Freust du dich auch schon? In den Supermärkten liegen schon seit Ende Herbst Spekulatius, Lebkuchen, Dominosteine und mehr. Der Inbegriff der weihnachtlichen Vorfreude ist aber der Adventskalender. Da werden bei vielen Kindheitserinnerungen wach. Jeden Tag ein Türchen öffnen, jeden Tag eine kleine Überraschung. Nicht nur Kindern, sondern auch erwachsenen Weihnachtsfans versüßen Adventskalender die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Aber: Die typischen Schoko-Türchen-Teile rocken nicht mehr so richtig. Es kann schon langweilig werden zu wissen, dass sich hinter jedem Türchen das gleiche (winzige) Stückchen Schokolade verbirgt. Und so richtig gesund ist jeden Morgen naschen auch nicht. Vielleicht gibt es da ja spannende Alternativen? Ja! Zeigen wir dir in unserer Bildergalerie. Diese Adventskalender verschönern dir die Vorweihnachtszeit Ab sofort kannst du die Vorweihnachtszeit abwechslungsreicher und spannender gestalten. Es gibt jede Menge coole Adventskalender, die ganz ohne Schokolade auskommen, so dass du mit besserem Gewissen zu anderen Leckereien in der Weihnachtszeit greifen kannst. Diese vielen originellen Adventskalender-Alternativen zu dem Schokoklassiker haben nicht nur ein supercooles Design, sondern sind auch mit besonderen Inhalten gefüllt. Das Tolle: Du kannst deinen Liebsten oder dir selbst bequem eine Freude machen. Denn unsere Adventskalender aus der Foto-Galerie kannst du oft einfach online bestellen. Am besten sofort, bevor sie vergriffen sind! Adventskalender 2022 (fast) ohne Schokolade: Für Beauty-Fans und Foodies Die gezeigten Adventskalender kommen ganz ohne ungesunde Süßigkeiten aus und sind gefüllt leckeren Alternativen, wie Energy Balls, Nusssnacks oder Proteinriegel. Ob mit Fitness- oder Superfoods, Düften oder besonderen Pflegeprodukten, für jeden Weihnachtsfan ist ein cooles Geschenk dabei. Und da Weihnachten die Zeit des Schenkens ist, kannst du Freunde, Familie oder Partner ja mal gaaaanz dezent darauf aufmerksam machen, was es für tolle Adventskalender zu kaufen gibt. Ein unschlagbares Argument für deinen Liebsten: Er muss dafür nicht mal selbst basteln. Natürlich kannst du dir jede dieser Adventskalender-Alternativen auch einfach selbst gönnen, wie zum Beispiel den Kalender von favetobe, der zusammen mit Men's Health und Women's Health entstanden ist. Damit machst du dir selbst jeden Tag eine kleine Freude und tust etwas Gutes für dich, da die Adventskalender mit gesunden Leckereien gefüllt sind. In der Bilder-Galerie zeigen wir dir die schönsten Adventskalender 2022, die dir die Vorweihnachtszeit versüßen und dafür sorgen, dass deine Vorfreude auf Weihnachten garantiert bis zum letzten Tag steigt!

In diesem Jahr gibt erstmalig den "Healthy Christmas Adventskalender" von favetobe in Kooperation mit Men’s Health und Women’s Health. Es warten 24 healthy Highlights auf dich – für Fitness-Fans und Foodies. Von Tee, Gewürzen, über Riegel und Whey, gesunden Shots bis hin zu leckeren Microgreens von der Fensterbank: Unser Adventskalender stellt also das perfekte Geschenk dar, um dich selbst oder deine Lieben in der Vorweihnachtszeit zu beschenken. Hier bestellen: Healthy Christmas Adventskalender – jetzt mit 20 Euro Rabatt sichern!

