Warum 2 Wochen Sommerurlaub dich nicht durchs Jahr tragen

Wir behandeln Urlaub trotzdem gerne wie eine Powerbank: Einmal vollständig aufladen und anschließend möglichst lange davon zehren. Dabei entsteht im Alltag jeden Tag neue Belastung. Vielleicht ist deshalb nicht dein Urlaub zu kurz, sondern unsere Vorstellung davon, wie Erholung funktionieren sollte.

Urlaub wirkt – und zwar länger als gedacht Erst einmal die gute Nachricht: Die große Auszeit ist keineswegs für die Katz. Eine 2025 veröffentlichte Meta-Analyse wertete 32 Studien mit insgesamt 256 Effektgrößen aus. Das Ergebnis: Urlaub verbessert das Wohlbefinden deutlich. Dieser positive Effekt scheint nach der Rückkehr sogar langsamer abzuklingen, als ältere Untersuchungen vermuten ließen.

Der Vacation-Effect ist also nicht zwingend schon mit der ersten Waschmaschine nach der Rückkehr Geschichte. Trotzdem kennen viele dieses Gefühl: Der Kalender füllt sich wieder, Termine drängeln sich zwischen Arbeit und Privatleben und irgendwann fällt der Satz: "Ich könnte schon wieder Urlaub gebrauchen."

Der Denkfehler steckt im Akku-Prinzip Erholung funktioniert nicht wie ein Guthaben, von dem du monatelang abbuchen kannst. Während Arbeit, Termine und Entscheidungen zurückkehren, entsteht schließlich neue Belastung.

Entscheidend ist deshalb nicht nur, wie lange dein Urlaub vorhält. Spannend ist auch, wie regelmäßig dein Alltag ein Gegengewicht bekommt. Auch Schlaf funktioniert schließlich nicht nach dem Motto: Sonntag 12 Stunden, dann bin ich bis Donnerstag versorgt.

Nicht nur die Urlaubstage entscheiden Interessant ist deshalb nicht nur, wie lange du weg bist, sondern auch, was währenddessen passiert. Die Dauer ist dabei nicht völlig egal: Auch die Urlaubslänge beeinflusste in der Meta-Analyse den Zusammenhang mit dem Wohlbefinden. Entscheidend war aber eben nicht nur, wie lange die Auszeit dauerte, sondern auch, wie sie verbracht wurde.

In der Meta-Analyse spielten unter anderem psychologische Distanz zur Arbeit und körperliche Aktivität eine Rolle für das Wohlbefinden. Übersetzt ins echte Leben: 2 Wochen Urlaub bringen dir weniger Abstand, wenn Slack, Teams und Arbeitsmails mit an den Pool reisen – und der Job im Kopf trotzdem weiterläuft.

Der praktischste Urlaubs-Hack ist deshalb erstaunlich unspektakulär: wirklich nicht arbeiten. Abschalten ist mehr als ein Abwesenheitsstatus. Es bedeutet auch, den Job für eine Weile nicht permanent im Kopf weiterlaufen zu lassen.

Erholung muss nicht immer Urlaub heißen Eine Mittagspause ersetzt keine Woche am Meer. Ein freier Abend gleicht keinen monatelangen Dauerstress aus. Aber genau deshalb müssen kleine Erholungsmomente auch gar nicht mit Urlaub konkurrieren.

Ihr Job ist ein anderer: Sie können Erholung dorthin bringen, wo auch neue Belastung entsteht – mitten in den Alltag.

So sieht Erholung im echten Leben aus Ein Abend, an dem der Laptop wirklich zu bleibt. Ein Wochenende, das nicht schon am Freitag komplett verplant ist. Oder eine Stunde draußen, in der du weder Schritte trackst noch nebenbei Nachrichten beantwortest. Entscheidend ist weniger, wie instagrammable die Pause aussieht, sondern ob dein Kopf tatsächlich einmal nicht weiterarbeitet.

Bis zum nächsten Urlaub bleibt deshalb eine viel interessantere Frage: Wo findet Erholung in deinem Alltag statt?

FAQ: Urlaub, Stress und Vacation-Effect Wie lange hält der Erholungseffekt nach einem Urlaub an? Darauf gibt es keine feste Zahl. Die neuere Forschung zeigt, dass positive Effekte nach der Rückkehr wieder abnehmen können, der sogenannte Fade-out aber offenbar langsamer verläuft, als ältere Analysen nahelegten. Sind mehrere kurze Urlaube besser als ein langer? So eindeutig lässt sich das nicht sagen. Die Forschung zeigt keinen simplen Sieger nach dem Motto „3 Kurztrips schlagen 2 Wochen Sommerurlaub“. Entscheidend ist auch, wie gut du während einer Auszeit tatsächlich von der Arbeit abschalten kannst. Warum bin ich nach dem Urlaub so schnell wieder gestresst? Weil mit dem Alltag auch neue Belastungen zurückkehren. Die Forschung zeigt zwar, dass der positive Urlaubseffekt langsamer abklingen kann als lange angenommen. Dauerhaft konservieren lässt sich Erholung trotzdem nicht. Was hilft, wenn ich mich trotz Urlaub dauerhaft erschöpft fühle? Anhaltende starke Erschöpfung sollte nicht automatisch mit Alltagsstress erklärt werden. Schlafprobleme, Eisenmangel, Medikamente sowie andere körperliche oder psychische Ursachen können ebenfalls eine Rolle spielen und sollten gegebenenfalls medizinisch abgeklärt werden.