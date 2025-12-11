Liz Hurleys Fitnessgeheimnis mit über 60 – so bleibt sie in Topform

Dass Elizabeth Hurley dieses Jahr 60 geworden ist, sieht man ihr kaum an. Schon seit Ewigkeiten ist sie als Model und Schauspielerin tätig, bekannt ist sie vor allem als verführerische Agentin Vanessa Kensington aus den Austin Powers-Filmen, durch ihren Gastauftritt in Gossip Girl sowie als Queen Helena in der Serie The Royals. Aktuell ist sie nun als "The Deceased" in der neuen Channel-4-Serie The Inheritance zu sehen.

Um über all die Jahre hinweg auch mit 60 noch topfit zu bleiben, schwört die Schauspielerin auf eine ganz bestimmte Art der Bewegung: sogenanntes NEAT-Training. Auf Instagram schreibt sie: Sie gehe "nicht ins Fitness-Studio und mache kein festes Workout", sei aber "extrem aktiv".

Was sie meint, ist die alltägliche Bewegung, die nichts mit klassischem Training zu tun hat – etwa Gehen oder Treppensteigen. "Diese Form der Aktivität kann einen erheblichen Teil des täglichen Energieverbrauchs ausmachen – also der Kalorien, die man am Tag verbrennt", erklärt Ärztin und Fitnesstrainerin Dr. Folusha Oluwajana.

Liz Hurleys Ernährungsgewohnheiten "Eine Frage, die mir ständig gestellt wird, lautet: Wie bleibst du in Form und was isst du?", sagt Hurley. "Also gut. Mein Mantra lautet: Iss nicht zu viel, nicht zu schnell, nicht zu oft und nicht zu spät. Oder anders gesagt: Iss kleinere Mahlzeiten, kaue gründlich, vermeide Snacks und iss abends früher. Das funktioniert für mich."

Weiter erklärt sie: "Ich trinke keine seltsamen grünen Säfte oder Shakes und nehme nur dann Nahrungsergänzungsmittel, wenn ein Bluttest zeigt, dass mir etwas fehlt. Ich versuche, dass Gemüse oder Obst die Hälfte jeder Mahlzeit ausmachen. Wenn ich zum Beispiel ein Sandwich esse, kommt ein Apfel dazu."

"Ich esse grundsätzlich alles, aber Junkfood gibt’s nur als absolute Ausnahme – und ich zähle alles zu Junkfood, das Zutaten enthält, die ich nicht in meiner eigenen Küche habe. Dazu gehören also sämtliche 'Diät'- oder 'Light'-Produkte, Fertiggerichte, gekaufte Sandwiches, Kuchen, Kekse und Softdrinks. Meine beste Anschaffung war ein Brotbackautomat – ich backe jeden Tag ein frisches Brot. Außerdem backe ich jedes Wochenende Kuchen."

Aber das Wichtigste, so Hurley: "Mein Rat lautet: Bewegt euch mehr. Amen."

Was NEAT-Training wirklich bedeutet NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) umfasst alle Bewegungen außerhalb von Training und Schlaf. Beispiele sind:

Mit dem Hund spazieren gehen

Treppen steigen

Einkäufe tragen

Gartenarbeit

An einem Stehpult arbeiten

Zu Fuß zum Fitness-Studio, zum Einkaufen oder ins Büro gehen, statt Auto oder Bahn zu nehmen

Das Auto waschen

Herumzappeln oder sich viel bewegen

Mit Kindern spielen Eine Steigerung der NEAT-Bewegung bringt dir zahlreiche Vorteile, denn sie ...

fördert die Muskelregeneration

reduziert Stress und verbessert die mentale Gesundheit

unterstützt das Herz-Kreislauf-System

hilft, den Blutzucker zu regulieren

senkt das Risiko für chronische Krankheiten

wirkt entzündungshemmend

eignet sich ideal für den Wiedereinstieg nach Verletzungen

gelenkschonende Bewegung

erfordert kaum Technik oder Vorbereitung

kostet nichts

perfekt für Einsteigerinnen Hurleys Tipps zu Bewegung und Ernährung können eine gute Inspiration sein – aber: Was für sie funktioniert, muss nicht automatisch auch für dich passen. Wenn sie etwa sagt, dass sie "Snacks verbannt hat", ist das sicher nicht für alle realistisch – und das ist völlig in Ordnung. Such dir einfach die Punkte heraus, die sich ohne zusätzlichen Stress in deinen Alltag integrieren lassen.