Im August solltest du wieder Anfängerin sein

Im Januar nehmen wir uns vieles vor. Bis August haben wir einen Großteil davon längst wieder vergessen. Mittlerweile ist es Sommer, und du arbeitest immer noch deine To-Do-Listen ab? Der August könnte genau der richtige Moment sein, diesen Autopiloten zu verlassen.

Die Kunst, wieder Anfänger:in zu sein Eine 2025 veröffentlichte Übersichtsarbeit von Cleary et al. bringt Hobbys mit höherem Wohlbefinden, persönlichem Wachstum, stärkeren sozialen Verbindungen und weniger Stress in Zusammenhang.

Das Schöne daran: Ein Hobby muss nicht zur nächsten Disziplin werden, in der du glänzt. Manchmal reicht es völlig, neugierig zu sein. Kinder machen das ständig. Sie malen, klettern, tanzen, bauen und fragen selten vorher, ob sie Talent dafür haben. Erwachsene sind da strenger mit sich. Was wir anfangen, soll möglichst schnell auch gelingen.

Dabei könnte gerade das Unperfekte einen Teil des Reizes ausmachen. Wieder bei 0 anfangen, Fehler machen, Fortschritte feiern, die anderswo kaum der Rede wert wären.

Ein neues Hobby wird so zur kleinen Auszeit vom Leistungsmodus. Nicht besser werden müssen, sondern erst einmal herauszufinden, wie es geht.

Neugier ist kein Kindheitsphänomen Unser Alltag ist auf Effizienz getrimmt. Gleiche Wege, bekannte Abläufe, eingespielte Routinen. Praktisch, aber nicht besonders überraschend. Ein neues Hobby durchbricht diesen Autopiloten.

Ein neues Hobby bringt Bewegung in dieses Muster. Plötzlich weißt du nicht schon vorher, wie alles funktioniert. Du probierst aus, scheiterst vielleicht grandios am ersten Versuch und merkst beim dritten: Hey, das wird langsam. Genau solche Momente können sich im durchgetakteten Alltag erstaunlich belebend anfühlen.

Besonders spannend: Die Forschenden beschreiben Hobbys nicht nur als Freizeitbeschäftigung. Sie können mit persönlichem Wachstum, weniger Stress und stärkerer sozialer Verbundenheit einhergehen. Manchmal braucht der Kopf eben nicht noch mehr Effizienz, sondern etwas, das er noch nicht kennt.

Der August macht es leichter als jeder andere Monat Im Januar wollen wir optimieren. Mehr Sport, weniger Stress, endlich dies, unbedingt das. Der August fühlt sich anders an. Die Abende sind lang, vieles findet draußen statt und Neues darf einfach Spaß machen.

Dafür brauchst du keinen Kurs, der gleich zum nächsten Lebensprojekt wird. Vielleicht landest du beim Keramik-Workshop, stehst zum ersten Mal auf einem SUP, kaufst spontan einen Skizzenblock oder kochst ein exotisches Gericht, dessen Namen du bisher nicht einmal aussprechen konntest.

Das Ziel? Gibt es nicht. Vielleicht bleibt etwas hängen, vielleicht war es ein einmaliger Versuch. Beides zählt. Denn plötzlich sind da neue Handgriffe, Menschen, Orte oder Erlebnisse, und dein gewohnter Radius wird ein kleines Stück größer.

Neugier verändert mehr als deine Freizeit Ein Hobby kann dir etwas geben, das zwischen Job, Terminen und Alltag schnell verloren geht: Zeit, in der es nicht darum geht, produktiv zu sein.

Vielleicht entstehen dabei neue Kontakte oder du entdeckst eine kreative Seite, die im Alltag kaum vorkommt. Oder du merkst einfach, wie gut es tut, für eine Stunde etwas völlig anderes im Kopf zu haben.

Persönliches Wachstum muss schließlich nicht immer nach Karriereplan aussehen. Manchmal beginnt es an einem Sommerabend mit einer Idee, die du bisher auf später verschoben hast.

FAQ: Neues Hobby im Sommer – Das solltest du wissen Warum können Hobbys das Wohlbefinden fördern? Aktuelle Forschung bringt regelmäßige Hobbys mit mehr persönlichem Wachstum, sozialen Kontakten und geringerem Stressempfinden in Verbindung. Welches Hobby eignet sich besonders gut für Anfänger:innen? Ideal sind Aktivitäten mit niedriger Einstiegshürde, etwa Stand-up-Paddling, Zeichnen, Fotografie, Tanzen oder kreative Workshops. Muss ich talentiert sein, um von einem Hobby zu profitieren? Nein. Die positiven Effekte scheinen vor allem mit dem Ausprobieren, Lernen und Erleben zusammenzuhängen – nicht mit Leistung oder Perfektion.