Magische Momente zum Weihnachts-Countdown gibt es natürlich von Rituals. Zwischen den Weihnachtseinkäufen und Plätzchen backen nimmst du dir ab jetzt Zeit für dich und verwöhnst dich mit etwas Me-Time. Immerhin soll die Weihnachtszeit auch entschleunigen, sodass du wieder zur Ruhe kommst und bedeutungsvolle Momente des Alltags schätzen kannst. Neben Shampoo, Soap Bar, Hand Lotion und Haarmasken sind hier auch stimmungsvolle Kerzen dabei. Wir lieben die mitgelieferte Lichterkette, mit der sich Adventskalender genauso wie der richtige Weihnachtsbaum schmücken lässt. Hier bestellen: 3D Adventskalender von Rituals

Die Snack-Experten von KoRo lassen es dieses Jahr richtig krachen: Bei 6 verschiedenen Adventskalender-Modellen fällt die Auswahl echt schwer: Nuss, Frucht, vegan oder lieber ein ganzer Kalender voller leckerer Energyballs? Wir wollen sie alle und haben den Classic-Adventskalender (um 60 Euro) für euch schon mal vorab geplündert: Cashewkerne mit Sour-Cream-Würzung, gesunde Cookies, cremige Nussbutter Cups, schokoladige Salzbrezeln bis hin zum leckeren Oliven-Tofu – wir sind begeistert! Hier bestellen: Classic Adventskalender von KoRo

Kochfans und Backfeen dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf die coolen Kalender von Just Spices freuen. Im großen Kalender warten 24 Gewürzmischungen in Original-Größe (keine Proben!) auf dich. Zusätzlich erhältst du einen Überraschungs-Gutschein sowie das mit viel Liebe kreierte Pasta-Kochbuch mit über 100 Rezepten kostenlos dazu. Wem das eine Nummer zu groß ist, wird mit dem "kleinen Kalender" glücklich: Hier gibt es 23 Mini-Gewürztütchen plus erstmalig auch 1 große Dose für dich zum Kennenlernen. Auch in diesem Kalender versteckt sich ein Gutschein im Wert von mindestens 5 Euro bis 50 Euro. Außerdem warten passende Rezeptkarten hinter jedem Türchen als Inspiration zum Kochen. Hier bestellen: kleiner Kalender oder großer Kalender von Just Spices

Das ist DER Adventskalender für alle Beauty-Nerds: Hinter den Türchen des "Flaconi 24 Love Brands" Adventskalenders stecken 9 hochwertige Produkte in Originalgröße und 16 in Reisegrößen im Wert von über 270 Euro (da lohnt sich der Preis von 55 Euro). Nicht weiterlesen, wenn du dir die Überraschung nicht verderben lassen möchtest: Im Kalender stecken unter anderem Produkte von Dr. Barbara Sturm, Pixi, OLAPLEX, Babor oder CLINIQUE. Hier bestellen: Love Brands Flaconi Adventskalender

Bei foodist landest du im 7. Adventskalender-Himmel, denn die Auswahl hier ist riesig. Hier findest du zum Beispiel einen veganen Snack-Kalender, einen Frühstücks-Kalender sowie drei "flüssige" Kalender-Varianten gefüllt mit Whiskey, Gin und Rum – perfekt zum Verschenken. Unser Favorit: Der wunderschöne Adventskalender von Influencerin und Women’s Health-Covermodel Sarah Harrison. Es warten 24 kleine Überraschungen aus der Beauty- und Food-Welt auf dich, wie zum Beispiel: Riegel, Fruchtgummi, Chips & andere Snacks

Zubehör für deine Weihnachstbäckerei

Creme & Lippenstift

und sogar Ohrringe Auf den Schachteln findest du zudem jeden Tag Rezeptideen, Tipps für einen perfekten Dezember und DIY-Ideen. Hier bestellen: foodist x Sarah Harrison Kalender

Ein guter Start in den Tag ist mit den Kalendern von mymuesli garantiert. In praktischen To-go-Bechern erwartet dich dein Frühstück jeden Morgen griffbereit – ob Porridge oder Müsli, für jeden Geschmack gibt es einen eigenen Kalender. In diesem Jahr kannst du zwischen vier verschiedenen Varianten wählen oder dir einen ganz individuellen Müsli-Kalender selbst zusammenstellen. Wenn du täglich mehr Abwechslung haben willst, ist der Deluxe-Kalender genau das Richtige. Hier warten neben diversen mymuesli2go-Sorten auch leckere Riegel, cremige Nutbutter und jede Menge tolles (Back-)Zubehör. An Heiligabend erwartet dich in jeder Version ein 10 Euro Gutschein für den Online-Shop. Hier bestellen: Deluxe-Adventskalender (mit Early Bird Rabatt)

