Pamela Reifs Workout für eine schlanke Taille

Adieu Muffin-Top - intensives Training ohne Equipment

Du willst auch so einen runden Po und eine schlanke Taille wie Pam? Kein Problem, Deutschlands erfolgreichste Fitness-Influencerin zeigt in ihrem neuen Workout, wie du beides gleichzeitig in Shape bringst, und das in nur 10 Minuten ganz ohne Equipment. “Doppelte Effizienz in halber Zeit” kommentiert Pamela unter ihrem Video.