Girls Nights alle 22 Tage? Warum die Zahl gerade so viele Frauen trifft

Irgendwann werden aus täglichen Sprachnachrichten plötzlich 3 Monate Funkstille. Genau in dieses Gefühl trifft die Behauptung, Frauen bräuchten alle 22 Tage eine Girls Night, um sich glücklich und emotional ausgeglichen zu fühlen.

Warum die 22-Tage-Regel so viele Frauen anspricht Die Zahl klingt erstaunlich konkret. Fast wissenschaftlich. Tatsächlich stammt die oft zitierte "22-Tage-Regel" aber nicht aus einer medizinischen oder psychologischen Studie, sondern aus einer Selbsteinschätzungs-Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Talker Research.

Befragt wurden Frauen dazu, wie oft sie sich Zeit mit Freundinnen wünschen. Mehr lässt sich daraus wissenschaftlich nicht ableiten.

Dass die Zahl trotzdem so viele Frauen anspricht, überrascht kaum. Denn sie beschreibt ein Gefühl, das viele kennen: Freundschaften werden im Erwachsenenleben oft zur Nebensache.

Zwischen Arbeit, Familie, Care-Arbeit und mentaler Organisation rutscht Nähe oft genau dorthin, wo auch alles andere landet: irgendwo zwischen Kalender und schlechtem Gewissen.

Gerade Frauen merken oft erst spät, wie lange sie eigentlich nur noch funktionieren.

Freundschaften können emotional entlasten Soziale Beziehungen gelten seit Jahren als wichtiger Faktor für psychisches Wohlbefinden und emotionale Stabilität. Forschende der Harvard University beobachten im Rahmen der Harvard Study of Adult Development seit Jahrzehnten, wie stark enge Beziehungen mit Lebenszufriedenheit und Gesundheit zusammenhängen.

Auch neuere Reviews zeigen: Freundschaften und soziale Unterstützung können Stress reduzieren und emotional stabilisieren.

Einen wissenschaftlichen Hinweis darauf, dass Frauen nach exakt 3 Wochen automatisch emotional aus dem Gleichgewicht geraten, gibt es jedoch nicht.

Entscheidend scheint vielmehr zu sein, ob Beziehungen als verlässlich, unterstützend und emotional nah erlebt werden.

Weshalb Freundinnenabende emotional so entlastend wirken Viele Frauen erleben nach einem Abend mit Freundinnen dieses Gefühl, sich plötzlich leichter zu fühlen. Nicht, weil Probleme verschwunden wären. Sondern, weil emotionale Anspannung kurzfristig sinkt.

Unser Nervensystem reagiert auf Nähe, Verständnis und Zugehörigkeit. Gespräche, gemeinsames Lachen oder das Gefühl, sich nicht erklären zu müssen, können Stress messbar reduzieren.

Der eigentliche Effekt eines Freundinnenabends hat deshalb oft wenig mit Cocktails, Tapas oder Wellness zu tun. Dabei geht es oft um etwas viel Einfacheres: das Gefühl, gesehen zu werden.

Nicht der Girls-Night-Rhythmus zählt, sondern die Verbindung Deshalb ist die virale 22-Tage-Regel gleichzeitig verständlich und irreführend.

Verständlich, weil sie ein echtes Bedürfnis sichtbar macht. Irreführend, weil daraus fast eine pseudowissenschaftliche Formel entsteht.

Denn Freundschaften funktionieren nicht wie ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Trainingsplan. Manche Frauen brauchen sehr regelmäßigen Kontakt, andere fühlen sich auch über größere Abstände eng verbunden.

Ausschlaggebend ist die Qualität der Verbindung, nicht die Häufigkeit der Treffen.

Vielleicht liegt die eigentliche Wahrheit hinter der viralen Zahl woanders: Nähe hat im Alltag oft keinen festen Platz mehr, obwohl sie emotional enorm wichtig wäre.

FAQ: Freundschaften, Girls Nights und emotionale Gesundheit Warum fühlen sich Treffen mit Freundinnen oft wie Auftanken an? Soziale Nähe, Gespräche und emotionale Unterstützung können Stress reduzieren und das Gefühl von Verbundenheit stärken. Können Freundschaften die psychische Gesundheit beeinflussen? Studien deuten darauf hin, dass stabile soziale Beziehungen mit höherem Wohlbefinden und geringerer Einsamkeit verbunden sind. Reicht auch digitaler Kontakt aus? Teilweise ja. Persönliche Treffen wirken oft intensiver, aber auch regelmäßige Nachrichten oder Gespräche können emotionale Nähe fördern.