was ist der einfachste Fernwanderweg für Einsteigerinnen? Der Camino Portugués ab Porto (265 km) und der West Highland Way in Schottland (155 km) gelten als besonders zugänglich: gut beschildert, mit buchbaren Unterkünften, ohne wandertechnisch anspruchsvolle Passagen. Auch kürzere Etappenabschnitte der Rota Vicentina eignen sich für Unerfahrene. Wie lange dauert ein Jakobsweg in Deutschland? Wer eine Woche Zeit hat, kann zum Beispiel den Fränkischen Jakobsweg in ausgewählten Etappen wandern. Wer die Komplettstrecke geht – zum Beispiel den Westfälischen Weg von Oberhausen nach Köln (300 km) – plant rund zwei Wochen ein. Ist alleine wandern als Frau auf Pilger- und Fernwanderwegen sicher? Auf großen, gut frequentierten wie dem Jakobsweg oder West Highland Way ja. Du bist selten wirklich allein, es gibt immer andere Wandernde und die Wege sind gut überschaubar. Empfehlenswert: Unterkünfte vorbuchen, Route jemandem mitteilen, deinem Bauchgefühl vertrauen. Welcher Fernwanderweg ist der schönste? Für Küstenlandschaft und atlantische Weite gilt die Rota Vicentina als eine der schönsten Routen Europas. Für dramatische Natur in der Stille ist es der Kungsleden. Für das emotionale Gesamterlebnis – Landschaft plus Menschen plus Selbsterfahrung – gibt es für viele nichts Vergleichbares zum Jakobsweg. Brauche ich viel Ausrüstung für einen Weitwanderweg? Eingelaufene Wanderschuhe, eine leichte Regenjacke, atmungsaktive Kleidung und einen Rucksack, der nicht drückt. Buchst du Gepäcktransport, kommst mit einem kleinen Daypack aus Wann ist die beste Reisezeit für Fernwanderwege in Europa? Portugal (Rota Vicentina) wandert sich am besten von März bis Juni und September bis November – Sommer ist zu heiß. Schottland (West Highland Way) hat seine beste Saison von Mai bis September. Den Kungsleden in Schwedisch-Lappland geht man idealerweise im Sommer (Juni bis September). Der Jakobsweg ist fast ganzjährig möglich – außer dem Hochsommer in Spanien, wenn die Temperaturen auf der Meseta stark ansteigen.