Wusstest du, dass du deinen Körper darauf trainieren kannst, Körperfett statt Kohlenhydrate aus der Nahrung zu verbrennen? Besteht deine Ernährung nämlich größtenteils aus Fett und Eiweiß, dafür aus wenigen Kohlenhydraten, so stellt sich dein Körper in die sogenannte Ketose um. In diesem Zustand verwendet er Fett als Energiequelle, wobei es sich auch um dein eigenes Körperfett handelt. Das macht die ketogene Diät zum echten Fatburn-Wunder. Vom 19. bis zum 25. September 2022 erhältst du dieses Programm als Ernährungsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Koch direkt los!

So nimmst du (mit) Fett ab

Du kannst dein Körperfett reduzieren, indem du mehr Fett ist. Klingt komisch, funktioniert aber. Gemeint ist nämlich nicht das Körperfett, sondern der Makronährstoff. Konkret verzichtest du bei der Keto-Diät weitestgehend auf zucker- und stärkehaltige Lebensmittel, dafür nimmst du mehr Eiweiß und reichlich Fett zu dir.

Dein Stoffwechsel passt sich dann an die veränderte Situation an. Fettsäuren, entweder aus der Nahrung oder aus deinen Fettdepots, werden von deiner Leber in Ketonkörper umgewandelt. Das sind kleine wasserlösliche Verbindungen, die mit dem Blut in alle Körperzellen verteilt werden können, wo sie als Energiequelle zur Verfügung stehen.

Welche Lebensmittel darf ich zu mir nehmen?

Um deinen Bedarf an fetthaltigen Lebensmitteln zu decken, solltest du auf mehrere Fettquellen setzen, beispielsweise auf fettreiche Fleisch- und Fischsorten, Öle (Kokosöl, Olivenöl, Rapsöl, Leinöl, Butter, Avocado-Öl, Sahne, etc.), Nüsse und Kerne (Para-, Macadamia- oder Haselnüsse), Käse und hochwertige Wurstwaren.

Das Eiweiß kommt hierbei größtenteils aus tierischen Quellen, sprich: aus Fleisch, Fisch und Eiern. Gemüse und Obst dürfen in deiner Ernährung natürlich auch nicht fehlen. Hier gilt es jedoch, auf kohlenhydratarme Sorten zu setzen. Beim Obst solltest du dich auf Avocados und Beeren aller Art beschränken, die enthalten wenig Fruktose. Setze den Fokus beim Gemüse auf Salate, grünes Blattgemüse und Spinat. Auch Kohl, also etwa Brokkoli, Blumenkohl und Kohlrabi sind erlaubt.

In unserem Ernährungsplan findest du 8 komplette Wochenpläne mit zahlreichen cleveren Keto-Gerichten. Du musst also nichts selber planen, denn für Logik, Geschmack und Abwechslung haben wir gesorgt. Viel Spaß beim Schlemmen und Abnehmen!