Dezember kommt immer schneller als gedacht und während Bilder von festlichen Schaufensterfronten die Einkaufsstraßen verzaubern, erleben viele Menschen zu diese Zeit weniger schön: Tatsächlich verbindet laut einer YouGov-Umfrage mehr als jede zweite Frau die Weihnachtszeit mit starken Stressgefühlen. Goodiebox möchte die Vorweihnachtszeit zum Erholungsurlaub für alle Frauen zu machen. Im Kalender erinnern Produkte von angesagten Marken wie Ecooking, Hickap, Rodial und Comme Deux daran, sich selbst zu verwöhnen. Im Wert von 564 Euro, und das zum Preis ab 159,95 Euro. Himmlisch! Hier bestellen: Goodiebox Adventskalender

Trotz Weihnachtsleckereien fit und in Form bleiben – mit den Adventskalendern von foodspring ist das kein Problem mehr. Mit leckeren Riegeln, Nussmus, Proteinpulver, gesunden Snacks und einem Geschenkgutschein verschönert foodspring dir deine Vorweihnachtszeit und motiviert dich gleichzeitig für sportliche Neujahrsvorsätze. Du hast die Wahl zwischen einer klassischen und einer veganen Version (je um 70 Euro), beide gefüllt mit den 24 genialen Fitness-Überraschungen. Hier bestellen: foodspring Adventskalender Vegan oder Classic

Dieser Adventskalender sieht so schön aus, dass er sogar den Adventskranz in deiner Wohnung ablösen kann! Auch die inneren Werte überzeugen: Hinter den einzelnen Türchen sind Mega-Überraschungen für Yankee Candle Fans versteckt – kleine duftende Teelichter oder gefüllte Votivkerzen mit herrlich winterlichen Noten. Wer Duftkerzen liebt, ist mit dem Adventskalender von Yankee Candle bestens beraten. Hier bestellen: Yankee Candle-Adventskalender mit Teelichtern oder Yankee Candle-Adventskalender mit Teelichtern und Votivkerzen

Die Vorfreude auf Weihnachten kann gar nicht früh genug starten. Dafür brauchst du keine rosarote Brille, denn der Inhalt bietet schon genügend rosige Aussichten. Drin stecken 12 Überraschungen. Also eine für jeden zweiten Tag. Ungewöhnlich, aber dafür sind die Inhalte der Türchen auch besonders hochwertig. Du willst dich überraschen lassen? Dann bitte nicht weiterlesen. Du willst es wissen? Na gut, kleiner Teaser: Auf dich warten unter anderem das beliebte Augenbrauengel "Gimme Brow", der gehypte "POREfessional Primer" und die geniale "Roller Lash" Mascara. Noch mehr verraten wir aber nicht! Hier bestellen: Sincerely Yours Adventskalender von Benefit

Nuss-Fans aufgepasst: Auch von Naughty Nuts gibt es dieses Jahr einen leckeren Adventskalender (um 100 Euro) vollgepackt mit gesunden Nüssen, cremigem Nussmus (2 komplett neue Sorten sind dabei!) sowie 2 kleinen Kitchen-Tools und einer weiteren Überraschung, die wir noch nicht verraten. Schon nach Türchen 1 waren wir dem Kalender erlegen, denn hier wartet direkt ein echtes Highlight. Achtung, Spoiler: das Naughty Nuts Salted Caramell Nussmus – nicht ohne Grund ein Bestseller. Hier bestellen: Naugty Nuts Adventskalender

26 Türchen im Adventskalender? Wo gibt es denn sowas? Na bei brandnooz. Hier öffnest du erst am zweiten Weihnachtsfeiertag das letzte Türchen des XXL-Kalenders. Und was erwartet dich hinter den Türchen? Leckere Produktneuheiten bekannter Marken aus dem Supermarkt, wie leckere Baileys-Pralinen. Hier bestellen: brandnooz Classic Adventskalender Tipp für alle Beauty-Fans: Wer keinen reinen Snack-Kalender möchte, holt sich einen der limitierten Influencer-Adventskalender, zum Beispiel von Anna Maria Damm.